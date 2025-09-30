LIVE TEXT Atacuri cu drone rusești în Kiev. Autoritățile din Polonia continuă să finanțeze sistemul de comunicații Starlink pentru Ucraina. Război în Ucraina, ziua 1315

UPDATE 10:24 Autoritățile din Varșovia continuă să finanțeze sistemul de comunicații Starlink în Ucraina, după ce președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a semnat un proiect de lege în acest sens, a anunțat ministrul ucrainean al Transformării Digitale, Mikhailo Fedorov, notează presa ucraineană.

„În timpul războiului, această tehnologie are o importanță crucială – pentru a menține conectate spitalele, școlile, infrastructura critică și regiunile de pe linia frontului”, a declarat Fedorov pe canalul său de Telegram.

În prezent, în Ucraina funcționează peste 50 000 de terminale Starlink, dintre care peste 29 000 au fost furnizate de Polonia.

Săptămâna trecută, președintele Nawrocki a semnat o lege prin care este extins sprijinul oferit Ucrainei în contextul invaziei ruse.

UPDATE 10:10 Un nou atac cu drone rusești a avut loc în cursul nopții asupra regiunii Kiev. Forțele de apărare antiaeriană au intervenit în zonă și au reușit să doboare mai multe „ținte inamice”, a anunțat Administrația militară regională de la Kiev.

„Nu au fost înregistrate lovituri asupra obiectivelor de infrastructură critică. Din păcate, în urma atacului, o femeie născută în 1950, din raionul Brovarî, a fost afectată. Toată asistența medicală necesară i-a fost acordată la fața locului.

Au fost raportate pagube materiale: o locuință privată, anexe gospodărești și un autoturism au fost avariate”, precizează autoritățile militare ucrainene.

UPDATE 08:35 Un atac cu drone lansat de Rusia în noaptea de 29 spre 30 septembrie a lovit localitatea Cerneciciîna, regiunea Sumî, ucigând o familie – doi părinți și cei doi copii ai lor. Guvernatorul regiunii Sumî, Oleg Hrihorov, a declarat că drona a lovit în mod direct o clădire rezidențială, descriind incidentul drept „un atac țintit”. Niciun membru al familiei nu a supraviețuit, scrie presa ucraineană.

Victimele sunt un cuplu și cei doi băieți ai lor, în vârstă de șase și patru ani. Echipajele de salvare au scos trupurile neînsuflețite dintre ruinele locuinței distruse, susțin autoritățile militare ucrainene.

„Este o pierdere cumplită pentru întreaga comunitate și regiune”, a transmis Hrihorov. „Transmit sincere condoleanțe familiei și celor apropiați. Moartea familiei din localitate este o tragedie pe care nu o vom uita și nu o vom ierta niciodată”, a adăugat el.

Satele de graniță din nord-estul regiunii Sumî sunt supuse zilnic unor valuri de atacuri rusești. Intensitatea acestor lovituri a determinat evacuări obligatorii în sute de localități.

În primăvară, Rusia a încercat să deschidă un nou front în regiune, reușind să ocupe mai multe sate în lunile mai și iunie și apropiindu-se la doar 20 de kilometri de capitala regională. Pe 12 septembrie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că forțele ucrainene au „zădărnicit” ofensiva rusă din Sumî.