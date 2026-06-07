Alegeri parlamentare decisive în Armenia: corupție electorală și candidați arestați. Partidul premierului Pașinian, favorit în sondaje

Cetățenii Armeniei sunt chemați, astăzi, 7 iunie, la urne pentru a-și alege noul Parlament, scrutinul urmând să stabilească componența viitoarei Adunări Naționale și, implicit, a viitorului guvern al țării. Alegerile au loc pe fondul „tensiunilor politice fără precedent și al polarizării profunde a societății”, scrie JAM News.

Deși sunt 18 formațiuni politice înscrise în cursă, sondajele de opinie realizate în ultima etapă a campaniei electorale au indicat un nivel înalt de nemulțumire și neîncredere față de clasa politică. Astfel, 40% dintre respondenți au declarat că nu au încredere în niciun politician, iar 23% au afirmat că erau încă nehotărâți înaintea scrutinului.

La alegerile parlamentare participă 18 partide și alianțe electorale:

Partidul „Contractul Civic” – condus de premierul Nikol Pașinian;

– condus de premierul Nikol Pașinian; Partidul „Armenia Puternică” – Narek Karapetian;

– Narek Karapetian; Partidul „Armenia Prosperă” – Gagik Țarukian;

– Gagik Țarukian; Partidul „Aripile Unității” – Arman Tatoyan;

– Arman Tatoyan; Alianța „Armenia” – Robert Kocearian;

– Robert Kocearian; Partidul „Noua Forță” – Hayk Marutian;

– Hayk Marutian; Partidul Republican – Aram Sargsian;

– Aram Sargsian; Alianța „Pentru Republică – Apărătorii Democrației” – Arman Babajanian;

– Arman Babajanian; Partidul „Armenia Luminoasă” – Edmon Marukian;

– Edmon Marukian; Congresul Național Armean – Levon Zurabian;

– Levon Zurabian; Partidul „Democrație. Lege. Disciplină” – Levon Baghdasarian;

– Levon Baghdasarian; Partidul Meritocratic al Armeniei – Gurgen Simonian;

– Gurgen Simonian; Partidul „Consolidarea Democratică” – Suren Petrosian;

– Suren Petrosian; Partidul Creștin-Democrat – Levon Șirinian;

– Levon Șirinian; Partidul „Renașterea Națională și Trezirea Națională” – Artak Sargsian;

– Artak Sargsian; Partidul Panarmean „Polul Național Democrat” – Gevorg Karapetian;

– Gevorg Karapetian; Partidul „Împotriva tuturor” – Spartak Kiureghian;

– Spartak Kiureghian; Partidul Reformiștilor – Vagharșak Harutiunian.

Sondajele de opinie indică un avantaj pentru partidul de guvernământ „Contractul Civic”, condus de premierul Nikol Pașinian, care este creditat cu până la 32% din intențiile de vot. Pe locul al doilea se află partidul pro-rus „Armenia Puternică”, susținut de până la 11% dintre alegători, informează Reuters.

Șase candidați ai partidului „Armenia Puternică”, formațiune de opoziție considerată pro-rusă, au fost reținuți sâmbătă, 6 iunie, de autoritățile armene, cu o zi înainte de alegerile parlamentare, a relatat Reuters.

Actualele alegeri parlamentare din Armenia sunt marcate de acuzații privind cumpărarea voturilor. Autoritățile susțin că unele dintre aceste acțiuni ar fi „parte a unor tentative de influențare a scrutinului de către un stat străin”.

Pe durata campaniei electorale, instituțiile de drept au monitorizat îndeaproape posibilele încălcări ale legislației electorale. Potrivit datelor prezentate de Comitetul Anticorupție pe 6 iunie, au fost deschise 103 dosare penale, iar 194 de persoane au fost reținute. Totodată, proceduri penale au fost inițiate împotriva a 209 persoane, dintre care 10 au fost date în căutare. În alte 84 de cazuri au fost aplicate măsuri de arest preventiv sau arest la domiciliu, iar față de 85 de persoane au fost dispuse alte măsuri preventive. De asemenea, 12 dosare penale, în care figurează 45 de inculpați, au fost transmise în instanță cu rechizitoriu, iar aproximativ 300 de persoane au fost audiate în cadrul investigațiilor.

Secțiile de votare din întreaga Armenie s-au deschis la ora 08:00 și își vor încheia activitatea la ora 20:00, ora locală.

Acestea sunt primele alegeri parlamentare organizate în Armenia conform calendarului electoral obișnuit după scrutinul din 2017, în contextul în care cele două runde de alegeri care au urmat, din 2018 și 2021, au fost anticipate și au avut loc pe fondul unor crize politice.