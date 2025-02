LIVE TEXT Un mort și cinci răniți, în urma mai multor atacuri rusești asupra regiunii Donețk. Trei ani de război în Ucraina

UPDATE 22:10 O persoană a decedat, iar alte cinci au fost rănite, în urma bombardamentelor rusești din regiunea Donețk.

Potrivit anchetei, în după-amiaza zilei de 24 februarie, forțele armate ruse au atacat satul Fedorivka, raionul Volnovaha. Un pensionar în vârstă de 76 de ani a suferit multiple răni provocate de șrapnel la locul la domiciliul său.

După 25 de minute, forțele ruse au lansat o bombă FAB-250 în orașul Kosteantînivka. Obuzul a lovit sectorul privat, unde un rezident în vârstă de 81 de ani a fost rănit de un fragment de sticlă.

Numeroasele atacuri din regiunea Donețk au avariat case, magazine, mașini și un garaj.

UPDATE 19:54 Forțele ruse au bombardat cu artilerie cartierul Dnipro din Herson, în jurul orei 18:15. Cel puțin șase persoane au fost rănite.

Inițial, administrația locală a anunțat că atacul a rănit trei persoane care se aflau pe stradă. Un bărbat în vârstă de 54 de ani și femei în vârstă de 31 și 43 de ani au suferit răni provocate de explozie și șrapnel.

O fată în vârstă de 15 ani a fost rănită în cartierul Dnipro din orașul Herson în urma bombardamentelor rusești, a anunțat mai târziu guvernatorul regiunii Oleksandr Prokudin.

O ambulanță a dus-o pe adolescentă la spital. Ea a fost diagnosticată cu o rană provocată de explozia unei mine, contuzii și răni superficiale la cap.

Ulterior, administrația regională a anunțat că încă două persoane au fost rănite.

O femeie în vârstă de 48 de ani a suferit răni de șrapnel. O persoană în vârstă de 71 de ani a suferit o rană la antebraț.

UPDATE 18:15 Forțele ruse au atacat o mașină civilă cu o dronă în Sumî, potrivit procurorilor ucraineni. Șoferul a fost ucis, iar un pasager a fost rănit.

Conform anchetei, în jurul orei 16:00, armata rusă a atacat cu o dronă un vehicul care se deplasa pe una dintre străzile centrale din Sumî.

Șoferul mașinii, în vârstă de 62 de ani, a murit în ambulanță din cauza rănilor suferite, iar un pasager rănit, în vârstă de 31 de ani, a fost spitalizat.

UPDATE 17:00 În urma unor bombardamente asupra mai multor comunități de frontieră din regiunea Sumî, un bărbat în vârstă de 44 de ani a fost ucis, iar alte patru persoane au fost rănite. Potrivit Biroului Procurorului General, procurorii din regiune au demarat investigații penale privind crime de război.

Potrivit anchetatorilor, pe 24 februarie 2025, forțele ruse au bombardat mai multe comunități de frontieră din regiunea Sumî, folosind diferite tipuri de armament.

În satul Mîropillia, districtul Sumî, aviația rusă a lansat bombe ghidate asupra infrastructurii civile, rănind un cuplu de pensionari.

În satul Șevcenkove, din comunitatea Velîkopîsarivka (regiunea Ohtîrka), artileria rusă a lovit o fermă agricolă. Un angajat de 44 de ani a fost ucis, iar alți doi au fost răniți.

Procurorii, în colaborare cu forțele de ordine, documentează consecințele bombardamentelor.

UPDATE 16:24 Aviația rusă a lansat un nou atac asupra satului Țupivka, aflată în apropierea liniei frontului, în regiunea Harkiv. Potrivit Serviciului de Urgență al Ucrainei (DSNS), deocamdată sunt patru răniți.

În urma loviturii cu bombă aeriană asupra localității, mai multe locuințe au fost distruse sau avariate. Două case au fost cuprinse de incendii. Salvatorii lucrează la stingerea incendiilor și îndepărtarea dărâmăturilor.

Potrivit informațiilor preliminare, patru persoane au fost rănite. Sub dărâmăturile unei case s-ar putea afla și alte persoane, atenționează salvatorii.

Echipele de intervenție ale Serviciului de Urgență al Ucrainei continuă intervenția la fața locului, „sub amenințarea constantă a unor noi bombardamente”.

UPDATE 16:05 Uniunea Europeană va acorda Ucrainei un nou grant de 3,5 miliarde de euro luna viitoare, în martie, a anunțat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în timpul vizitei sale la Kiev.

Potrivit acesteia, datorită mecanismului european de sprijin și împrumutului acordat de Grupul G7, Ucraina a reușit să acopere deficitul bugetar pentru întregul an 2025.

De asemenea, Consiliul UE a adoptat al 16-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care vizează, printre altele, sectorul bancar, mass-media, flota „din umbră” a Rusiei și importurile de aluminiu.

UPDATE 14:00 Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat că Rusia nu va opri războiul din Ucraina până când nu va obţine ce îşi doreşte în urma negocierilor.

„Nu vom înceta ostilităţile până când aceste negocieri nu vor duce la un rezultat ferm şi de durată care să convină Federaţiei Ruse”, a declarat Lavrov presei în timpul unei deplasări la Ankara, în Turcia, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Moscova cere de facto capitularea armatei ucrainene, cedarea de către Kiev a cinci regiuni ocupate total sau parţial, renunţarea la aderarea la NATO şi instaurarea unor noi autorităţi. De partea cealaltă, în cadrul aceleiaşi conferinţe de presă, ministrul turc de externe Hakan Fidan a spus că negocierile de pace dintre Ucraina şi Rusia trebuie să implice „ambele părţi” aflate în război.

UPDATE 13:40 Volodîmîr Zelenski și-a exprimat dorința ca anul 2025 să fie începutul unei păci durabile în Ucraina. În timpul unui summit de sprijin organizat la Kiev, la care au participat, atât online cât și offline, mai mulți oficiali ai țărilor europene, Zelenski a declarat că pacea trebuie obținută prin putere, înțelepciune și unitate și printr-o cooperare între Ucraina, Europa și SUA.

„Anul acesta ar trebui să fie anul începutului unei păci reale și de încredere. Putin nu ne va da această pace, nu o va da în schimbul a ceva. Trebuie să obținem pacea prin putere, înțelepciune și unitate – prin cooperarea noastră cu voi. Primul. Ucraina, Europa împreună cu America. Trebuie să fim la masa de negocieri cu față de Rusia, pentru ca nevoia de pace să nu fie repromulgata cu promisiuni de „normalizare”, „resetare” sau „reconciliere”.

Doi. Încheierea războiului trebuie să înceapă cu pași care să restabilească încrederea în situația însăși, pentru că nu există încredere în Rusia. Și avem nevoie de o situație în care se vorbește despre sfârșitul războiului. Rusia trebuie să-i elibereze pe ucraineni.

Trei. Garanțiile de securitate sunt cheia păcii și, cu cât sunt mai fiabile, cu atât pacea va dura mai mult.

Patru. Trebuie să creștem ceea ce am convenit bilateral. Mai multă interacțiune, mai multă producție de apărare, mai multă stabilitate financiară, mai multe lucruri tehnologice și lucruri care protejează direct viața oamenilor: prin dezvoltarea apărării aeriene ucrainene, creăm baza unui nou scut aerian european.

Și cinci. Păstrarea libertății în Europa depinde în mod direct de capacitatea noastră, toată Europa, de a deveni cel puțin independenți în siguranță. Sunt mândru de colaborarea noastră, de prietenia noastră. Vă mulțumesc pentru sprijin, pentru că sunteți împreună”, a transmis Zelenski.

UPDATE 13:00 Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, şi preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, aduc un omagiu, într-o declaraţie comună dată publicităţii luni dimineaţă, „tuturor celor care şi-au sacrificat viaţa şi au pierdut persoane iubite pentru independenţa şi libertatea Ucrainei”.

„Cu trei ani în urmă Rusia a declanşat un război la scară mare de agresiune împotriva Ucrainei. Războiul brutal al Rusiei vizează în mod deliberat infrastructură civilă şi esenţială pentru ţară. Poporul ucrainean a arătat curaj în apărarea ţării şi a principiilor esenţiale ale legii internaţionale”, arată liderii celor trei instituţii ale UE, conform Agerpres. Ei precizează, în declaraţia comună, că „Rusia şi conducerea sa este singura responsabilă pentru acest război şi atrocităţile comise împotriva populaţiei ucrainene” şi îşi reiterează apelul ca toţi cei responsabili să fie traşi la răspundere pentru crimele de război şi crimele împotriva umanităţii comise. „Salutăm paşii recenţi spre înfiinţarea unui Tribunal special pentru crima de agresiune împotriva Ucrainei”, au mai afirmat ei.

UPDATE 9:50 Liderii Uniunii Europene au ajuns la Kiev pentru a marca trei ani de la declanșarea celei mai ample agresiuni armate pe continentul european de la cel de-al Doilea Război Mondial – războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Pe 24 februarie, în capitala ucraineană au sosit președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, António Costa, prim-miniștrii Canadei, Spaniei și Estoniei, precum și președinții Lituaniei și Letoniei.

Se așteaptă ca președintele Comisiei Europene să prezinte un pachet de ajutor financiar în valoare de 3,5 miliarde de euro pentru a injecta lichidități suplimentare în bugetul Ucrainei și pentru a facilita achiziționarea de echipamente militare din industria sa internă, relatează Euronews.

On the 3rd anniversary of Russia’s brutal invasion, Europe is in Kyiv.



We are in Kyiv today, because Ukraine is Europe.



In this fight for survival, it is not only the destiny of Ukraine that is at stake.



It’s Europe’s destiny. pic.twitter.com/s0IaC5WYh6