UPDATE 08:40 Liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, a declarat că Ucraina cunoaște planurile Rusiei – unde intenționează să avanseze și ce urmărește să ocupe – însă, potrivit acestuia, armata rusă nu dispune de forțele necesare pentru a-și îndeplini aceste obiective, scrie Ukrinform.

„Am obținut documente, planuri pentru 2025, 2026 și 2027, oarecum depășite pentru 2025. Vedem că nu și-au îndeplinit obiectivele. Am primit, de asemenea, planuri pentru 2026–2027. Înțelegem ce își doresc. Înțelegem că direcțiile lor rămân relevante – ocuparea estului – și anume regiunile Donețk și Luhansk. Cu siguranță vor să continue în direcția regiunii Zaporijjea și, de asemenea, spre direcția Nipru. Le este dificil, dar privesc și spre regiunea Odesa. Vedem aceste direcții. Însă aceste hărți nu au în prezent nimic în comun cu realitatea, deoarece nu își pot îndeplini sarcinile”, a spus Zelenski.

Potrivit șefului statului ucrainean, operațiunea pe care armata rusă o pregătea pentru primăvară depindea de realizările de la sfârșitul anului 2025. Totuși, președintele Ucrainei a subliniat că rușii nu au reușit să îndeplinească sarcina stabilită de comandamentul lor.

„Hărțile lor nu corespund realității, unde sunt forțele noastre și unde sunt forțele lor. Nu pot lansa ofensiva din martie exact așa cum și-au dorit”, a afirmat el, menționând că rușii vor să avanseze, dar nu au forțele necesare pentru a duce la îndeplinire sarcinile primite.