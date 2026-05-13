LIVE TEXT Rafinăria din Perm și-a încetat complet activitatea în urma unui atac al dronelor ucrainene, scrie Reuters. Război în Ucraina, ziua 1540

UPDATE 21:55 Rafinăria rusă din Perm și-a încetat complet activitatea de rafinare a petrolului în urma atacului cu drone ucrainene din noaptea de 7 spre 8 mai, relatează Reuters, citând surse proprii din industrie.

Conform publicației, după atac a fost necesară oprirea de urgență a trei instalații de prelucrare primară a petrolului, precum și a mai multor obiective auxiliare. În același timp, una dintre instalații — CDU-4 — nu funcționa încă din 30 aprilie din cauza unui atac anterior al unei drone.

Experții subliniază că va fi nevoie de cel puțin câteva săptămâni pentru a restabili capacitatea de producție. Compania „Lukoil”, proprietara rafinăriei, nu a făcut încă niciun comentariu cu privire la această situație.

UPDATE 17:00 Aflat în România, la Summitului B9, Volodimir Zelenski a transmis, pe platforma X, că „Europa nu poate depinde de schimbările de dispoziție geopolitică” și că nu ar trebui să ne fie teamă „să discutăm despre capabilități militare europene mai unite”.

„Nu ar trebui să ne fie teamă să discutăm despre capacități militare europene mai unite și, în anumite domenii, mai autonome. Europa nu poate depinde de capriciile geopolitice. Trebuie să ne unim și să ne dezvoltăm resursele, capacitățile și producția în Europa pe cât posibil, astfel încât să avem cu adevărat o politică de apărare comună și capacități de apărare europene comune care să ne consolideze atât pe noi toți, cât și alianțe precum NATO”, a scrie liderul ucrainean.

We should not be afraid to discuss more united and, in some areas, more self-reliant European military capabilities. Europe cannot depend on changing geopolitical moods. We need to unite and develop our resources, capabilities, and production in Europe as much as possible, so… pic.twitter.com/ER1Vn9QWAN — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 13, 2026

UPDATE 15:00 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și soția sa, Olena Zelenska, au ajuns în România. Liderul de la Kiev urmează să participe la summitul B9 găzduit de președintele român Nicușor Dan și omologul polonez Karol Nawrocky.

„Am ajuns în România împreună cu prima doamnă. Astăzi are loc summitul țărilor din formatul „București 9”, cu participarea statelor nord-europene. Sunt programate întâlniri importante în marja summitului. Cu toții avem nevoie de decizii și acțiuni comune pentru a consolida securitatea fiecăruia. Vom atrage resurse suplimentare pentru apărarea noastră.

Olena se va întâlni cu prima doamnă a României și va participa la semnarea memorandumurilor privind aderarea universităților românești la Coaliția Globală a Studiilor Ucrainene. Le mulțumim tuturor celor care sunt alături de Ucraina”, a spus Zelenski într-o postare pe Telegram.

UPDATE 14:40 Două persoane au fost rănite în urma unui atac cu drone rusești asupra regiunii Odesa, informează Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei.

„(…) În urma atacului, au luat foc automobile parcate în curtea unui bloc de locuințe. Salvatorii au lichidat incendiul”, menționează reprezentanții instituției.

UPDATE 11:40 Oleksandr Vilkul, șeful Administrației militare a orașului Krîvîi Rih, anunță că fetița de nouă luni rănită în urma unui atac rusesc cu drone se află în continuare în stare gravă la spital. Copilul urmează să fie transferat într-un spital din Dnipro.

„În ceea ce privește consecințele atacului de ieri asupra unui bloc de locuințe, în spital se află în stare gravă o fetiță de nouă luni. Cu ajutorul lui Dumnezeu și datorită profesionalismului medicilor, i-a fost salvat piciorul, iar pentru tratament ulterior va fi transferată la Dnipro. De asemenea, mama ei, în vârstă de 23 de ani, este internată în stare de gravitate medie. Alte trei femei, de 45, 56 și 74 de ani, au primit îngrijiri la fața locului.

Pe lângă locuințele din sectorul privat, au fost avariate două blocuri cu cinci etaje și unul cu nouă etaje. În urma deteriorării unei conducte de gaze, 34 de locuințe au rămas fără alimentare cu gaz. Sunt în desfășurare lucrări de reparație și de înlăturare a consecințelor. Tuturor locuitorilor afectați li se va acorda sprijin din partea orașului”, a spus Vilkul într-o postare pe Telegram.

Marți seară, trupele ruse au lansat un atac cu drone asupra unui bloc locativ din orașul Krîvîi Rih. În urma bombardamentelor rusești, două persoane în etate au fost ucise, iar nepoata lor de doar nouă luni a fost grav rănită. Precizarea a fost făcută de președintele ucrainean Volodimir Zelenski printr-o postare pe Facebook.

UPDATE 11:14 Peste o sută de drone rusești au fost detectate în spațiul aerian al Ucrainei, iar autoritățile avertizează că noi valuri de atacuri sunt posibile pe parcursul zilei.

„Rusia continuă loviturile într-un mod sfidător, vizând în mod deliberat infrastructura feroviară și obiective civile din orașe. Din păcate, în urma acestor atacuri există răniți și persoane decedate. Transmit condoleanțe familiilor îndoliate și apropiaților.

Ieri, 12 mai, pe parcursul zilei, 14 regiuni au fost sub atac. În noaptea aceasta, loviturile au vizat infrastructura rezidențială și feroviară din regiunile Dnipropetrovsk și Harkiv, infrastructura portuară din regiunea Odesa și sectorul energetic din regiunea Poltava. Forțele noastre acționează pentru a contracara atacurile, doar în această noapte au fost doborâte și neutralizate 111 de drone.

Este esențial să respingem ferm fiecare atac. Este esențial să sprijinim Ucraina și să nu lăsăm războiul Rusiei să dispară din atenția publică. De fiecare dată când acest subiect iese din prim-planul știrilor, Rusia este încurajată să acționeze și mai brutal. La fel de important este ca diplomații noștri să implementeze rapid înțelegerile convenite la nivel de lideri. Ucraina are nevoie zilnic de capacitate de apărare, iar acest lucru poate fi asigurat doar printr-o acțiune comună, fermă. Mulțumesc tuturor celor care ne sprijină!”, anunță președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

UPDATE 08:25 Președintele american Donald Trump a declarat pe 12 mai că el crede că războiul provocat de Rusia în Ucraina se apropie de sfârșit și că Moscova și Kievul sunt tot mai aproape de o înțelegere, reluând comentarii similare făcute cu câteva zile în urmă de dictatorul rus, Vladimir Putin, scrie presa ucraineană.

„Sfârșitul războiului din Ucraina cred cu adevărat că este foarte aproape”, le-a spus Trump reporterilor înainte de a pleca de la Casa Albă într-o vizită în China.

Declarațiile lui Trump au venit după comentariile făcute de Putin pe 9 mai, în cadrul unei conferințe de presă la Kremlin, după festivitățile restrânse dedicate Zilei Victoriei.

Președintele american a negat, de asemenea, că el și Putin ar fi ajuns la vreo înțelegere potrivit căreia Rusia ar trebui să primească „întregul Donbas”, regiunea din estul Ucrainei.

Referindu-se la posibilitatea unei călătorii în Rusia în cadrul eforturilor diplomatice, Trump a spus că va face „tot ce este necesar”.

Negocierile mediate de SUA între Ucraina și Rusia au rămas blocate timp de mai bine de două luni, în timp ce Washingtonul și-a îndreptat tot mai mult atenția către Iran și eforturile diplomatice conexe.

În timp ce Kievul încearcă să relanseze negocierile, ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a declarat în aprilie că discuțiile cu Ucraina nu reprezintă în prezent o prioritate pentru Moscova.

Dezacordurile majore continuă să împiedice progresul, în special în ceea ce privește revendicările teritoriale ale Rusiei. Ucraina susține că înghețarea actualei linii a frontului reprezintă cea mai realistă bază pentru un armistițiu. Între timp, Rusia insistă ca forțele ucrainene să se retragă din anumite părți ale Donbasului ca o condiție pentru orice acord — o cerință pe care Kievul a respins-o.