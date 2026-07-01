LIVE TEXT Reuters: Putin a aprobat personal organizarea unor exerciții militare secrete ale Rusiei în China. Război în Ucraina, ziua 1589

UPDATE 15:03 La sfârșitul anului 2025, în China au avut loc exerciții de instruire destinate militarilor ruși, aprobate de ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov, la indicația președintelui Vladimir Putin, scrie Reuters, citând doi oficiali europeni și documente confidențiale consultate de agenție.

Unul dintre documentele analizate de jurnaliști menționează un ordin intern emis de Belousov în august 2025. Potrivit acestuia, o delegație a forțelor armate ruse a fost trimisă în China pentru a participa la activități de instruire organizate în baze ale armatei Chinei.

Documentul descrie în detaliu unul dintre cursuri – un program de trei săptămâni privind protecția împotriva riscurilor radiologice, chimice și biologice, desfășurat în noiembrie la o bază militară din Beijing. Raportul include și fotografii în care un instructor chinez susține instruirea militarilor ruși. Aceștia studiază un model al unui reactor nuclear și participă la exerciții privind recunoașterea chimică și radiologică, precum și protejarea sistemelor de ventilație împotriva contaminării.

Pe parcursul războiului ruso-ucrainean, China a susținut constant că își păstrează neutralitatea. Ministerul chinez de Externe a declarat pentru Reuters că poziția Beijingului față de războiul din Ucraina „rămâne neschimbată” și a calificat informațiile din raport privind exercițiile drept „complet neconforme cu realitatea”.

Potrivit Reuters, la sfârșitul anului 2025, aproximativ 200 de militari ruși au urmat cursuri de instruire în China, în baza unui acord secret între cele două state. Instruirea s-a desfășurat la Beijing și Nanjing și a inclus cursuri privind utilizarea dronelor, a explozibililor, minelor și a mijloacelor de război electronic.

UPDATE 11:20 Zelenski a declarat că, pentru a doua oară, forțele ucrainene au lovit rafinăria de petrol din Ufa, situată la peste 1 300 de kilometri de linia frontului.

Totodată, președintelui ucrainean a revendicat și atacul din regiunea Penza, unde a fost lovit „un obiectiv strategic al industriei ruse de apărare”. Acesta se află la aproximativ 600 de kilometri de linia frontului.

„În fiecare zi ne punem în aplicare planul de lovituri ucrainene cu rază lungă de acțiune. Este un răspuns pe deplin justificat la tot ceea ce face Rusia împotriva noastră. Pacea este necesară, iar conducerea rusă trebuie să înțeleagă acest lucru. Rusia trebuie să pună capăt războiului, iar conducerea sa are toate posibilitățile pentru a face acest lucru. Le mulțumesc tuturor militarilor ucraineni care asigură precizia loviturilor noastre cu rază lungă de acțiune”, a declarat Zelenski.

UPDATE 11:15 În orașul Liuberțî, din apropierea Moscovei, a izbucnit un incendiu, iar o parte a orașului a rămas fără energie electrică.

UPDATE 11:10 În regiunea Penza din Rusia, sistemele de apărare antiaeriană au doborât în dimineața zilei de 1 iulie o dronă ucraineană, iar fragmentele acesteia au avariat linii electrice și au căzut peste o clădire aflată în construcție, a anunțat guvernatorul regiunii, Oleg Melnicenko. Potrivit acestuia, în urma atacului nu au fost înregistrate victime.

La aproximativ o oră după primul anunț, Melnicenko a informat că pe teritoriul regiunii a fost instituită alertă aeriană. Deocamdată, autoritățile nu au comunicat dacă al doilea atac a provocat pagube.

Meduza scrie că ținta atacului ar fi fost uzina „Maiak” din Penza, o întreprindere din industria de apărare, specializată în producerea de echipamente radioelectronice, sisteme de comandă, comunicații și alte produse cu destinație militară.

UPDATE 8:39 Ucraina insistă că navele din „flota din umbră” a Rusiei reprezintă ținte militare legitime, după ce Moscova a reclamat atacurile ucrainene la Organizația Maritimă Internațională (OMI), agenție specializată a ONU. Informația este relatată de Financial Times, ai cărui jurnaliști spun că au consultat scrisoarea viceprim-ministrului ucrainean Oleksii Kuleba adresată OMI, scrie Hromadske.

La începutul lunii iunie, Moscova a acuzat, într-o scrisoare transmisă OMI, Kievul de „terorism”, în legătură cu atacul din luna martie asupra petrolierului rusesc pentru transportul gazelor naturale lichefiate „Arctic Metagaz”. Partea rusă a susținut că incendiul izbucnit în urma atacului asupra navei a făcut ca aceasta să devină „necontrolabilă”, iar echipajul a fost nevoit să o abandoneze.

Potrivit companiei Windward, specializată în analiză maritimă, după atacul asupra acestei nave, niciun petrolier rusesc pentru transportul gazelor naturale lichefiate, sub pavilion rusesc, nu a mai traversat Marea Mediterană. În schimb, aceste nave au început să folosească ruta mai lungă, pe la Capul Bunei Speranțe.

În scrisoarea sa, viceprim-ministrul ucrainean Oleksii Kuleba a susținut că petrolierele și navele rusești pentru transportul gazelor naturale sunt „esențiale pentru formarea veniturilor bugetare ale federației ruse și pentru continuarea acțiunilor sale militare”. În acest context, el a afirmat că „apar întrebări firești dacă activitatea acestor nave («flota din umbră» – n.red.) poate fi considerată exclusiv una comercială”.

Kuleba a mai scris că Rusia a atacat 59 de nave comerciale, printre care cargoul turcesc MV Victress și nava germană Helga, care transporta 25 de mii de tone de porumb către portul Ciornomorsk. Potrivit oficialului ucrainean, în urma atacurilor, MV Victress nu și-a mai putut continua traseul, iar Helga a fost avariată de incendiul izbucnit la bord.