LIVE TEXT Regiunea Donețk, atacată de armata rusă. Două persoane au murit și altele două au fost rănite. Război în Ucraina, ziua 1668

UPDATE 13:50 Regiunea Donețk a fost atacată de armata rusă. Echipele de urgență au salvat trei persoane de sub dărâmături. Două persoane au murit și altele două au fost rănite.

Mai exact, potrivit Serviciului Național de Situații de Urgență al Ucrainei, în Kramatorsk, 22 de clădiri de locuit au fost avariate în urma unui atac aerian rus asupra zonei rezidențiale. În două dintre acestea, oamenii au rămas prinși sub dărâmăturile clădirilor. Echipele de urgență au salvat un bărbat și o femeie. Alte două persoane au fost scoase de sub dărâmături, însă nu s-a reușit salvarea vieților lor.

În Sloviansk, Rusia a bombardat un ansamblu de blocuri de locuit. Un bloc a fost avariat, iar o persoană a rămas prinsă sub dărâmături. În timpul operațiunilor de salvare, echipele de intervenție l-au scos pe bărbat și l-au predat medicilor.

Un alt atac asupra orașului a provocat rănirea a două persoane. De asemenea, au fost avariate un bloc de locuit și 19 case private. În două dintre acestea au izbucnit incendii, pe care echipele de salvare le-au localizat, dar, din cauza riscului de noi atacuri, a fost necesară întreruperea operațiunilor de stingere.

UPDATE 09:49 În regiunea Jîtomîr, două persoane au murit și altele două au fost rănite în urma atacurilor rusești.

Potrivit Serviciului Național de Situații de Urgență, au izbucnit incendii în clădiri de depozitare și de producție din raionul Korosten.

„Geniștii Serviciului Național de Situații de Urgență (DSNS) au inspectat zona pentru a depista eventualele obiecte explozive. Pompierii au stins incendiile. La fața locului au intervenit 56 de salvatori și 17 unități tehnice ale Serviciului Național de Situații de Urgență, precum și serviciile de urgență și voluntarii Echipei de intervenție rapidă a Crucii Roșii din Ucraina”, a precizat instituția.

8:10 Statele Unite sunt aproape să aprobe transferul către Ucraina a 10 rachete interceptoare Patriot din Germania, potrivit documentelor Congresului SUA datate 15 septembrie, scrie Kyiv Independent. Valoarea rachetelor ajunge la circa 29,6 milioane de dolari.

Informația vine într-un moment în care Ucraina se confruntă cu o lipsă critică de muniții pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot, singurele arme capabile în mod fiabil să doboare rachetele balistice rusești, notează sursa citată.

Deși livrările vor proveni din Germania, Legea SUA privind controlul exporturilor de armament prevede că transferurile de arme americane către țări terțe trebuie analizate de Congres dacă valoarea inițială a echipamentelor depășește 14 milioane de dolari.

Atât timp cât Congresul nu adoptă o rezoluție comună prin care să interzică reexportul armamentului, transferul va fi autorizat automat, scrie publicația din Ucraina.

„Acest transfer este în concordanță cu obiectivele SUA privind acordarea de asistență în materie de securitate”, a declarat Departamentul de Stat în notificare. „Guvernul Statelor Unite este pregătit să autorizeze acest transfer, luând în considerare aspectele politice, militare, economice, privind drepturile omului și controlul armamentului.”

La începutul lunii septembrie, ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a declarat că Berlinul este pregătit să furnizeze Ucrainei noi rachete interceptoare PAC-2 pentru sistemele Patriot, precum și alte muniții pentru apărarea antiaeriană.