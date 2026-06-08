 „Secretul lui Vladîca”: Noi detalii despre vila în care locuiește mitropolitul Vladimir și litigiul blondei cu care a fost fotografiat la mare. Investigație TV8

La 12 ani după ce Ziarul de Gardă dezvăluia că ÎPS Vladimir, mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove, locuiește într-o vilă de lux din apropierea Chișinăului, înregistrată pe numele Nellei Tcaciuc, iar fotografii publicate de ZdG îi surprindeau pe cei doi împreună la mare și în ipostaze romantice, jurnaliștii de la TV8 au constatat că acesta locuiește și astăzi în aceeași proprietate.

Între timp, în jurul imobilului s-a conturat un litigiu: un om de afaceri cere în instanță anularea dreptului de proprietate al femeii și trecerea bunurilor în posesia Mitropoliei Moldovei, iar, potrivit surselor TV8, pe numele Nellei Tcaciuc a fost depusă și o plângere la poliție „pentru faptul că l-ar fi deposedat de bunuri imobiliare” pe mitropolit. În 2014, după dezvăluirile ZdG, ÎPS Vladimir susținea că femeia îi este rudă și nega orice legătură cu vila din Trușeni, motivând că ar fi casa femeii.

În 2014, ZdG a scris că mitropolitul Vladimir locuieşte într-o casă de milioane la câţiva km de Chişinău. Imobilul de lux era înregistrat pe numele unei femei pe nume Nelli Tcaciuc, cu care ÎPS a fost inclusiv într-o vacanţă în Turcia, la mare, în anul 2012. ZdG a publicat și fotografii cu cei doi. Atunci, mitropolitul declara că Nelli Tcaciuc îi este rudă și nega orice legătură a sa cu vila din Trușeni, motivând că ar fi casa femeii.

La mai bine de 12 ani distanță, aflăm că mitropolitul Vladimir a mințit. În realitate, terenurile din extravilanul satului Trușeni au fost cumpărate de Mitropolie cu bani împrumutați de la un un de afaceri. Igor Crapivca, cu afaceri în domeniul metalului, i-a împrumutat Mitropoliei un milion și jumătate de lei în 2008, pentru achiziția acestor terenuri și construcția unor case pentru slujitorii și oaspeții Mitropoliei. Pentru că nu i-a întors datoria, bărbatul s-a adresat în judecată.

Totuși, în loc să ceară restituirea împrumutului sau preluarea bunurilor, Crapivca cere anularea dreptului de proprietate a Nellei Tcaciuc pe aceste imobile și înregistrarea lor pe Mitropolie.

Potrivit surselor Cutiei Negre, mitropolitul Vladimir a depus și o plângere la Poliție pe numele Nellei Tcaciuc pentru faptul că l-ar fi deposedat de bunuri imobiliare. Urmare a acestei plângeri a fost deschis și un dosar penal aflat în prezent în gestiunea Procuraturii Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

În judecată, Igor Crapivca a prezentat o recipisă care confirmă împrumutul din 2008 și faptul că Mitropolia s-a angajat să-i întoarcă datoria până în martie 2011. Ulterior, prin câteva acorduri între părți și o tranzacție de împăcare, semnată în 2019, termenul de rambursare a banilor a fost prelungit până în februarie 2020. În 2021, omul de afaceri a inițiat un nou proces în judecată. În prezent, dosarul este pe rol la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani.

Contactat de reporterul Cutiei Negre, Igor Crapivca a refuzat să vorbească despre condițiile în care i-a împrumutat Mitropoliei 1,5 milioane de lei pentru achiziția terenului și construcția vilei din Trușeni.

Investigația „Cutia Neagră PLUS” pe acest subiect poate fi urmărită integral AICI.