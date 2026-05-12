LIVE TEXT Atac rusesc în Krîvîi Rih: două persoane în etate au fost ucise, iar nepoata lor de doar 9 luni a fost rănită. Zelenski: „Medicii fac tot posibilul pentru a-i salva viața”. Război în Ucraina, ziua 1539

UPDATE 22:05 Trupele ruse au lansat un atac cu drone asupra unui bloc locativ din orașul Krîvîi Rih. În urma bombardamentelor rusești, două persoane în etate au fost ucise, iar nepoata lor de doar nouă luni a fost grav rănită. Precizarea a fost făcută de președintele ucrainean Volodimir Zelenski printr-o postare pe Facebook.

„Un atac cinic cu drone lansat de Rusia a vizat o clădire obișnuită de locuințe din Krîvîi Rih, fără a avea vreun scop militar. Potrivit informațiilor disponibile până în acest moment, doi oameni în vârstă au fost uciși. Nepoata lor de nouă luni se află în spital cu răni grave. Medicii fac tot posibilul pentru a-i salva viața.

După încheierea armistițiului de trei zile, Rusia continuă să ucidă și să mutileze ucraineni. Prin urmare, presiunea asupra Rusiei nu trebuie redusă în niciun fel. Doar o presiune comună fermă și consolidarea Ucrainei, inclusiv întărirea apărării noastre antiaeriene, pot constrânge agresorul să accepte diplomația pentru o pace durabilă și încetarea crimelor”, subliniază Zelenski.

UPDATE 20:32 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina, împreună cu partenerii europeni, avansează în crearea unei coaliții anti-balistice și în dezvoltarea producției de sisteme anti-balistice în Europa. La o reuniune desfășurată la nivelul consilierilor pentru securitate națională, au participat reprezentanți din 13 țări și din biroul secretarului general al NATO, scrie Ukrinfrom.

„Vreau să le mulțumesc astăzi partenerilor noștri europeni: a avut loc o întâlnire la nivelul consilierilor pentru securitate națională. Avansăm treptat în ceea ce privește producerea sistemelor anti-balistice în Europa — formăm o coaliție anti-balistă. Este un lucru important de făcut, iar acum suntem mai aproape ca niciodată de rezultate. Treisprezece țări și biroul secretarului general al NATO au fost reprezentate la întâlnirea de astăzi privind apărarea anti-balistă. Este o inițiativă importantă, foarte importantă”, a declarat Zelenski.

El a subliniat că pozițiile Ucrainei „pe front” și cooperarea cu partenerii internaționali sunt în prezent „cele mai puternice din ultimii ani”, accentuând necesitatea menținerii acestui nivel și a consolidării în continuare a pozițiilor de apărare și politică externă ale Ucrainei.

„Nu există victorii ale unuia singur și nu există reziliență a unuia singur. Trebuie să atingem obiectivul principal, iar acesta este obiectivul nostru comun, de la care nu vom renunța. Nu vom renunța la pământul nostru, la suveranitatea noastră. Le mulțumesc tuturor ucrainenilor care sunt împreună pe acest drum. Ucraina trebuie să reziste războiului, să-și apere independența și să garanteze securitatea oamenilor săi. Acest lucru se va întâmpla cu siguranță”, a subliniat Zelenski.

UPDATE 17:21 Procuratura Specializată Anticorupție a Ucrainei (SAPO) va solicita judecătorilor aplicarea arestului preventiv pentru Andrii Iermak, fostul șef al Oficiului președintelui Ucrainei, cu posibilitatea eliberării pe cauțiune în valoare de 180 de milioane de hrivne. Anunțul a fost făcut de șeful SAPO, Oleksandr Klimenko, în cadrul unui briefing, relatează Ukrinform.

„Acuzarea va solicita o măsură preventivă sub formă de detenție, cu alternativa achitării unei cauțiuni în sumă de 180 de milioane de hrivne”, a declarat Klimenko.

Pe 11 mai, Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Procuratura Specializată Anticorupție (SAPO) i-au adus la cunoștință fostului oficial de rang înalt Andrii Iermak acuzațiile într-un dosar privind presupusa spălare a 460 de milioane de hrivne prin construirea unor vile de lux în apropiere de Kiev.

Pe 12 mai, procurorii anticorupție au anunțat suspiciuni și împotriva altor șase membri ai presupusului „grup infracțional organizat”, inclusiv fostului vicepremier Oleksii Cernîșov și omului de afaceri Timur Mindici.

Potrivit anchetatorilor ucraineni, între anii 2021 și 2025, suspecții ar fi spălat peste 460 de milioane de hrivne prin construirea unui complex de vile în Kozîn, regiunea Kiev. Proiectul ar fi inclus patru reședințe private cu clădiri și facilități auxiliare, precum și o reședință comună cu spa, construite pe terenuri cu o suprafață totală de aproximativ opt hectare.

UPDATE 17:02 În apropierea satului Kosarî, regiunea Cerkasî, un tren a luat foc în timpul deplasării, anunță Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei.

„A fost efectuată evacuarea a 40 de pasageri. Nu există victime. Pompierii au lichidat incendiul. Cauza izbucnirii focului este în curs de stabilire”, anunță instituția.

UPDATE 14:20 Ministrul afacerilor externe al Ucrainei, Andrii Sibiha, a declarat, în cadrul reuniunii Coaliției internaționale pentru repatrierea copiilor ucraineni, care a avut loc luni la Bruxelles, că partea rusă a propus includerea copiilor ucraineni răpiți pe listele de schimb, scrie Ukrinform.

„Reîntoarcerea copiilor ucraineni trebuie să fie un element fundamental al procesului de pace. Au existat multe speculații. Astăzi vreau să declar acest lucru oficial: soarta copiilor ucraineni nu va face niciodată parte din niciun compromis. Rusia a propus deja includerea copiilor pe listele de schimb. Dar acest lucru este inacceptabil. Libertatea copiilor este necondiționată”, a subliniat ministrul.

El a menționat că Ucraina a reușit să repatrieze peste 2000 de copii, dar acest lucru nu s-a realizat datorită instrumentelor internaționale, ci în ciuda faptului că acestea nu au funcționat. „Când vorbim despre copiii repatriați efectiv, anumite țări au ajutat – precum Qatar, SUA, Sfântul Scaun, unele alte țări, inclusiv cele prezente în această sală. Au lucrat serviciile noastre speciale și instituțiile de stat”, a menționat el.

UPDATE 14:15 În regiunea Dnipropetrovsk, un obiect de infrastructură critică a fost avariat în urma unui atac al Federației Ruse, au anunțat pompierii. Nu există victime.

Mai exact, în raionul Kameanske, un camion-cisternă și o stație de alimentare cu combustibil au luat foc în urma unui atac rusesc.

UPDATE 14:00 „Rusia a decis să pună capăt acelei perioade de relativă liniște care a durat câteva zile”, a transmis președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

În ultima noapte, au fost lansate peste 200 de drone de atac asupra Ucrainei.

„Au fost aruncate din nou bombe aeriene pe front – peste 80, fiind înregistrate mai mult de 30 de atacuri aeriene. Dronele de atac au fost doborâte în regiunile Dnipropetrovsk, Jîtomîr, Mîkolaiv, Sumî, Harkiv, Chernihiv, precum și în Kiev și în regiunea Kiev. Au fost înregistrate avarii la obiective energetice, blocuri de locuințe, o grădiniță, iar o lovitură a vizat o locomotivă civilă obișnuită pe calea ferată… Se știe că există răniți în urma acestor lovituri”, a declarat Zelenski.

În noaptea de 11 spre 12 mai (începând cu ora 18:00 din 11 mai), armata rusă a lansat un atac cu 216 de drone de atac.

Conform datelor preliminare, la ora 09:30, apărarea antiaeriană ucraineană a doborât/neutralizat 192 de drone în nordul, sudul, estul și centrul țării.

Au fost înregistrate lovituri ale a 25 de drone de atac în 10 locații, precum și căderea resturilor celor doborâte în 5 locații.

UPDATE 08:45 Dimineața, Rusia a atacat obiective ale infrastructurii feroviare din regiunea Dnipropetrovsk, a anunțat ministrul dezvoltării comunităților și teritoriilor al Ucrainei, Olexi Kuleba.

„Echipa de monitorizare a avertizat din timp cu privire la pericol. Cu toate acestea, un mecanic de locomotivă a fost rănit de fragmente în timp ce se îndrepta spre un adăpost. În prezent, i se acordă asistența medicală necesară, iar viața lui nu este în pericol. În urma loviturilor cu drone, au fost avariate locomotive și material rulant. Circulația trenurilor în regiune este restabilită rapid. Călătorii continuă să lucreze, asigurând legătura cu Dnipro și alte regiuni ale țării”, a scris Kuleba pe rețelele de socializare.

UPDATE 08:20 În regiunea Harkiv, în timpul nopții, trupele ruse au atacat cu o dronă de luptă teritoriul unei întreprinderi din localitatea Veliki Burluk, raionul Kupiansk.

Au luat foc un autobuz și un camion.

„Inamicul a lansat încă un atac cu o dronă asupra unei proprietăți private din satul Bezruki, comunitatea Dergachi, raionul Harkiv. O clădire de utilități a luat foc, iar o casă de locuit a fost avariată”, au anunțat salvatorii.

UPDATE 08:15 O grădiniță și clădiri de locuințe au fost avariate în raionul Fastiv, regiunea Kiev, în urma unui atac nocturn cu drone rusești.

Conform pompierilor, acoperișul grădiniței a luat foc. În clădirea de locuințe cu patru etaje situată în apropiere, geamurile au fost sparte. Au fost avariate și două locuințe private.