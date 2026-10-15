LIVE TEXT CNN: Kievul a rămas fără rachete pentru sistemele de apărare aeriană Patriot. Război în Ucraina, ziua 1695

UPDATE 21:50 Kievul a rămas fără rachete pentru sistemele de apărare aeriană Patriot. O sursă familiarizată cu situația a informat publicația CNN despre acest lucru.

Potrivit sursei, aproape toate rachetele balistice nu au putut fi interceptate în timpul ultimului atac „din cauza lipsei rachetelor de interceptare”.

De luni de zile, Zelenski a avertizat în repetate rânduri că Ucraina rămâne fără rachete interceptoare Patriot fabricate în SUA, care sunt printre puținele arme defensive capabile să doboare o rachetă balistică.

Însă aceste rachete interceptoare sunt atât costisitoare, cât și greu de procurat la nivel global, întrucât alte țări și-au epuizat stocurile sau au încercat să-și consolideze propriile sisteme de apărare pe fondul războiului din Iran.

UPDATE 17:15 Două persoane au decedat în urma unui atac aerian rusesc asupra orașului Sloviansk, din Donețk.

Au fost avariate o casă particulară și un bloc de locuit cu trei etaje, sub dărâmăturile cărora au rămas prinse persoane.

„În timpul operațiunilor de îndepărtare a dărâmăturilor unei case cu un singur etaj, salvatorii au descoperit fragmente ale unui corp uman, pe care le-au predat polițiștilor pentru identificare”, a scris Serviciul pentru Situații de Urgență.

De asemenea, în blocul cu trei etaje avariat, salvatorii au scos de sub dărâmături trupul neînsuflețit al unei femei născute în 1973.

Operațiunile de intervenție și salvare au fost încheiate.

UPDATE 17:00 O dronă rusească a lovit Casa de Cultură din Kramatorsk, regiunea Donețk, provocând un incendiu de proporții.

În timpul intervenției pentru stingerea incendiului, dronele rusești au încercat în repetate rânduri să lovească din nou zona, forțând salvatorii să se retragă în adăposturi.

În pofida pericolului, salvatorii au reușit să stingă incendiul, care a cuprins o suprafață de 800 de metri pătrați.

Nicio persoană nu a fost rănită.

UPDATE 15:30 Trei persoane au fost rănite în urma unui atac rusesc asupra sectorului rezidențial din orașul Izium, Harkiv.

În urma atacurilor aeriene rusești, mai multe case particulare și anexe gospodărești au fost distruse sau avariate. Unda de șoc a deteriorat și gardul unei unități de pompieri și salvatori.

Pe teritoriul uneia dintre gospodăriile private a izbucnit un incendiu la un garaj. Pompierii din cadrul Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei au lichidat rapid incendiul.

UPDATE 14:55 Un atac rusesc cu o dronă de tip „Shahed” cu reacție a vizat un magazin din regiunea Odesa. Magazinul a fost parțial distrus, iar automobilele au fost avariate. Trei persoane au fost rănite. Toate serviciile necesare sunt la fața locului și acordă ajutor victimelor.

„Este important ca partenerii să ajute Ucraina să se apere împotriva acestor atacuri. Locuințele, magazinele, infrastructura energetică și alte obiective de infrastructură critică sunt atacate aproape fără întrerupere. Nu există nicio oră de liniște. Ceea ce se întâmplă este o reacție demonstrativă a Rusiei la semnalele pe care le primește din partea Statelor Unite. Din păcate, este vorba despre semnale periculoase privind o posibilă relaxare suplimentară a sancțiunilor. Aceste sancțiuni au fost impuse de comunitatea internațională, de Statele Unite, de Europa și de partenerii noștri ca răspuns la agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei și la războiul purtat împotriva noastră. Nimic nu s-a schimbat, iar războiul nu s-a oprit. Sancțiunile nu trebuie ridicate. Rusia trebuie să pună capăt masacrului pe care l-a început și pe care îl continuă de 1695 de zile. Banii suplimentari destinați uciderilor nu vor contribui la acest obiectiv. Este nevoie de fermitate, iar Statele Unite sunt mai puternice decât teroarea rusă”, a scris președintele Zelenski.

UPDATE 13:15 În Poltava, trei persoane au fost rănite în urma unui atac rusesc asupra orașului.

Potrivit informațiilor preliminare, trei persoane au fost rănite în urma atacului rusesc asupra orașului Poltava.

Au fost avariate ferestrele unei instituții de învățământ, automobile, gospodării private, un bloc locativ și mai multe clădiri publice.

La fața locului au intervenit salvatorii și alte servicii ale orașului.

UPDATE 12:45 Patru persoane au fost rănite în urma unui atac rusesc asupra unei zone rezidențiale din Sloviansk, Donețk.

Zece blocuri locative au fost avariate în urma bombardamentului, iar mai multe incendii au izbucnit.

Flăcările au cuprins elementele constructive ale unuia dintre blocurile avariate cu trei etaje, balconul unui bloc cu 14 etaje, precum și un garaj și o anexă gospodărească.

Salvatorii au lichidat toate focarele de incendiu.

De asemenea, aceștia au ajutat echipele de ambulanță să coboare din blocul cu 14 etaje o femeie și un bărbat răniți, care au fost transportați ulterior la spital.

UPDATE 12:00 Volodimir Zelenski anunță că în zeci de orașe și comunități din Ucraina, serviciile de urgență, echipele de intervenție și salvatorii continuă să acorde ajutor și să înlăture consecințele bombardamentelor rusești.

„Atacul masiv cu drone a continuat practic pe tot parcursul zilei de ieri și în noaptea trecută, în valuri constante. Nicio oră cerul Ucrainei nu a fost lipsit de aceste drone. De la începutul zilei de ieri și până astăzi, la ora 9:00, au fost lansate peste 850 de drone „Shahed”, tocmai în perioada în care capacitatea noastră de apărare a fost limitată în mod artificial. O parte dintre drone au fost doborâte, însă, din păcate, au existat și zeci de lovituri. Regiunea Kirovohrad a fost ținta unuia dintre cele mai mari atacuri. Au fost înregistrate lovituri și în Kiev și regiunea Kiev, în regiunea Dnipropetrovsk, Odesa, Rivne, Harkiv, Donețk, Zaporijjea, Herson, Mîkolaiv, Vinnița, Jîtomîr, Hmelnițki, Poltava și Ivano-Frankivsk. Trei persoane au fost ucise la Kropîvnîțkîi și alte trei în regiunea Dnipropetrovsk. Transmit condoleanțe familiilor și apropiaților victimelor. Este evident că Rusia a recurs în mod intenționat la o asemenea escaladare a atacurilor după relaxarea sancțiunilor și după ce a văzut încercările de a exercita presiuni asupra Ucrainei. Rusia profită de fiecare astfel de moment și trebuie să răspundă pentru acțiunile sale. Sunt necesare decizii ferme pentru a pune capăt acestui război. Ucraina are nevoie de sprijin constant, în primul rând pentru apărarea spațiului aerian. Este nevoie de ONESTITATE din partea partenerilor în privința războiului. Este important ca toți cei din Statele Unite să nu fie de partea agresorului, ci de partea eforturilor noastre de a proteja viețile omenești, de a pune capăt războiului și de a garanta securitatea”, a scris Zelenski.

UPDATE 10:55 Cinci persoane au fost rănite în urma unui atac rusesc în sectorul Pecersk din Kiev.

În curtea unui bloc locativ cu cinci etaje, un autoturism a luat foc pe un teren deschis în urma atacului rusesc. Pompierii au intervenit prompt și au lichidat incendiul.

De asemenea, au fost avariate alte două automobile, fațada, ferestrele și acoperișul blocului cu cinci etaje, precum și două clădiri rezidențiale cu trei etaje.

UPDATE 9:30 În seara zilei de marți, orașul Ternopil din Ucraina a fost atacat de forțele ruse cu drone de atac. Una dintre întreprinderile din raionul Cior tkiv a fost lovită.

La fața locului au intervenit salvatorii Serviciului pentru Situații de Urgență, geniștii, reprezentanții Poliției Naționale și ai altor servicii.

Potrivit informațiilor preliminare, cinci persoane s-au adresat instituțiilor medicale.

UPDATE 8:50 În noaptea de 14 spre 15 octombrie, începând cu ora 18:00, forțele ruse au atacat Ucraina cu două rachete aer-sol ghidate de tip X-59, lansate din Marea Neagră, și 580 de drone de atac de tip Shahed, Gerbera și drone-momeală de tip „Parodiia”.

Dronele au fost lansate din direcțiile Oriol, Millerovo, Șatalovo, Breansk, Kursk și Primorsko-Ahtarsk, din Federația Rusă, precum și din teritoriile ocupate temporar ale regiunii Donețk și ale Republicii Autonome Crimeea, din zona Hvardiiske.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și sistemele fără pilot, precum și de grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Potrivit datelor preliminare, până la ora 08:00, apărarea antiaeriană a doborât sau neutralizat 536 de drone rusești de tip Shahed, Gerbera și de alte tipuri.

Au fost înregistrate lovituri ale mijloacelor de atac aerian rusești în 31 de locații, precum și căderi de drone doborâte și de fragmente ale acestora în alte 11 locații.

UPDATE 8:15 Regiunea Kirovohrad a fost ținta unui atac masiv cu drone rusești timp de peste 10 ore, soldându-se cu trei morți și șase răniți, anunță Serviciul pentru Situații de Urgență.

În centrul regional au fost înregistrate lovituri asupra teritoriilor unor întreprinderi, centrelor logistice, depozitelor, clădirilor rezidențiale și curților acestora. În urma atacurilor au izbucnit incendii.

În raioanele Kropîvnîțkîi și Novoukrainka, atacurile rusești au vizat obiective ale infrastructurii de transport, unde, de asemenea, au izbucnit incendii. În plus, în urma atacului au fost avariate clădiri rezidențiale, curți și automobile.

În total, pe teritoriul regiunii au fost înregistrate 25 de locații care au fost ținta atacurilor rusești.

Salvatorii continuă să lichideze consecințele atacului.

Informațiile privind numărul persoanelor afectate și amploarea distrugerilor sunt în curs de actualizare.