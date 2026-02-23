LIVE TEXT Morți și răniți la Odesa: printre victime este o tânără de 20 de ani. Atac ucrainean la o stație de pompare a petrolului din Tatarstan. Război în Ucraina, ziua 1461

UPDATE 12:15 În noaptea de 23 februarie, trupele ruse au atacat regiunea Odesa cu drone. În urma loviturilor, o tânără de 20 de ani și un bărbat de aproximativ 45 de ani au murit. Informațiile au fost comunicate de șeful administrației militare regionale, Oleh Kiper, și de Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei. Potrivit autorităților, au fost vizate obiective industriale, energetice și de infrastructură civilă.

Alte trei persoane, cu vârste între 23 și 45 de ani, au fost rănite. Două dintre ele se află în stare gravă și primesc îngrijiri medicale.

În urma atacului au fost avariate spații de producție și depozitare, clădiri administrative, un magazin auto și mai multe vehicule. Una dintre drone a lovit un apartament dintr-un bloc de locuit, însă nu s-au înregistrat incendii sau victime în acel caz.

Salvatorii au anunțat că, la una dintre adresele unde a căzut o dronă, au ars două camioane, iar alte vehicule au fost avariate. La o altă locație a izbucnit un incendiu la un magazin auto și la mai multe camioane parcate.

Incendiile au fost lichidate, iar la fața locului intervin în continuare serviciile de urgență și cele comunale pentru înlăturarea consecințelor atacului.

UPDATE 12:10 În noaptea de 23 februarie, trupele Federației Ruse au atacat Ucraina cu o rachetă balistică de tip „Iskander-M” și 126 de drone de atac. Informația a fost comunicată de Comandamentul Forțelor Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei.

UPDATE 11:50 Drone ucrainene au atacat, în noaptea de 23 februarie, o zonă industrială din orașul rusesc Almetievsk, din R. Tatarstan. Administrația locală a anunțat că, în urma căderii fragmentelor provenite de la dronele doborâte, a izbucnit un incendiu. Nu au fost raportate victime: „Se desfășoară lucrări pentru lichidarea consecințelor”, a transmis administrația din Almetievsk, fără a oferi alte detalii, scrie Meduza.

Canale ucrainene de Telegram, precum și publicația Astra, scriu că lovitura ar fi vizat o stație de pompare a țițeiului din apropiere, care aparține companiei Transneft, și au publicat imagini cu un incendiu de proporții.

UPDATE 8:07 Președintele Volodîmîr Zelenski a declarat că liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a declanșat deja, de facto, cel de-al Treilea Război Mondial, iar oprirea acestuia este posibilă doar prin presiuni militare și economice. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat BBC.

Potrivit lui Zelenski, războiul mondial nu a escaladat într-o fază pe deplin extinsă „datorită rezistenței ucrainenilor”.

„Eu cred că Putin deja l-a început. Întrebarea este cât teritoriu va reuși să ocupe și cum poate fi oprit… Rusia încearcă să impună lumii un alt mod de viață și să schimbe viața pe care oamenii au ales-o pentru ei înșiși”, a afirmat Zelenski.

Totodată, președintele Ucrainei a respins din nou solicitarea Rusiei privind retragerea trupelor ucrainene din 20% din regiunea Donețk, precum și din părți ale regiunilor Herson și Zaporijjea. El a subliniat că nu este vorba despre „o simplă cedare de teritorii”, ci despre „abandonarea a sute de mii de oameni care locuiesc acolo”.

Zelenski a comentat și posibilitatea revenirii la granițele din 1991. Potrivit acestuia, acest lucru ar reprezenta „o victorie a justiției”, însă o încercare de a realiza acest obiectiv exclusiv prin mijloace militare, în prezent, ar putea duce la pierderea a milioane de vieți.

Președintele ucrainean a precizat că Ucraina nu dispune, în acest moment, de suficiente arme pentru o asemenea operațiune și a subliniat că „un teritoriu fără oameni nu înseamnă nimic”.

În ceea ce privește garanțiile de securitate din partea SUA, Zelenski a menționat că acestea ar trebui să se bazeze pe instituții și pe deciziile Congresului, întrucât „președinții se schimbă, însă angajamentele trebuie să rămână valabile pe termen lung”.