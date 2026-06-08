Partidul premierului Pașinian conduce detașat în alegerile din Armenia. Primele rezultate preliminare

Partidul de guvernământ „Contractul Civic”, condus de premierul Armeniei, Nikol Pașinian, a obținut 50,07% din voturi la alegerile parlamentare desfășurate pe 7 iunie, potrivit rezultatelor preliminare publicate de Comisia Electorală Centrală după procesarea a 94% dintre buletinele de vot, scrie news.am.

Pe locul al doilea s-a clasat alianța pro-rusă „Armenia Puternică”, fondată de miliardarul ruso-armean Samvel Karapetian, care a acumulat 23,35% din sufragii. Blocul „Armenia”, condus de fostul președinte al țării, Robert Kocearian, a obținut 9,96% din voturi și ocupă poziția a treia.

Partidul „Armenia Prosperă” a întrunit 3,99% din voturi, iar formațiunea „Aripile Unității” – 2,28%.

Conform datelor preliminare, în noul legislativ ar accede trei forțe politice: „Contractul Civic”, „Armenia Puternică” și blocul „Armenia”.

La scrutinul parlamentar au participat 18 concurenți electorali – 16 partide și două alianțe. Legislația electorală a Armeniei prevede un prag de accedere în Parlament de 4% pentru partide, de 8% pentru alianțele formate din până la trei partide și de 10% pentru blocurile alcătuite din patru sau mai multe formațiuni politice.

Alegerile s-au desfășurat pe fondul tensiunilor dintre Erevan și Moscova, scrie sursa citată. Autoritățile ruse îl acuză pe Nikol Pașinian că promovează o politică externă orientată spre Occident și apropierea de Uniunea Europeană.

În noaptea de după alegeri, Pașinian a declarat că Armenia va continua procesul de apropiere de Uniunea Europeană, însă își va menține calitatea de membru al Uniunii Economice Eurasiatice (UEE). Totodată, premierul a afirmat că Erevanul intenționează să dezvolte în continuare relațiile cu Federația Rusă și cu celelalte state membre ale UEE.

Alegerile parlamentare din Armenia au fost marcate de acuzații de corupție electorală și cumpărarea voturilor. Autoritățile susțineau că unele dintre aceste acțiuni ar fi „parte a unor tentative de influențare a scrutinului de către un stat străin”.