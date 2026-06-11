LIVE TEXT „Se pare că nu au mai rămas poduri intacte” de acces spre Crimeea. Război în Ucraina, ziua 1569

UPDATE 10:16 Mai multe explozii au fost raportate în noaptea de 10 spre 11 iunie în Crimeea anexată de Rusia, după un atac ucrainean cu drone și rachete care ar fi vizat mai multe obiective cu importanță militară, potrivit relatărilor The Kyiv Independent.

Canalul Crimean Wind a anunțat că un pod din orașul Armeansk, situat în nordul Crimeei, ar fi fost lovit după ce în zonă au fost semnalate drone ucrainene și o serie de explozii.

Potrivit aceleiași surse, a fost avariat și un pod aflat la intrarea în orașul Krasnoperekopsk din direcția Armeansk. „Se pare că nu au mai rămas poduri intacte pe rutele terestre de acces către peninsulă”, a transmis canalul.

Explozii au fost raportate și la Sevastopol. Locuitorii au relatat despre mai multe deflagrații în diferite sectoare ale orașului.

UPDATE 10:00 Rusia a pierdut 1 378 820 de militari de la începutul invaziei sale pe scară largă în Ucraina, lansată la 24 februarie 2022, potrivit datelor publicate pe 11 iunie de Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei.

În ultimele 24 de ore, armata rusă ar fi înregistrat încă 1 310 pierderi de personal pe front.

UPDATE 8:30 Forțele ruse au atacat Ucraina în noaptea trecută cu două rachete balistice de tip „Iskander-M” și 221 de drone de atac. Potrivit Comandamentului Forțelor Aeriene ale Ucrainei, până la ora 07:30, sistemele de apărare antiaeriană au doborât sau neutralizat prin război electronic 195 de drone rusești de tip Shahed, Gerbera, Italmas și alte modele, lansate asupra regiunilor din nordul, sudul și estul țării.

Cu toate acestea, autoritățile ucrainene au raportat lovituri în nouă locații, unde au ajuns două rachete și 21 de drone de atac. Totodată, fragmente ale aparatelor de zbor doborâte au căzut în alte opt locații.

UPDATE 8:10 Drone ucrainene au atacat în noaptea de 11 iunie regiunea Krasnodar din Rusia. Potrivit guvernatorului regiunii, Veniamin Kondratiev, fragmente ale dronelor doborâte au căzut peste un bloc de locuințe din orașul Krasnodar, provocând un incendiu. Două persoane au fost rănite, scrie Meduza.

În raionul Seversk, resturile aparatelor de zbor au avariat mai multe case particulare, iar o persoană a fost rănită.

De asemenea, presa rusă și canalele locale de Telegram au relatat despre un incendiu izbucnit la o rafinărie de petrol, în urma atacului, însă informațiile nu au fost confirmate oficial de autorități.

Ministerul rus al Apărării a anunțat că, în noaptea de 11 iunie, sistemele de apărare antiaeriană au interceptat și distrus 330 de drone ucrainene.

