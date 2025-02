LIVE TEXT Un mort și mai mulți răniți în urma atacurilor rusești asupra Kostîantînivka și Sloviansk. Război în Ucraina, ziua 1094

UPDATE 21:18 Rușii au atacat sectorul rezidențial al localității Kostîantînivka, informează Serviciul de Stat pentru Situații Excepționale a Ucrainei. Un incendiu a izbucnit într-o casă privată și într-o clădire a unei întreprinderi locale. În urma atacului, un bărbat a murit și două persoane au fost rănite. 9 clădiri rezidențiale private și trei clădiri nerezidențiale au fost avariate.

UPDATE 21:12 Trupele ruse au deschis focul asupra orașului Sloviansk din regiunea Donețk. Potrivit Poliției regiunii Donețk, rușii au atacat sectorul privat al orașului. Se știe despre cel puțin șase răniți. Printre aceștia se numără un bărbat de 65 de ani și cinci femei cu vârste cuprinse între 54 și 83 de ani.

UPDATE 17:35 Ministrul chinez de externe, Wang Yi, a declarat la summitul G20 din Africa de Sud că Beijingul sprijină „consensul recent” la care au ajuns SUA și Rusia cu privire la încetarea războiului din Ucraina, scrie hromadske.

Potrivit unui comunicat al Ministerului chinez de Externe, acesta a declarat că apelurile pentru discuții de pace s-au amplificat recent și că „fereastra pentru pace se deschide”.

„Deși pozițiile tuturor părților nu sunt perfect aliniate și problemele complexe nu au soluții ușoare, dialogul este întotdeauna mai bun decât confruntarea, iar negocierile de pace sunt întotdeauna mai bune decât războiul”, a declarat ministrul.

El a declarat că China sprijină toate eforturile de a obține pacea, „inclusiv consensul recent” la care au ajuns Statele Unite și Rusia, și speră că „toate părțile implicate pot găsi o soluție durabilă și pe termen lung care să țină seama de preocupările fiecăreia”.

UPDATE 17:29 Trupele ruse au atacat orașul Kupiansk, regiunea Harkiv, cu o dronă, provizoriu de tip Molniya. Aceasta a lovit un vehicul de serviciu în care se aflau polițiști.

Trei ofițeri ai departamentului de poliție al districtului Kupiansk au primit contuzii. Aceștia sunt în prezent sub supraveghere medicală.

UPDATE 15:45 Aproximativ 63% dintre ucraineni aprobă acțiunile lui Volodimir Zelenski în calitate de președinte, potrivit unui sondaj realizat de proiectul Identity and Borders in Flux: The case of Ukraine (IBIF) în parteneriat cu Institutul Internațional de Sociologie din Kiev (KIIS) și publicat pe 19 februarie.

Sondajul a fost publicat la scurt timp după ce președintele american Donald Trump a afirmat că Zelenski are o „rată de aprobare de 4 %”, fără a furniza o sursă pentru a-și susține afirmația. La scurt timp după aceea, Trump l-a numit pe Zelenski un „dictator”, potrivit presei de la Kiev.

Sondajul a fost realizat între noiembrie 2024 și ianuarie 2025, cu participarea a 1 600 de respondenți. Proiectul IBIF este finanțat în principal de Academia Britanică, cu finanțare suplimentară din partea ZOiS și a Institutului pentru Studii Europene, Ruse și Eurasiatice al Universității George Washington.

Aproximativ 26,1% dintre ucraineni au declarat că îl aprobă în totalitate pe Zelenski, în timp ce alți 36,9% au declarat că tind să îl aprobe. Cifra globală este mai mare decât în sondajele efectuate înainte de invazia la scară largă a Rusiei și în primăvara anului 2024.

Sondajul a arătat că 14,4% dezaprobă total acțiunile lui Zelenski în calitate de președinte, în timp ce 18,3% au declarat că tind să îl dezaprobe.

Un total de 73% dintre respondenți au declarat că îl pot numi pe Zelenski o „persoană inteligentă”, în timp ce 63% l-au numit un „lider puternic”.

Zelenski rămâne cel mai popular politician ucrainean, conducând în sondajele pentru viitoarele alegeri prezidențiale, a scris KIIS.

UPDATE 15:40 În regiunea Harkiv, salvatorii au eliminat consecințele unui atac aerian rusesc asupra comunei Zolochiv. Potrivit datelor preliminare, 5 persoane au fost rănite.

Ca urmare a impactului unei bombe aeriene pe carosabilul din apropierea sectorului privat al satului Zolochiv, clădiri rezidențiale și administrative au fost deteriorate, iar o mașină a luat foc.

UPDATE 12:00 Rusia își instruiește propagandiștii să declare „victoria” în războiul „împotriva Ucrainei și NATO” la 24 februarie, a treia aniversare a invaziei sale la scară largă, au transmis serviciile de informații militare ucrainene (HUR) la 21 februarie.

După ce Rusia nu a reușit să cucerească Ucraina în câteva zile în 2022 și a suferit mai multe înfrângeri în 2022, Kremlinul a început să promoveze afirmația falsă că Rusia este în război cu NATO. Partenerii occidentali ai Kievului au furnizat arme Ucrainei încă de la începutul războiului, dar nu au trimis niciodată trupe în Ucraina, temându-se de o escaladare, notează Kyiv Independent.

Potrivit agenției de informații, Rusia urmărește să „semene disperare în rândul ucrainenilor, să destabilizeze situația din țară și să discrediteze Ucraina în rândul aliaților săi”. Serviciile de informații ruse intenționează să răspândească ideea că „Ucraina a fost trădată” de Occident și de SUA, susține HUR.

De asemenea, propaganda rusă ar urma să continue să pună la îndoială legitimitatea președintelui Volodimir Zelenski și a „oficialilor ucraineni corupți care fură ajutorul SUA”.

Aliații Ucrainei au ignorat în general narațiunea propagandistică privind legitimitatea lui Zelenski până când președintele american Donald Trump a acuzat Ucraina de declanșarea războiului și a părut să reproducă replicile Kremlinului, numindu-l pe președintele Ucrainei drept dictator.

UPDATE 08:15 În noaptea de 21 februarie 2025 (de la ora 19:00 din 20 februarie), forțele ruse au atacat Ucraina cu 160 de drone de diferite tipuri și a lansat două rachete balistice Iskander-M/KN-23 în regiunea Odesa din Crimeea. Regiunile Odesa, Kiev, Poltava și Harkiv au suferit în urma atacului rusesc.

Atacul aerian a fost respins de aviație, trupe de rachete antiaeriene, unități de război electronic și grupuri mobile de foc ale Forțelor Aeriene și Forțelor de Apărare ale Ucrainei.

Până la ora 08:00, s-a confirmat doborârea a 87 de drone în regiunile Harkiv, Poltava, Sumî, Cernihiv, Cerkasî, Kiev, Kirovohrad, Jîtomîr, Vinnîțea, Mikolaiv, Herson și Dnipro.