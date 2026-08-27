LIVE TEXT Regiunea Donețk, lovită de șapte bombe rusești: 16 blocuri avariate și două persoane rănite. Război în Ucraina, ziua 1646

UPDATE 14:56 Rusia a atacat din nou orașul Kramatorsk din regiunea Donețk, lansând 7 bombe aeriene asupra unei zone rezidențiale, transmite Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență.

Două persoane au fost rănite. Au fost avariate 16 blocuri de locuințe și alte obiective de infrastructură civilă, iar în urma atacului au izbucnit incendii. Din cauza distrugerii casei scării într-unul dintre blocurile cu cinci etaje, 4 persoane au rămas blocate în apartamentele de la etajele 4 și 5.

Salvatorii au îndepărtat 150 kg de elemente de construcție și i-au ajutat pe locatari să se evacueze. În plus, salvatorii au lichidat un incendiu izbucnit într-un apartament dintr-un alt bloc cu cinci etaje.

UPDATE 12:45 Potrivit autorităților orașului Kiev, o instalație sportivă a fost avariată, iar canalele locale de Telegram au raportat un incendiu în apropierea Stadionului Valeri Lobanovski, arena echipei Dinamo Kiev, din centrul orașului, transmite The Kyiv Independent.

Stadionul se află în centrul cartierului guvernamental al Ucrainei, lângă Palatul Mariinski și Cabinetul de Miniștri și nu departe de Administrația Prezidențială. Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei a anunțat că, până în prezent, o persoană a fost rănită în capitală.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au anunțat în cursul dimineții că au fost doborâte șapte rachete balistice rusești Iskander-M sau KN-23, fabricate în Coreea de Nord. Numărul total de rachete balistice lansate asupra Ucrainei nu a fost făcut public.

UPDATE 10:24 Mai multe explozii consecutive au fost auzite la Kiev în jurul orei 3:00, ora locală, pe 27 august, potrivit The Kyiv Independent. O alertă de raid aerian era în vigoare în cea mai mare parte a Ucrainei, cu excepția regiunilor vestice.

Cel puțin șase explozii au fost auzite în capitală într-un interval de aproximativ un minut. Două dintre ele au părut să se producă la distanță, în timp ce celelalte s-au auzit puternic în centrul Kievului. Ulterior, au fost găsite resturi în sectoarele Podilski și Shevchenkivski ale orașului.

Explozii au fost raportate și în orașele Odesa, din sudul țării, și Zaporijjea. Cel puțin șapte persoane, inclusiv trei copii, au fost rănite în atacul asupra orașului Zaporijjea și a districtelor din împrejurimi, a declarat guvernatorul Ivan Fedorov într-o postare pe Telegram.

Serhii Lisak, șeful Administrației Militare a orașului Odesa, a declarat că atacul din timpul nopții a avariat infrastructura, o instituție de învățământ și o clădire rezidențială cu mai multe etaje din oraș. Până la ora 7:00, ora locală, nu fuseseră raportate victime.

Cu o zi înainte, forțele ruse au lansat 163 de drone asupra Ucrainei, potrivit Forțelor Aeriene. Apărarea antiaeriană ucraineană a doborât 132 dintre acestea în nordul, sudul și estul țării. Dronele rămase au lovit 18 locații, iar resturi provenite de la dronele interceptate au căzut în alte trei locuri.