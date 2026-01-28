LIVE TEXT Ucraina a lovit un depozit de petrol din regiunea Voronej și mai multe obiective militare din teritoriile ocupate. Război în Ucraina, ziua 1435

UPDATE 14:42 Forțele ucrainene au lovit un depozit de petrol din regiunea Voronej a Rusiei, precum și mai multe obiective militare ruse din teritoriile ocupate, în noaptea de 27 spre 28 ianuarie, a anunțat Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, citat de The Kyiv Independent.

Ucraina lovește în mod constant infrastructura militară a Rusiei, dar și obiective din sectorul petrolier, despre care afirmă că „contribuie la finanțarea războiului și la aprovizionarea armatei ruse cu armament, combustibil și echipamente”.

Atacul asupra depozitului de petrol a declanșat un incendiu, iar produsele petroliere stocate au luat foc. Evaluarea pagubelor este în continuare în desfășurare, potrivit Statului Major.

Totodată, forțele ucrainene au vizat poziții ale trupelor ruse în satul Kolotilovka, din regiunea Belgorod a Rusiei, precum și în apropierea localităților Velîka Novosilka, Șahove și Hrihorivka, situate în partea ocupată a regiunii Donețk. De asemenea, au fost raportate lovituri în apropierea orașului Huliaipole, din regiunea Zaporijjea.

Huliaipole se află de mai multe luni în centrul unor lupte intense, în contextul intensificării ofensivei ruse în regiunea Zaporijjea. Orașul rămâne însă sub control ucrainean, scrie The Kyiv Independent.

Potrivit Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, în cadrul atacurilor recente, armata ucraineană a lovit un centru de control al dronelor din apropierea localității Velîka Novosilka, un punct de comandă al unui batalion din vecinătatea satului Berezove, situat în regiunea Dnipropetrovsk, parțial ocupată, precum și un depozit de muniții din apropierea satului Nijnia Duvanka, din partea ocupată a regiunii Luhansk.

UPDATE 12:17 La Bilohorodka, în apropiere de Kiev, o dronă Shahed a lovit una dintre casele de locuit. Localnicii spun că nu au auzit sunetul dronei, iar inițial au crezut că ar fi vorba despre o explozie de gaze. În urma atacului, un bărbat și o femeie au murit. A fost salvată fiica de 4 ani a femeii, care se află acum împreună cu tatăl său, relatează Hromadske de la fața locului.

Corespondentul de război al Radio Svoboda, care locuia chiar în casa lovită, Marian Kușnir, a povestit că, după ce a auzit explozia, a luat rucsacul său tactic și a alergat să acorde ajutor. El a reușit să salveze o fetiță de 4 ani, scrie presa ucraineană.

După ce a predat copilul vecinilor, jurnalistul s-a întors în apartament pentru a încerca să-i salveze și pe adulți. Însă etajul doi și scara erau cuprinse complet de flăcări, astfel încât accesul nu a mai fost posibil. Mama fetiței și concubinul acesteia au murit.

Potrivit lui Kușnir, familia locuia într-un apartament cu două niveluri. Cei doi adulți se aflau la etajul superior, iar copilul la parter, fapt care i-a salvat viața. În prezent, fetița se află împreună cu tatăl ei biologic.

„M-am uitat pe fereastră și am văzut că ardea partea superioară a casei. Am luat rucsacul medical tactic și am fugit în sus. Într-unul dintre apartamente ușa era întredeschisă și am văzut copilul întins pe canapea. Striga «mama, mama». Mama nu răspundea, iar etajul de sus era în flăcări. Am încercat să urc la etajul doi, dar focul era prea puternic. Au venit vecinii cu stingătoare, au încercat să stingă incendiul, însă fără rezultat. Am coborât copilul și l-am predat vecinilor, pentru că m-am întors din nou sus”, a relatat Marian Kușnir.

Marian Kușnir. Sursă foto: nv.ua

Conform informațiilor oferite, incendiul a izbucnit la etajul 7 și s-a extins pe o suprafață de 600 de metri pătrați. La stingerea focului au intervenit 45 de salvatori și 11 unități de tehnică specializată. Până la ora 11:00, operațiunea de lichidare a incendiului a fost încheiată, iar la fața locului continuă activitatea poliția și autoritățile locale.

UPDATE 12:00 În noaptea de 28 ianuarie, forțele ruse au lansat asupra Ucrainei 146 de drone de atac și o rachetă balistică Iskander-M. Informația a fost comunicată de Comandamentul Forțelor Aeriene ale Ucrainei.

Racheta balistică Iskander-M a fost lansată din regiunea Rostov a Federației Ruse. Dronele de atac de tip Shahed, Gerbera, Italmas, precum și alte aparate fără pilot au fost lansate din regiunea Kursk și din localități aflate în Crimeea anexată. Aproximativ 90 dintre dronele folosite au fost de tip Shahed.

UPDATE 9:15 În localitatea Bilohorodka, în urma atacurilor rusești de pe 28 ianuarie, au murit un bărbat și o femeie, a anunțat șeful Administrației Militare a regiunii Kiev, Mikola Kalașnik. Alte patru persoane au avut nevoie de asistență medicală: o tânără și doi copii au prezentat reacții acute de stres, iar un bărbat a suferit intoxicație cu fum. Toți răniții au primit ajutor medical de urgență la fața locului. Atacul a provocat avarierea unui bloc de locuințe. Acoperișul și ultimul etaj al clădirii au fost cuprinse de flăcări.

La Kiev, în timpul atacului nocturn, fragmente ale unei drone au căzut pe acoperișul unei clădiri nelocuite cu două etaje. A izbucnit un incendiu, care „a fost stins rapid”, a anunțat primarul orașului, Vitali Kliciko. Alte fragmente de dronă au căzut pe carosabil, iar unda de șoc a spart ferestrele și a avariat acoperișul unui bloc de locuințe cu 17 etaje. Nu au fost înregistrate victime.

Dis-de-dimineață, forțele ruse au lovit Zaporijjea, proiectilul căzând în curtea unui bloc de locuințe. În urma atacului, au fost rănite două persoane: un bărbat de 37 de ani și o femeie de 88 de ani. Peste o sută de apartamente și aproximativ 20 de automobile au fost avariate, iar la fața locului a izbucnit un incendiu, a anunțat șeful Administrației Militare Regionale, Ivan Fedorov.

La Odesa, trei persoane au fost rănite în urma atacului nocturn al Federației Ruse: un tânăr de 21 de ani a fost internat în spital, iar alți doi bărbați au primit îngrijiri medicale la fața locului. Au fost avariate clădiri de locuit și edificii religioase, a anunțat șeful administrației militare a orașului, Serhii Lîsak.

La rândul său, șeful Administrației Militare Regionale Odesa, Oleh Kiper, a precizat că o dronă a lovit teritoriul unei mănăstiri ortodoxe din oraș, unde a izbucnit un incendiu.

Totodată, la Odesa a fost declarată zi de doliu în memoria persoanelor ucise în urma atacului din noaptea de 27 ianuarie.

Rușii au lovit cu o rachetă balistică infrastructura din Krîvîi Rih. În urma atacului, au fost răniți o femeie de 51 de ani și un bărbat de 60 de ani, a declarat președintele Consiliului de Apărare al orașului, Oleksandr Vilkul.