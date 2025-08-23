LIVE TEXT Explozie în Luhansk: trei militari ruși uciși și tehnică militară distrusă. Război în Ucraina, ziua 1277

UPDATE 15:02 Pe 22 august, în localitatea Kalînove din regiunea Luhansk, aflată sub ocupație temporară rusă, a avut loc o explozie în urma căreia trei militari ruși au fost uciși, iar tehnica lor a fost distrusă. Informația a fost comunicată de Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei.

Deflagrația s-a produs în curtea unei case unde se aflau șase militari ruși. Potrivit autorităților ucrainene, aceștia au participat, în 2022, la comiterea crimelor de război din orașul Bucea, regiunea Kiev.

Ulterior, în regiunea Luhansk, aceștia acționau ca grup mobil de apărare antiaeriană.

În urma exploziei, au fost distruse două camionete echipate cu mitraliere, un vehicul UAZ de tip „buhanka” încărcat cu muniție, iar trei militari ruși au murit pe loc. Alți doi au fost grav răniți.

UPDATE 12:37 Un pilot ucrainean de MiG-29 a murit după ce a efectuat o misiune militară în dimineața zilei de 23 august, potrivit unui comunicat al Forțelor Aeriene ale Ucrainei. Pilotul Serhii Bondar, și-a pierdut viața în timpul aterizării, conform autorităților militare. The Kyiv Independent scrie că cauzele și circumstanțele incidentului sunt în continuare investigate.

Forțele Aeriene nu au oferit detalii despre misiunea pe care Bondar o executa în momentul decesului, punctează sursa citată.

În luna iunie 2025, Bondar a fost decorat, împreună cu alți militari, cu o distincție de stat „pentru curajul personal manifestat în apărarea suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei și îndeplinirea dezinteresată a datoriei militare”, într-un decret semnat de președintele Volodîmîr Zelenski. Născut în 1979, Bondar era considerat un pilot experimentat.

UPDATE 9:50 În noaptea spre 23 august, trupele ruse au atacat Ucraina cu 49 de drone de tip Shahed. Militarii ucraineni au reușit să doboare 36 dintre ele, însă au fost înregistrate și lovituri la Donețk, Dnipropetrovsk și Sumî.

Conform datelor preliminare, până la ora 8:30, apărarea antiaeriană a distrus sau neutralizat 36 de drone Shahed în nordul, estul și centrul țării.

Șeful administrației militare regionale Dnipropetrovsk, Serhii Lîsak, a precizat că, în urma loviturii cu drone asupra comunității Pokrovsk, a izbucnit un incendiu. Un alt incendiu s-a produs la Pavlohrad. De asemenea, regiunea a fost vizată și de atacuri cu drone, bombe aeriene ghidate și artilerie.

În regiunea Sumî, au fost avariate mai multe locuințe și clădiri nelocuite.