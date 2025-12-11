LIVE TEXT SBU a atacat o platformă rusească de extracție a petrolului din Marea Caspică. Război în Ucraina, ziua 1386

UPDATE 12:20 Luptătorii Centrului de Operațiuni Speciale „Alfa” din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) au atacat cu drone platforma petrolieră rusească „Filanovski” din Marea Caspică. Potrivit informațiilor surselor Hromadske, instalația aparține companiei „Lukoil-Nijnevoljsknefti”. Este prima dată când Ucraina lovește infrastructura rusă de extracție a petrolului din sectorul caspic, punctează sursa citată.

Sursele au confirmat cel puțin patru lovituri directe asupra platformei. În urma atacului, producția de petrol și gaze de la cele peste 20 de sonde pe care le deservește a fost oprită.

Perimetru de exploatare petrolieră „Filanovski” este considerat unul dintre cele mai mari din Rusia și din sectorul rusesc al Mării Caspice, cu rezerve estimate la 129 de milioane de tone de petrol și 30 de miliarde de metri cubi de gaze.

UPDATE 9:05 Ministerul Apărării al Rusiei a anunțat că, în noaptea de 11 decembrie, au fost doborâte 287 de drone ucrainene deasupra mai multor regiuni ale Federației Ruse. Potrivit instituției, 118 drone au fost doborâte deasupra regiunii Breansk, câte 40 deasupra regiunii Kaluga și a regiunii Moscova, 27 în regiunea Tula, 19 în Novgorod, 11 în Iaroslavl, 10 în Lipețk, șase în Smolensk, câte cinci în regiunile Kursk și Oriol, patru în Voronej și două în Reazan.

La Moscova, forțele de apărare antiaeriană au doborât 32 de drone, a anunțat primarul capitalei, Serghei Sobianin, citat de Meduza. Acesta nu a oferit detalii despre consecințele atacurilor, menționând doar că „la locurile unde au căzut resturile lucrează echipele de intervenție”. Canalul de Telegram Mash, citând locuitori din zonă, relatează despre explozii în mai multe orașe din regiune.

Din cauza atacurilor cu drone, aeroporturile Domodedovo, Șeremetievo, Vnukovo și Jukovski din Moscova au fost închise pentru aterizări și decolări timp de peste șapte ore. Au fost anunțate anulări, întârzieri și redirecționări către alte aeroporturi pentru 133 de zboruri.

UPDATE 8:05 Președintele SUA, Donald Trump, susține că 82% dintre ucraineni ar „cere încheierea unui acord de pace” cu Rusia. Declarația a fost făcută în timpul unei discuții cu jurnaliștii joi, 11 decembrie.

„Zelenski trebuie să fie realist. Mă întreb cât timp va mai trece până vor avea loc alegerile. 82% dintre ucraineni cer semnarea unui acord”, a afirmat Trump.

Într-un interviu pentru Politico, Donald Trump a spus că Ucraina ar „folosi războiul” ca justificare pentru a nu organiza alegeri și că acestea ar fi trebuit deja convocate, deoarece „poporul ucrainean trebuie să aibă această opțiune”. Totodată, liderul de la Casa Albă nu a exclus posibilitatea ca Volodîmîr Zelenski să câștige un astfel de scrutin.

Ulterior, Zelenski le-a cerut deputaților ucraineni să pregătească modificările legislative necesare pentru a permite desfășurarea alegerilor în timpul legii marțiale.

UPDATE 7:45 Rusia a atacat, în noaptea de 11 decembrie, orașul Kremenciug din regiunea Poltava, lansând un nou val de rachete și drone. Orașul, aflat la circa 250 km sud-est de Kiev, fusese lovit masiv și pe 7 decembrie, când mai multe instalații energetice au fost avariate.

Peste noapte, Forțele Aeriene ale Ucrainei au semnalat succesive valuri de drone trimise spre Kremenciug și au emis o alertă de rachete balistice. Potrivit armatei, cel puțin trei rachete au fost lansate, iar în scurt timp au fost raportate explozii în oraș.