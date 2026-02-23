LIVE TEXT Rușii au atacat regiunea Dnipropetrovsk cu rachete de zbor, drone și artilerie. O persoană a murit. Război în Ucraina, ziua 1461

UPDATE 22:20 Pe parcursul zilei, armata rusă a efectuat peste 40 de atacuri asupra a două cartiere din regiunea Dnipropetrovsk folosind drone, a bombardat cu artilerie și a lansat bombe planante (KAB). O persoană a fost ucisă, iar o alta a fost rănită, a relatat șeful Administrației Militare Regionale Dnipropetrovsk, Oleksandr Hanzha, pe Telegram.

În comunitățile Pokrovske și Mezhova, locuințe, un centru cultural, o sală de sport și vehicule au fost avariate. O femeie a fost ucisă. O alta a fost rănită.

În Nikopol, peste 10 case private și o clădire cu mai multe etaje au fost avariate, împreună cu o întreprindere și un centru de protecție socială; un garaj a fost distrus.

UPDATE 21:20 Explozii au rănit șapte ofițeri de poliție în orașul Mîkolaiv, a declarat Ivan Vihivskii, șeful Poliției Naționale a Ucrainei, transmite The Kyiv Independent.

Potrivit lui Vihivskii, șapte angajați ai Departamentului de Poliție de Patrulare au ajuns la o benzinărie dezafectată din Mîkolaiv pentru schimbarea turei. Vihivskii a declarat că exploziile au avut loc la ora 18:10, ora locală, la benzinărie.

Printre cei șapte răniți, doi sunt în stare critică.

„Alaltăieri, la Lviv a avut loc un atac terorist împotriva ofițerilor de poliție. Nu este o coincidență. Inamicul încearcă în mod deliberat să ucidă ofițeri de poliție ucraineni care stau de gardă în fiecare zi pentru a proteja poporul și statul”, a declarat Vihivskii.

„Considerăm aceste evenimente ca un atac deliberat asupra statului de drept și o încercare de a destabiliza situația din țară”, a adăugat el.

Ivan Klimenko, ministrul Afacerilor Interne al Ucrainei, a anunțat că experții în explozibili au început să lucreze la fața locului.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că toate circumstanțele sunt investigate și că se examinează posibilitatea unui act terorist.

În ziua precedentă, pe 22 februarie, explozii au ucis un ofițer de poliție și au rănit alte 25 de victime în Lviv, vestul Ucrainei. Președintele Volodimir Zelenski a declarat într-un discurs video că exploziile au făcut parte dintr-un atac terorist plănuit de Rusia.

„A fost într-adevăr un atac terorist, cinic și crud”, a declarat el după ce a fost informat de forțele de ordine și de Ministerul Afacerilor Interne.

Două explozii au zguduit centrul istoric al orașului Lviv în primele ore ale zilei de 22 februarie, distrugând geamurile din zonă.

Exploziile au avut loc după ce ofițerii au sosit la fața locului, intervenind în urma unei presupuse intrări într-un magazin, a anunțat Poliția Națională a Ucrainei într-un comunicat. O a doua explozie a avut loc după ce un alt echipaj de poliție a sosit la fața locului, a adăugat Parchetul din regiunea Lviv.

Exploziile au fost auzite de un jurnalist de la Kyiv Independent aflat la fața locului în jurul orei 00:25, ora locală.

Un ofițer a fost ucis și 25 de persoane au fost rănite în explozii. Poliția națională ucraineană a identificat ofițerul ucis ca fiind Viktoria Shpylka, în vârstă de 23 de ani.

UPDATE 18:30 Miniștrii de externe ai UE nu au reușit să ajungă la un acord privind cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva statului agresor în cadrul reuniunii de luni, 23 februarie, a Consiliului Uniunii Europene, scrie Ukrinform.

Anunțul a fost făcut la o conferință de presă la Bruxelles, în urma întâlnirii, de către Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Kaja Kallas.

„Din păcate, nu am ajuns la un acord privind cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni Nu este niciodată ușor, dar munca continuă. Regret sincer că nu am ajuns la un acord astăzi, având în vedere că mâine este trista aniversare a începerii acestui război. Trebuie să transmitem semnale puternice Ucrainei că vom continua să o ajutăm, punând în același timp mai multă presiune asupra Rusiei, astfel încât acest război să se oprească”, a declarat Kallas.

Subliniind necesitatea de a crește presiunea asupra agresorului, ea a adăugat: „Trebuie să inversăm scenariul de la presiunea asupra Ucrainei pentru a ceda teritoriu, la ceea ce trebuie să facă Rusia pentru a îndeplini condițiile de bază pentru o pace justă și durabilă.”

Kallas a avertizat, de asemenea, că UE nu trebuie să sufere daune colaterale de pe urma rezultatului războiului purtat de Rusia.

„Trebuie să fim clari în ceea ce privește așteptările noastre de la Rusia: respectarea frontierelor, încetarea sabotajelor, plata daunelor de război și returnarea copiilor ucraineni răpiți – nu sunt doar sarcini imposibile, ci ar trebui să fie un punct de plecare”, a spus ea.

UPDATE 16:35 Rusia ar fi întocmit o listă cu cel puțin 36 de țări din care, începând cu acest an, este interzisă recrutarea de mercenari pentru războiul împotriva Ucrainei, relatează publicația independentă „Vajnîe istorii”. Nu este clar cine a elaborat lista, însă jurnaliștii presupun că aceasta ar fi rezultat al unor eforturi diplomatice.

Pe listă se află, în principal, state africane și arabe, dar și țări considerate „prietenoase” Moscovei, precum China, India, Brazilia, Africa de Sud, Turcia, Cuba, Afganistan, Iran și Venezuela. Printre ele se numără și Kenya, descrisă drept o sursă importantă de mercenari pentru armata rusă — aproximativ o mie de kenyeni ar fi ajuns anterior pe front.

În februarie, lista ar fi fost extinsă. O variantă actualizată a fost publicată de bloggerul irakian Mustafa al-Yasari, care susține că a obținut informațiile de la un ofițer rus anonim. Potrivit acestuia, ar fi fost adăugate Argentina, Irak, Yemen, Camerun, Columbia, Libia și Somalia.

Conform „Vajnîe istorii”, până în aprilie 2025, de partea Rusiei ar fi luptat cetățeni din cel puțin 48 de țări. Unii au declarat că au fost atrași în război prin înșelăciune. Rusia ar fi implicat și până la 15 mii de militari nord-coreeni; potrivit The Wall Street Journal, pierderile acestora ar fi depășit 5 mii de persoane.

Totodată, Moscova recrutează străini și pentru industria militară, în special la fabrica din Tatarstan, unde sunt produse drone de tip „Shahed”, unde lucrează tinere cu vârsta între 18 și 22 de ani.

UPDATE 12:15 În noaptea de 23 februarie, trupele ruse au atacat regiunea Odesa cu drone. În urma loviturilor, o tânără de 20 de ani și un bărbat de aproximativ 45 de ani au murit. Informațiile au fost comunicate de șeful administrației militare regionale, Oleh Kiper, și de Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei. Potrivit autorităților, au fost vizate obiective industriale, energetice și de infrastructură civilă.

Alte trei persoane, cu vârste între 23 și 45 de ani, au fost rănite. Două dintre ele se află în stare gravă și primesc îngrijiri medicale.

În urma atacului au fost avariate spații de producție și depozitare, clădiri administrative, un magazin auto și mai multe vehicule. Una dintre drone a lovit un apartament dintr-un bloc de locuit, însă nu s-au înregistrat incendii sau victime în acel caz.

Salvatorii au anunțat că, la una dintre adresele unde a căzut o dronă, au ars două camioane, iar alte vehicule au fost avariate. La o altă locație a izbucnit un incendiu la un magazin auto și la mai multe camioane parcate.

Incendiile au fost lichidate, iar la fața locului intervin în continuare serviciile de urgență și cele comunale pentru înlăturarea consecințelor atacului.

UPDATE 12:10 În noaptea de 23 februarie, trupele Federației Ruse au atacat Ucraina cu o rachetă balistică de tip „Iskander-M” și 126 de drone de atac. Informația a fost comunicată de Comandamentul Forțelor Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei.

UPDATE 11:50 Drone ucrainene au atacat, în noaptea de 23 februarie, o zonă industrială din orașul rusesc Almetievsk, din R. Tatarstan. Administrația locală a anunțat că, în urma căderii fragmentelor provenite de la dronele doborâte, a izbucnit un incendiu. Nu au fost raportate victime: „Se desfășoară lucrări pentru lichidarea consecințelor”, a transmis administrația din Almetievsk, fără a oferi alte detalii, scrie Meduza.

Canale ucrainene de Telegram, precum și publicația Astra, scriu că lovitura ar fi vizat o stație de pompare a țițeiului din apropiere, care aparține companiei Transneft, și au publicat imagini cu un incendiu de proporții.

UPDATE 8:07 Președintele Volodîmîr Zelenski a declarat că liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a declanșat deja, de facto, cel de-al Treilea Război Mondial, iar oprirea acestuia este posibilă doar prin presiuni militare și economice. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat BBC.

Potrivit lui Zelenski, războiul mondial nu a escaladat într-o fază pe deplin extinsă „datorită rezistenței ucrainenilor”.

„Eu cred că Putin deja l-a început. Întrebarea este cât teritoriu va reuși să ocupe și cum poate fi oprit… Rusia încearcă să impună lumii un alt mod de viață și să schimbe viața pe care oamenii au ales-o pentru ei înșiși”, a afirmat Zelenski.

Totodată, președintele Ucrainei a respins din nou solicitarea Rusiei privind retragerea trupelor ucrainene din 20% din regiunea Donețk, precum și din părți ale regiunilor Herson și Zaporijjea. El a subliniat că nu este vorba despre „o simplă cedare de teritorii”, ci despre „abandonarea a sute de mii de oameni care locuiesc acolo”.

Zelenski a comentat și posibilitatea revenirii la granițele din 1991. Potrivit acestuia, acest lucru ar reprezenta „o victorie a justiției”, însă o încercare de a realiza acest obiectiv exclusiv prin mijloace militare, în prezent, ar putea duce la pierderea a milioane de vieți.

Președintele ucrainean a precizat că Ucraina nu dispune, în acest moment, de suficiente arme pentru o asemenea operațiune și a subliniat că „un teritoriu fără oameni nu înseamnă nimic”.

În ceea ce privește garanțiile de securitate din partea SUA, Zelenski a menționat că acestea ar trebui să se bazeze pe instituții și pe deciziile Congresului, întrucât „președinții se schimbă, însă angajamentele trebuie să rămână valabile pe termen lung”.