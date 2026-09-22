LIVE TEXT Rușii au atacat Harkiv cu o dronă, o femeie a fost rănită. Război în Ucraina, ziua 1672

UPDATE 15:15 Forțele ruse au atacat o regiune din Harkiv cu o dronă pe 22 septembrie, a anunțat primarul din Harkiv, Ihor Terekhov, pe Telegram.

„O dronă ostilă a lovit cartierul Kîivskîi al orașului. Suntem în curs de stabilire a detaliilor”, a scris primarul.

Potrivit acestuia, o persoană a fost rănită.

Oleh Syniehubov, șeful Administrației Militare Regionale din Harkiv, a clarificat faptul că medicii acordau asistență unei femei în vârstă de 37 de ani.

UPDATE 13:30 Forțele rusești au atacat o instalație petrolieră și gazieră din regiunea Poltava cu rachete balistice în noaptea de 22 septembrie. Instalația a fost vizată în mod repetat din 2022, a relatat Grupul Naftogaz pe Telegram.

„Cel puțin cinci rachete au lovit instalații tehnologice care erau deja închise și scoase din funcțiune de mult timp. Din 2022, această instalație a fost vizată de atacuri rusești de zeci de ori, folosind atât drone, cât și rachete, iar echipamentele sale fuseseră de mult timp scoase din funcțiune și făcute inoperabile”, se arată în comunicatul.

Ultima lovitură a provocat pagube critice, făcând practic imposibilă restaurarea și operarea instalației, a declarat Naftogaz.

UPDATE 11:45 În regiunea Jîtomîr: un incendiu a izbucnit la un obiectiv de infrastructură de transport în urma unui atac rusesc.

Din cauza riscului unor noi atacuri, salvatorii au fost nevoiți să suspende temporar lucrările de stingere. După stabilizarea situației de securitate, aceștia au localizat și lichidat rapid incendiul.

Potrivit informațiilor preliminare, nu au fost înregistrate persoane decedate sau rănite.

UPDATE 10:30 Forțele ruse au atacat Ucraina cu peste 220 de rachete și drone. Apărarea antiaeriană a doborât sau suprimat 186 de ținte.

În noaptea de 22 septembrie, începând cu ora 18:00 pe 21 septembrie, forțele ruse au lansat asupra Ucrainei rachete antinavă „Oniks”, rachete balistice „Iskander-M”, S-400 și KN-23, patru rachete de croazieră „Kalibr”, precum și drone de atac.

Potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei, au fost lansate:

rachete antinavă „Oniks” din regiunea Rostov;

rachete balistice „Iskander-M”, S-400 și KN-23 din regiunile Kursk, Rostov și Voronej;

patru rachete de croazieră „Kalibr” de pe Marea Caspică;

opt drone „Banderol”/„Dan-T” din spațiul aerian al regiunii Belgorod;

212 drone de atac de tip Shahed, inclusiv cu reacție, precum și drone-imitație de tip „Parodia”.

Principalele direcții ale atacului au fost regiunile Dnipropetrovsk, Kirovohrad și Poltava.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și de sisteme fără pilot, precum și de grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Până la ora 08:00, apărarea antiaeriană a doborât sau suprimat, potrivit datelor preliminare, 186 de ținte, dintre care:

o rachetă de croazieră „Kalibr”;

opt drone „Banderol”/„Dan-T”;

177 de drone de tip Shahed, Gerbera și alte tipuri.

Au fost înregistrate lovituri ale rachetelor și dronelor rusești în 22 de locații, precum și căderea unor resturi provenite de la țintele doborâte în alte patru locații.

UPDATE 9:10 În regiunea Dnipropetrovsk trei persoane au murit, iar alte șase au fost rănite în urma atacurilor rusești masive.

Patru raioane ale regiunii au fost vizate de atacuri cu rachete, drone și artilerie.

În Dnipro au izbucnit incendii de proporții în spațiile unor depozite, iar o întreprindere a fost avariată. Trei persoane au murit, iar alte șase au fost rănite.

În Krîvîi Rih și Pavlograd au fost avariate întreprinderi.

În raionul Nikopol, forțele ruse au atacat comunitățile Marganeț și Pokrovske.

Salvatorii intervin la locurile atacurilor și înlătură consecințele acestora. La lucrări sunt implicați peste 150 de salvatori și 50 de unități de tehnică ale Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență.

UPDATE 8:50 În noaptea de 22 septembrie, Rusia a lansat un atac asupra capitalei Ucrainei, a anunțat Serviciul pentru Situații de Urgență. Patru oameni au fost răniți, dintre care trei au fost transportați la spital.

În cartierul Dniprovskîi, în urma lovirii unui bloc de locuințe cu cinci etaje, a izbucnit un incendiu în subsol, iar primul etaj a fost distrus. Fațada clădirii a fost, de asemenea, avariată. Incendiul a fost lichidat. Salvatorii au evacuat și salvat 15 persoane.

De asemenea, în cartierul Darnîțkîi, pe teritoriul unei gospodării private, a luat foc un copac. Persoane decedate nu au fost înregistrate de salvatori.