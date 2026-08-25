LIVE TEXT O importantă rafinărie de petrol din sudul Rusiei ar fi fost lovită în urma unui atac ucrainean. Război în Ucraina, ziua 1644

UPDATE 11:40 Rafinăria de petrol Afipski, una dintre cele mai mari instalații de prelucrare a petrolului din sudul Rusiei, a fost lovită în urma unui atac cu drone desfășurat în timpul nopții, au relatat canalele rusești de pe Telegram, conform presei de la Kiev.

Rafinăria din regiunea Krasnodar Krai este una dintre cele mai mari instalații de prelucrare a petrolului din sudul Rusiei, producând benzină, motorină, distilați din condensat de gaz, reziduuri petroliere grele și sulf. Instalația prelucrează aproximativ 6,25 milioane de tone de țiței pe an — circa 2% din producția de rafinare a Rusiei — și a mai fost ținta unor atacuri ucrainene anterioare.

Fotografiile și videoclipurile postate pe rețelele sociale de către locuitorii din zonă par să arate un incendiu de proporții la rafinărie. În timpul atacului, în regiunea Krasnodar au fost activate alertele de raid aerian.

Tot în regiunea Krasnodar, gara Afipski și-a suspendat activitatea în urma atacului, potrivit Parchetului pentru Transporturi din Sudul Rusiei.

Două persoane au fost ucise și alte două rănite în urma atacului, a declarat guvernatorul regiunii Krasnodar, Veniamin Kondratiev. O gară, o rafinărie de petrol și clădiri rezidențiale au fost avariate, potrivit guvernatorului.

În altă parte a Rusiei, s-a raportat, de asemenea, activitate a sistemelor de apărare aeriană în apropierea rafinăriei de petrol din Novoshakhtinsk, din regiunea Rostov, deși nu s-au semnalat imediat pagube la instalație.

Ministerul Apărării din Rusia a afirmat că sistemele sale de apărare aeriană au doborât 148 de ținte aeriene pe teritoriul Rusiei și deasupra Mării Negre și a Mării Azov.

UPDATE 08:55 În noaptea de 24 spre 25 august, în cartierul Holosiivskii din Kiev, una dintre locuințele de la etajul 14 a fost avariată în urma unui bombardament al Federației Ruse. Atacul nu a provocat un incendiu sau victime, au precizat pompierii.

„În districtul Holosiivskyi, unde resturile unei drone inamice au lovit un bloc de locuințe, o persoană a fost rănită. Medicii au acordat îngrijiri medicale femeii rănite în regim ambulatoriu”, a comunicat ulterior primarul Vitali Kliciko.

UPDATE 08:50 În regiunea Dnipropetrovsk, în timpul nopții, forțele ruse au bombardat un centru comercial și de divertisment.

În noaptea de 25 august, în urma unui atac în localitatea Slobojansk din raionul Dniprovsk, au izbucnit incendii pe terenul din apropierea centrului comercial și de divertisment, precum și în interiorul clădirii.

Echipele de intervenție au stins incendiile.

Au fost avariate un camion și finisajele interioare ale centrului comercial și de divertisment.

UPDATE 08:30 În dimineața zilei de marți, 25 august, în apropierea frontierei R. Moldova cu Ucraina, în zona punctului de trecere Vulcănești (Republica Moldova) – Vinogradovka (Ucraina), a avut loc un atac cu drone, a anunțat Poliția de Frontieră într-un comunicat de presă.

La ora 02:51, Serviciul Operațiuni Aeriene al Armatei Naționale a informat Poliția de Frontieră că o dronă se deplasa dinspre teritoriul Ucrainei către R. Moldova, în regiunea Vulcănești, la aproximativ 20 de kilometri de frontiera de stat. La ora 03:47, autoritățile au comunicat că aparatul de zbor dispăruse de pe radarele ucrainene în apropierea localității Vlădiceni (Ucraina).

În jurul orei 03:18, Poliția de Frontieră a fost informată de către Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei, precum că la ora 02:55, punctul de trecere a frontierei Vinogradovka (Ucraina) a fost atacat cu o dronă de tip Shahed. Potrivit informațiilor preliminare, nu au fost înregistrate victime.

Ulterior, în jurul orei 03:49, patrula staționară din cadrul punctului de trecere Vulcănești a observat alte două explozii produse de drone de tip Shahed pe teritoriul punctului de trecere ucrainean Vinogradovka.

„Aparatele de zbor au căzut pe teritoriul Ucrainei. Distanța dintre cele două puncte de trecere este de aproximativ trei kilometri. În urma atacului, punctul ucrainean de trecere a frontierei Vinogradovka a fost afectat. În aceste condiții, activitatea punctului de trecere a frontierei Vulcănești (RM) – Vinogradovka (UA) a fost sistată”, se menționează în comunicat.

La ora 03:52, Serviciul Operațiuni Aeriene a informat despre o altă dronă care se deplasa în regiunea Vulcănești, la aproximativ 18 kilometri de frontiera de stat a Republicii Moldova. La ora 04:18, autoritățile ucrainene au confirmat că drona a fost doborâtă.