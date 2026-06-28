LIVE TEXT O persoană rănită în Kiev și alte două în regiunea Dnipropetrovsk, în urma atacurilor nocturne. Război în Ucraina, ziua 1586

UPDATE 09:43 În noaptea de 27 spre 28 iunie (începând cu ora 18:00 din 27 iunie), armata rusă a lansat două rachete antinavale Zircon/Onyx, șase rachete balistice Iskander-M/S-400, precum și 142 de drone de atac, conform Forțelor Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei.

Conform datelor preliminare, la ora 08:30, apărarea antiaeriană ucraineană a doborât/neutralizat o rachetă antinavă Zircon/Onyx, șase rachete balistice Iskander-M/S-400 și 125 de drone, în nordul, sudul și estul țării.

S-au înregistrat lovituri ale rachetelor și ale celor 14 drone de atac în 11 locații, precum și căderea resturilor rachetelor doborâte în 13 locații.

UPDATE 09:38 Orașul Sumî a fost ținta unei serii de atacuri rusești, o femeie fiind rănită, au anunțat pompierii.

Inițial, orașul a fost lovit de bombe aeriene ghidate. „Obiectivele industriale și depozitele au suferit distrugeri semnificative. Echipele de intervenție au inspectat rapid zonele afectate și au stins focarele de incendiu identificate”, a comunicat Serviciul Național de Situații de Urgență.

Ulterior, o dronă de atac a lovit acoperișul unei clădiri rezidențiale. A izbucnit un incendiu. În urma atacului, o femeie a fost rănită.

UPDATE 09:25 În regiunea Dnipropetrovsk, două persoane au fost rănite în urma atacurilor rusești asupra unor stații de benzină din raioanele Dniprovsk și Samarivsk. Au izbucnit incendii, iar autovehiculele au fost avariate

„În plus, în raionul Nikopol, localitățile Nikopol, Cervenogrigorivska, Marhaneț, comunitatea urbană Pokrovska și comunitatea rurală Pokrovska au fost ținta inamicului. În urma bombardamentelor, a izbucnit un incendiu într-o clădire a școlii de sport”, au anunțat pompierii.

UPDATE 09:20 O persoană a fost rănită în Kiev în urma unui atac rusesc din timpul nopții, a anunțat primarul Vitali Kliciko.