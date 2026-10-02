LIVE TEXT Turcia și ONU au decis să încerce să-l convingă pe Putin să oprească atacurile asupra porturilor și navelor ucrainene din Marea Neagră. Război în Ucraina, ziua 1682

UPDATE 12:12 Turcia și Organizația Națiunilor Unite (ONU) vor purta noi negocieri cu participarea Rusiei și a Ucrainei pe tema încetării focului în Marea Neagră, a declarat o sursă diplomatică bine informată pentru Bloomberg. Potrivit acesteia, întâlnirile vor avea loc la începutul lunii octombrie și se vor desfășura pe fundalul creşterii prețurilor globale la alimente, cauzată de blocada de facto a porturilor rusești și ucrainene din bazinul Mării Negre.

Noua inițiativă diplomatică a fost discutată anterior de reprezentanți ai Turciei, SUA, Europei, Egiptului și Indiei în cadrul Adunării Generale a ONU de la sfârșitul lunii septembrie. În documentele întâlnirii, consultate de Bloomberg, se arată că participanții au formulat un „acord reciproc avantajos”, care include navigația comercială liberă și protecția porturilor, precum și a infrastructurii energetice. Se presupune că negocierile ar trebui să repete experiența inițiativei cerealiere din Marea Neagră din 2022, care a permis exportul de produse agricole din Ucraina. Cu toate acestea, în ajun, pe 1 octombrie, Vladimir Putin a declarat că va refuza propunerile de a nu ataca navele ucrainene în schimbul încetării atacurilor asupra rafinăriilor de petrol rusești.

UPDATE 9:39 În noaptea de 2 octombrie, dronele ucrainene au atacat orașele Volgograd și Samara. Guvernatorul regiunii Volgograd, Andrei Bocearov, a raportat un „atac masiv cu drone asupra infrastructurii industriale”, fără a preciza ce întreprinderi au fost vizate. Potrivit guvernatorului, o clădire de locuințe a luat foc, iar o persoană a fost rănită, scrie Meduza.

La rândul lor, martorii oculari au publicat fotografii și videoclipuri cu un incendiu puternic în zona în care se află Rafinăria de Petrol din Volgograd și combinatul chimic „Kaustik”, transmite Astra. Rafinăria din Volgograd a mai fost atacată de drone ucrainene de câteva ori în trecut. De asemenea, publicația atrage atenția asupra faptului că, potrivit locuitorilor orașului, în Volgograd nu a fost emisă nicio alertă de pericol de drone.

La Samara, conform datelor Astra, a izbucnit un incendiu la stația liniară de producție și dispecerat (LPDS). LPDS „Samara” este cel mai mare parc de rezervoare petroliere din Europa și face parte din sistemul „Transneft”. Aceasta este alimentată de patru conducte de petrol din Siberia de Vest, Tatarstan, regiunea Orenburg și Kazahstan, scrie sursa citată.

8:15 O persoană a murit, iar alte două au fost rănite în urma unui atac rusesc asupra Kievului, în noaptea de 1 spre 2 octombrie. O clădire rezidențială cu 25 de etaje din cartierul Darnîțki a fost avariată, scrie Kyiv Independent.

Inițial, Administrația Militară a orașului Kiev a anunțat că imobilul a fost afectat în urma atacului și că informațiile privind eventualele victime sunt verificate. Ulterior, autoritățile au confirmat decesul unei persoane și rănirea altor două.

În timpul atacului, dronele rusești au lovit din nou și Podul de Sud (Pivdenîi) peste râul Nipru, după mai multe atacuri asupra acestuia în ziua precedentă. În urma loviturilor anterioare, au fost raportate deteriorări ale unui suport al podului, carosabilului și unor elemente de protecție ale infrastructurii metroului.

După atacul din noaptea de 2 octombrie, circulația pe Podul de Sud și pe Podul Paton a fost suspendată în ambele direcții, iar pe Podul de Metrou traficul a fost restricționat spre malul drept al Kievului. Mai multe rute de autobuz au fost redirecționate prin podurile Darnîțki și Podilski, scrie sursa citată.

Atacurile asupra infrastructurii din Kiev continuă după o serie de lovituri rusești din 1 octombrie. În acea zi, două drone au lovit zona structurii de susținere a Podului de Sud, ceea ce a dus la suspendarea temporară a traficului rutier și a circulației metroului, notează publicația.