Papa Francisc îndeamnă la rugăciune: „Fie ca sărbătorirea Nașterii Domnului din acest an să aducă pace în Ucraina”

„Să ne rugăm împreună pentru draga Ucraina, așa încât tensiunile să fie rezolvate prin dialog, nu cu arme. Sunt întristat că anul acesta au fost produse mai multe arme decât anul trecut. Armele nu sunt calea. Fie ca sărbătorirea Nașterii Domnului din acest an să aducă pace în Ucraina”, a scris Papa Francisc pe pagina sa de Twitter.

Let us #PrayTogether for dear Ukraine, so that the tensions be resolved through dialogue, not with weapons. I am saddened that this year more weapons were produced than last year. Weapons are not the way. May this year’s celebration of the Lord’s Birth bring peace to Ukraine.