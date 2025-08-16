LIVE TEXT CNN: Trump și UE ar fi discutat despre oferirea unor garanții de securitate pentru Ucraina, similare cu articolul 5 al NATO. Război în Ucraina, ziua 1270

UPDATE 15:25 Președintele SUA, Donald Trump, a discutat împreună cu liderii europeni despre garanții de securitate pentru Ucraina, similare cu articolul 5 al NATO. Potrivit CNN, care citează surse proprii din cercurile europene, aceste garanții nu ar implica direct alianța însăși.

Un oficial european a declarat că în cadrul discuțiilor lui Trump cu liderii europeni a fost formulată propunerea unor „garanții de securitate non-NATO, similare articolului 5” al NATO.

„Această idee a fost propusă de partea americană în cadrul negocierilor ca una dintre garanțiile de securitate pentru Ucraina, presupus convenită în Alaska cu Putin”, a afirmat interlocutorul publicației.

Articolul 5 se referă la tratatul de apărare colectivă al țărilor membre NATO. Detaliile exacte ale propunerii nu sunt cunoscute, iar modul în care aceste garanții ar urma să fie implementate rămâne neclar.

Trump a fost reticent în a angaja forțe sau resurse americane pentru apărarea Ucrainei, deși puterile europene au propus o „forță de reasigurare” pentru Ucraina, precizând că aceasta nu poate funcționa fără un „sprijin” american.

UPDATE 12:20 Trupele ruse au atacat cu o dronă o echipă de salvatori care încerca să stingă un incendiu în regiunea Zaporijjea. Despre acest lucru a anunțat Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei (DSNS) sambătă, 16 august.

Drona rusă a lovit exact în momentul în care salvatorii lichidau incendiul pe teritoriul unui depozit.

În urma atacului, un automobil de pompieri-salvatori a fost avariat. Niciunul dintre pompieri nu a fost rănit.

UPDATE 9:45 În noaptea întâlnirii dintre Donald Trump și Vladimir Putin, deasupra Ucrainei au fost doborâte 61 de drone. În ultimele 24 de ore, potrivit Forțelor armate ale Ucrainei, s-au înregistrat 139 de confruntări. Forțele ruse au lansat două atacuri cu rachete și 111 lovituri aeriene, folosind trei rachete și 213 bombe ghidate și au implicat 5659 drone kamikaze.

Zonele afectate de atacuri aeriene includ regiunea Sumî, Cernihiv, Zaporijjea și Herson.

Între timp, ucrainenii au lovit 10 puncte de concentrare a trupelor și tehnicii rusești, trei puncte de comandă, un depozit de muniții și trei sisteme de artilerie.

Pierderi ale forțelor ruse în ultimele 24 de ore: 1010 militari. De asemenea, au fost distruse 6 tancuri, 2 vehicule blindate, 42 de sisteme de artilerie, 152 drone tactice, 137 vehicule și 2 unități de tehnică specială.