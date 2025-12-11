LIVE TEXT Zelenski a admis că problema teritoriilor Ucrainei ar putea fi rezolvată prin „alegeri sau referendum”. Război în Ucraina, ziua 1386

UPDATE 22:00 Zelenski a admis că problema teritoriilor Ucrainei ar putea fi rezolvată prin „alegeri sau referendum”.

„Rușii vor tot Donbasul, dar noi, desigur, nu acceptăm acest lucru. Și americanii caută un format. Ei au discutat problema „zonei economice libere”. Americanii o numesc astfel, iar rușii „zonă demilitarizată”, a declarat președintele Ucrainei.

Potrivit acestuia, Ucraina propune stabilirea unei delimitări de-a lungul liniei de contact. Discuțiile pe această temă continuă. Conform acestui plan, trupele ucrainene trebuie să se retragă din o parte a teritoriului, iar cele rusești să nu intre acolo. În același timp, a menționat Zelenski, există multe întrebări, inclusiv cu privire la controlul în această zonă.

Liderul ucrainean a subliniat că decizia finală privind teritoriile trebuie să fie echitabilă și să se bazeze pe poziția poporului.

„Consider că poporul Ucrainei va răspunde la această întrebare. În formatul alegerilor sau al referendumului, dar trebuie să existe o poziție a poporului Ucrainei”, a declarat Zelensky.

UPDATE 16:17 O grupare anonimă de hackeri a spart serverele companiei „Mikord”, un dezvoltator-cheie al registrului unic de evidență militară din Rusia, a anunțat Grigorii Sverdlîn, coordonatorul proiectului pentru drepturile omului „Idite Lesom”. Potrivit acestuia, hackerii l-au contactat și i-au transmis „o cantitate mare de materiale legate de registru”: documentație tehnică și financiară, precum și codul sursă al sistemului.

„Ca urmare a atacului, a distrugerii datelor și a infrastructurii, dezvoltarea Registrului este blocată pentru cel puțin câteva luni”, a scris Sverdlîn. Site-ul companiei „Mikord” este momentan indisponibil, afișând mesajul: „Se efectuează lucrări tehnice”.

Proiectul „Idite Lesom” a transmis documentele primite publicației „Vajnîe Istorii”, care afirmă că a verificat autenticitatea lor și a confirmat implicarea „Mikord” în dezvoltarea registrului unic de evidență militară. Jurnaliștii au anunțat că vor publica „în curând” o investigație despre funcționarea registrului, iar ulterior toate documentele „Mikord” vor fi făcute publice.

Publicația a reușit să discute și cu directorul companiei, Ramil Gabdrahmanov, care a confirmat atacul cibernetic. „Ei bine, se mai întâmplă… În ultima vreme mulți sunt ținta unor atacuri”, a declarat el. La întrebarea privind implicarea companiei în dezvoltarea registrului militar, Gabdrahmanov a refuzat să comenteze.

Ministerul rus al Apărării a calificat drept „neadevărate informațiile despre presupusa compromitere a registrului militar”.

„Registrul funcționează în regim normal. Orice scurgere de date personale este exclusă. Sistemul a fost vizat de atacuri cibernetice de mai multe ori, iar toate au fost respinse cu succes”, a transmis instituția.

UPDATE 12:20 Luptătorii Centrului de Operațiuni Speciale „Alfa” din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) au atacat cu drone platforma petrolieră rusească „Filanovski” din Marea Caspică. Potrivit informațiilor surselor Hromadske, instalația aparține companiei „Lukoil-Nijnevoljsknefti”. Este prima dată când Ucraina lovește infrastructura rusă de extracție a petrolului din sectorul caspic, punctează sursa citată.

Sursele au confirmat cel puțin patru lovituri directe asupra platformei. În urma atacului, producția de petrol și gaze de la cele peste 20 de sonde pe care le deservește a fost oprită.

Perimetru de exploatare petrolieră „Filanovski” este considerat unul dintre cele mai mari din Rusia și din sectorul rusesc al Mării Caspice, cu rezerve estimate la 129 de milioane de tone de petrol și 30 de miliarde de metri cubi de gaze.

UPDATE 9:05 Ministerul Apărării al Rusiei a anunțat că, în noaptea de 11 decembrie, au fost doborâte 287 de drone ucrainene deasupra mai multor regiuni ale Federației Ruse. Potrivit instituției, 118 drone au fost doborâte deasupra regiunii Breansk, câte 40 deasupra regiunii Kaluga și a regiunii Moscova, 27 în regiunea Tula, 19 în Novgorod, 11 în Iaroslavl, 10 în Lipețk, șase în Smolensk, câte cinci în regiunile Kursk și Oriol, patru în Voronej și două în Reazan.

La Moscova, forțele de apărare antiaeriană au doborât 32 de drone, a anunțat primarul capitalei, Serghei Sobianin, citat de Meduza. Acesta nu a oferit detalii despre consecințele atacurilor, menționând doar că „la locurile unde au căzut resturile lucrează echipele de intervenție”. Canalul de Telegram Mash, citând locuitori din zonă, relatează despre explozii în mai multe orașe din regiune.

Din cauza atacurilor cu drone, aeroporturile Domodedovo, Șeremetievo, Vnukovo și Jukovski din Moscova au fost închise pentru aterizări și decolări timp de peste șapte ore. Au fost anunțate anulări, întârzieri și redirecționări către alte aeroporturi pentru 133 de zboruri.

UPDATE 8:05 Președintele SUA, Donald Trump, susține că 82% dintre ucraineni ar „cere încheierea unui acord de pace” cu Rusia. Declarația a fost făcută în timpul unei discuții cu jurnaliștii joi, 11 decembrie.

„Zelenski trebuie să fie realist. Mă întreb cât timp va mai trece până vor avea loc alegerile. 82% dintre ucraineni cer semnarea unui acord”, a afirmat Trump.

Într-un interviu pentru Politico, Donald Trump a spus că Ucraina ar „folosi războiul” ca justificare pentru a nu organiza alegeri și că acestea ar fi trebuit deja convocate, deoarece „poporul ucrainean trebuie să aibă această opțiune”. Totodată, liderul de la Casa Albă nu a exclus posibilitatea ca Volodîmîr Zelenski să câștige un astfel de scrutin.

Ulterior, Zelenski le-a cerut deputaților ucraineni să pregătească modificările legislative necesare pentru a permite desfășurarea alegerilor în timpul legii marțiale.

UPDATE 7:45 Rusia a atacat, în noaptea de 11 decembrie, orașul Kremenciug din regiunea Poltava, lansând un nou val de rachete și drone. Orașul, aflat la circa 250 km sud-est de Kiev, fusese lovit masiv și pe 7 decembrie, când mai multe instalații energetice au fost avariate.

Peste noapte, Forțele Aeriene ale Ucrainei au semnalat succesive valuri de drone trimise spre Kremenciug și au emis o alertă de rachete balistice. Potrivit armatei, cel puțin trei rachete au fost lansate, iar în scurt timp au fost raportate explozii în oraș.