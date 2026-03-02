LIVE TEXT Regiunea Dnipropetrovsk: un bărbat a murit în urma unui atac rusesc nocturn. Război în Ucraina, ziua 1468

UPDATE 11:25 În noaptea trecută, forțele ruse au atacat trei raioane ale regiunii Dnipropetrovsk, provocând incendii, distrugeri de locuințe și moartea unui civil.

În comunitatea Pokrovske din raionul Sînelnîkove, un bărbat în vârstă de 55 de ani și-a pierdut viața în urma atacului. Salvatorii l-au scos de sub dărâmăturile unei case distruse. Două locuințe private au fost complet distruse, iar alte patru au fost avariate.

În orașul Krîvîi Rih, au izbucnit mai multe incendii pe teritoriul unei întreprinderi. La fața locului au intervenit echipele de salvatori. De asemenea, a fost avariată o companie de transport, precum și obiective din orașul Apostolove, din raionul Krîvîi Rih.

În raionul Nikopol a fost avariat un bloc de locuințe cu cinci etaje.

UPDATE 11:20 În noaptea trecută, o dronă rusească a lovit un imobil rezidențial dintr-o localitate a raionului Koriukivka, în regiunea Cernihiv.

În urma impactului a izbucnit un incendiu care s-a extins pe o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați. O femeie în vârstă de 89 de ani și-a pierdut viața în atac.

UPDATE 08:23 În noaptea de 2 martie (începând cu ora 18:30, 1 martie), forțele ruse au lansat asupra Ucrainei un atac aerian cu 94 de drone de atac.

Potrivit datelor preliminare, până la ora 08:00, apărarea antiaeriană ucraineană a doborât sau neutralizat 84 de drone în regiunile de nord, sud și est ale țării.

Au fost confirmate lovituri directe ale 10 drone în patru locații, precum și căderea resturilor dronelor doborâte în alte două locații.

UPDATE 08:15 Doi copii au fost răniți în urma unui atac rusesc asupra raionului Zaporijjea, a anunțat guvernatorul Ivan Fedorov.

„Rușii au lovit Komîșuvaha cu bombe aeriene ghidate. O casă a fost distrusă, iar clădirile învecinate au fost avariate de unda de șoc și de resturile exploziei”, a scris Fedorov pe rețelele de socializare, în dimineața zilei de 2 martie.

Două fete, în vârstă de 9 și 15 ani, au fost rănite.