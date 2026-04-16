Pedofilie mușamalizată timp de decenii, ADN-urile copiilor vândute unor companii și escrocherii de milioane. Investigațiile care au cutremurat Europa, nominalizate la „European Press Prize”

Abuzuri ascunse timp de decenii, ADN-urile nou-născuților pus la dispoziția companiilor, rețele globale de escrocherii care au adus pagube de milioane, lanțuri industriale alimentate de război și tehnologii de supraveghere folosite în secret – acestea sunt doar câteva dintre realitățile scoase la lumină de cele cinci investigații nominalizate la „European Press Prize” (Premiul European pentru presă), care reprezintă cea mai importantă distincție europeană în jurnalism.

În 2025, Ziarul de Gardă a obținut acest premiu, în urma publicării investigației sub acoperire „În slujba Moscovei”, semnată de jurnalistele Măriuța Nistor și Natalia Zaharescu.

„The Brother D Conspiracy” (Conspirația Fratele D)

Prima anchetă, „The Brother D Conspiracy” (Conspirația Fratele D), realizată de Michael O’Farrell și publicată de „The Irish Mail on Sunday”, documentează o mușamalizare internațională de proporții. Investigația arată cum Aidan Clohessy, un pedofil în serie, a fost protejat în Irlanda, iar crimele sale au fost ascunse în timp ce era trimis în Africa, unde a continuat să abuzeze copii timp de decenii.

Condamnarea sa pentru fapte care datează de până la 57 de ani reprezintă cea mai veche urmărire penală pentru abuzuri istorice din Irlanda. Ancheta, desfășurată pe parcursul a aproape un deceniu și publicată în peste 50 de pagini începând cu ianuarie 2018, a dus și la acordarea unor despăgubiri de milioane de euro pentru un număr tot mai mare de victime din Irlanda și Malawi.

„DNA for sale?” (ADN de vânzare?)

A doua investigație, „ADN de vânzare? Povestea nespusă a scandalului screeningului neonatal din Grecia”, semnată de Christoforos Kasdaglis și Despina Papageorgiou și publicată de Reporters United împreună cu Efimerida ton Syntakton, dezvăluie un proiect secret prin care ADN-ul tuturor nou-născuților urma să fie analizat pe scară largă.

Acesta acorda „drepturi exclusive de proprietate” asupra rezultatelor cercetării ADN către două companii private. Planul, inițiat de ministrul sănătății Adonis Georgiadis, a fost expus în aprilie 2025. Dezvăluirile au declanșat o amplă reacție a societății civile, care a dus la anularea acordului în doar 49 de zile. Investigația inițială a fost publicată pe 11 aprilie 2025 în limba greacă, iar versiunea ulterioară în engleză include întreaga amploare a mobilizării publice generate de anchetă.

„Scam empire” (Imperiul escrocheriilor)

Cea de-a treia investigație, „Imperiul escrocheriilor”, scoate la iveală mecanismele unei industrii globale a fraudelor de investiții, pe baza unei scurgeri de informații fără precedent. Datele financiare arată că, în doar patru ani, două grupuri de call center-uri din Israel, Europa și Georgia au obținut aproximativ 275 de milioane de dolari de la potențiali investitori.

Operațiunile prezentau toate semnele unei escrocherii masive: agenții foloseau identități false, documente falsificate și reclame înșelătoare, iar victimele erau împiedicate sistematic să-și retragă banii.

Majoritatea „produselor” de investiții nu erau autorizate și erau deja semnalate de autorități. Scurgerea include peste 20 de mii de ore de convorbiri telefonice dintre escroci și victime din zeci de țări, oferind o imagine fără precedent asupra brutalității și eficienței acestor rețele. Multe victime au rămas fără economii, unele ajungând să exprime gânduri suicidare, în timp ce escrocii, folosind software manipulat pentru a simula profituri, continuau să exploateze noi ținte.

Documentele arată și o organizare corporativă sofisticată: departamente de resurse umane, petreceri de companie, birouri moderne, precum și implicarea firmelor de marketing, a procesatorilor de plăți și a companiilor de software. În mod cinic, aceste call center-uri aveau chiar clasamente interne și bonusuri de performanță, inclusiv premii precum ceasuri Rolex pentru cele mai profitabile fraude.

„Scrap wars: How child labour and conflict feed Turkey steel boom” (Războaiele deșeurilor: Cum munca copiilor și conflictele alimentează boom-ul oțelului din Turcia)

A patra investigație, „Războaiele deșeurilor: Cum munca copiilor și conflictele alimentează boom-ul oțelului din Turcia”, realizată de Sofia Cherici, Andrés Mourenza, Mohammed Bassiki și Doğu Eroğlu, și publicată de The New Arab, SIRAJ și El País, explorează legătura directă dintre războaiele din Siria și Libia și industria oțelului din Turcia.

Investigația arată cum deșeurile metalice provenite din zone de conflict, unde munca copiilor este frecvent întâlnită, sunt colectate și introduse în lanțul industrial, ajungând în final să fie transformate în oțel utilizat de unele dintre cele mai importante companii europene.

„Surveillance secrets” (Secretele supravegherii)

Investigația „Secretele supravegherii” dezvăluie existența unui sistem global de localizare a telefoanelor mobile, comercializat de un om de afaceri german prin intermediul companiei sale.

Ancheta arată că această tehnologie a fost utilizată pentru a monitoriza politicieni, jurnaliști și celebrități din întreaga lume, ridicând semne de întrebare serioase cu privire la utilizarea abuzivă a tehnologiilor de supraveghere și la lipsa de reglementare în domeniu.

Investigația ZdG sub acoperire „În slujba Moscovei”, semnată de jurnalistele Măriuța Nistor și Natalia Zaharescu, a obținut „European Press Prize” (Premiul European pentru presă) la categoria „Jurnalism de investigație”, în 2025. „European Press Prize” este cea mai importantă distincție europeană în jurnalism.

„O investigație sub acoperire uluitoare, care arată cum banii rusești și rețelele de influență au operat în Moldova – plătind oamenii în numerar pentru a participa la mitinguri și pentru a vota împotriva candidatei pro-UE Maia Sandu”, au constatat membrii juriului care au decis investigația câștigătoare.