LIVE TEXT Zelenski confirmă atacurile ucrainene asupra rafinăriilor de petrol din Saratov și Tatarstan. Război în Ucraina, ziua 1596

UPDATE 13:39 Președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, a confirmat atacurile cu drone lansate de Ucraina asupra unor obiective din regiunile ruse Saratov, Tatarstan, Bașkortostan și Voronej. Potrivit acestuia, au fost țintite o rafinăria de petrol din Saratov și o rafinărie din Tatarstan.

„Astăzi, loviturile noastre cu rază lungă de acțiune au ajuns în regiunea Saratov, Tatarstan și Bașkortostan, la aproximativ 800, 1 400 și, respectiv, 1 500 de kilometri de linia frontului. De asemenea, au ajuns și în regiunea Voronej, aflată la circa 300 de kilometri de granița noastră”, a scris Zelenski pe rețelele de socializare.

Anterior, și Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a confirmat loviturile asupra rafinăriilor. Potrivit militarilor, rafinăria din Saratov face parte din structura Rosneft și este una dintre principalele întreprinderi de rafinare a petrolului din regiunea Volga.

UPDATE 13:30 Potrivit Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, Rusia ar fi pierdut aproximativ 1 413 510 militari de la începutul invaziei pe scară largă, declanșate la 24 februarie 2022.

Doar în ultimele 24 de ore, forțele ruse ar fi înregistrat încă 1 260 de pierderi de personal, susține armata ucraineană.

UPDATE 11:11 Dronele Forțelor pentru Sisteme fără Pilot ale Ucrainei au atacat, în noaptea de 8 iulie, încă nouă petroliere din așa-numita „flotă din umbră” a Rusiei. Astfel, în decurs de 72 de ore, armata ucraineană susține că a lovit 21 de nave, dintre care 19 sunt petroliere folosite pentru transportul de produse petroliere. Anunțul a fost făcut de comandantul Forțelor pentru Sisteme fără Pilot ale Ucrainei, Robert Brovdi, citat de Hromadske.

Acesta a amintit că, în noaptea precedentă, dronele ucrainene au atacat opt petroliere din „flota din umbră” a Rusiei.

Potrivit lui Brovdi, în ultimele 72 de ore au fost lovite în total 21 de nave: 19 petroliere din „flota din umbră”, un cargou și un feribot aflat în Kerci.

În plus, în cursul nopții, au fost lovite 53 de „obiective militare” din Crimeea anexată și de pe teritoriile ocupate de Rusia din sudul Ucrainei.

UPDATE 8:18 În noaptea de 8 iulie, forțele ruse au lansat un nou atac cu rachete balistice asupra Kievului, provocând incendii în două raioane ale capitalei Ucrainei. Informația a fost comunicată de Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei.

În raionul Sviatoșîn, un incendiu a izbucnit într-o clădire administrativă și la mai multe depozite. Două persoane au fost rănite, iar una dintre ele a fost transportată la spital.

La o altă adresă din același raion, bombardamentul a provocat un incendiu pe teritoriul unui complex de garaje. Flăcările au fost stinse de echipele de intervenție.

Atacul a provocat și avarierea unei clădiri administrative, precum și a mai multor tramvaie. Administrația Militară a Orașului Kiev a anunțat că, din cauza consecințelor bombardamentului, tramvaiele de pe mai multe rute circulă temporar la intervale mai mari.

În raionul Desneanskîi, au luat foc mai multe spații de depozitare.