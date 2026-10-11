LIVE TEXT Dnipropetrovsk: 6 persoane au fost rănite în urma atacurilor rusești, printre care 2 copii și un salvator. Război în Ucraina, ziua 1691

UPDATE 13:10 În regiunea Dnipropetrovsk, 6 persoane au fost rănite în urma atacurilor rusești, printre care 2 copii și un salvator.

În timpul nopții și dimineața, trupele ruse au atacat patru raioane din regiunea Dnipropetrovsk.

În Dnipro, 4 persoane au fost rănite, printre care 2 copii. Echipele de intervenție au salvat 30 de persoane dintr-o clădire, printre care și un copil. Au fost avariate blocuri de locuințe, iar în spațiile de depozitare au izbucnit incendii.

În raionul Nikopol, un salvator a fost rănit, iar o unitate de pompieri și salvare a fost avariată. De asemenea, comunitățile din Marhaneț, Cervonohrîhorivka și Pokrovsk au fost ținta atacurilor rusești.

În raionul Sinelnikov, un bărbat a fost rănit. A luat foc o casă particulară împreună cu o anexă.

În raionul Krîvîi Rih, în comunitatea Zelenodolsk, au fost avariate o casă particulară și o conductă de gaz.

UPDATE 13:00 În regiunea Kiev, continuă operațiunile de stingere a incendiului provocat de atacul Federației Ruse asupra unei întreprinderi industriale din raionul Bucea. Pompierii au localizat incendiul.

În ultimele 24 de ore, 15 locuințe au fost avariate, iar 7 persoane au fost rănite.

UPDATE 09:20 O clădire de locuințe din Odesa a fost avariată în urma unui atac rusesc. Trei apartamente au fost distruse, iar acoperișul a luat foc, fără a fi înregistrate victime. Pompierii au stins incendiul.

UPDATE 09:15 În noaptea de 10 spre 11 octombrie (începând cu ora 18:00 din 10 octombrie), forțele ruse au lansat un atac asupra Ucrainei cu 116 drone de atac.

Conform datelor preliminare, până la ora 08:30, apărarea antiaeriană ucraineană a doborât/neutralizat 94 de drone de tip Shahed (74 dintre acestea fiind cu reacție), Gerber și alte tipuri de drone.

S-au înregistrat impacturi a 10 drone în 7 locații, precum și căderea resturilor acestora în 9 locații.