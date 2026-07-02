LIVE TEXT Atac masiv asupra Kievului: 17 morți și 86 de răniți după bombardamentele Rusiei. Război în Ucraina, ziua 1590

UPDATE 12:50 În urma atacului nocturn al Rusiei asupra orașului Kiev, 17 persoane și-au pierdut viața, scrie News of Donbass.

Cele mai mari distrugeri au fost înregistrate în sectorul Darnîțki, unde au fost parțial distruse un bloc cu cinci etaje, un bloc cu nouă etaje și ultimele niveluri ale unui bloc cu 16 etaje. Au avut distruse clădiri și în alte sectoare ale capitalei ucrainene.

Salvatorii au evacuat și salvat, în total, 34 de persoane.

Ministrul de Interne al Ucrainei, Ihor Klîmenko, a declarat că au fost salvate 17 persoane dintr-un bloc cu nouă etaje parțial distrus, dintre care șapte au fost scoase de sub dărâmături.

Potrivit primarului Kievului, Vitali Kliciko, în urma atacului și-au pierdut viața 17 persoane, iar 86 au fost rănite.

Printre răniți se află și cinci lucrători medicali, unul dintre ei fiind în stare gravă.

Atacul rus asupra Kievului din noaptea de 2 iulie 2026

UPDATE 10:43 În noaptea de 2 iulie, armata rusă a lansat asupra Ucrainei un atac combinat, folosind 74 de rachete și 496 de drone de diferite tipuri, iar principala direcție a loviturilor a fost Kievul.

Potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei, atacul s-a remarcat prin lansarea simultană, din direcții diferite, a mai multor tipuri de mijloace de atac aerian. De asemenea, rușii au utiliza rachete balistice.

Potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei, în spațiul aerian au fost detectate:

4 rachete antinavă 3M22 „Țirkon”;

24 de rachete balistice „Iskander-M”/S-400;

34 de rachete de croazieră H-101;

8 rachete de croazieră „Kalibr”;

4 rachete aer-sol ghidate H-59/69;

496 de drone de atac și alte aparate fără pilot, inclusiv de tip Shahed, Gerbera, Italmas.

UPDATE 9:00 Forțele ruse au atacat în noaptea de 2 iulie Kievul cu rachete balistice și drone. Potrivit celor mai recente date prezentate de primarul capitalei ucrainene, Vitali Kliciko, în urma atacului au murit 10 persoane. În același timp, ministrul ucrainean de Interne, Ihor Klimenko, a anunțat că bilanțul este de 11 morți și peste 30 de răniți.

Șeful Administrației Militare a Orașului Kiev, Timur Tkacenko, a declarat că au fost înregistrate distrugeri și avarii în peste 30 de locații din toate sectoarele capitalei. Potrivit acestuia, 56 de persoane au fost rănite, inclusiv doi copii.

În cartierul Darnîțkîi, un bloc de locuințe cu cinci etaje a fost parțial distrus, iar un alt bloc cu nouă etaje a suferit distrugeri de la primul până la al șaselea etaj. În cartierul Desneanskîi au fost raportate distrugeri la un bloc cu nouă etaje, unde mai multe persoane au rămas blocate sub dărâmături. În sectorul Șevcenkivskîi, în urma căderii fragmentelor de proiectile, a izbucnit un incendiu la o piață, iar în cartierul Sviatoșînskîi focul a cuprins o locuință particulară.

Ministerul rus al Apărării a anunțat că forțele armate ruse au lovit Kievul cu „arme de înaltă precizie și rază lungă de acțiune”, susținând că atacul a fost un răspuns la „atacurile teroriste” asupra infrastructurii civile. Instituția afirmă că au fost vizate „întreprinderi din industria de apărare” și obiective ale complexului energetic din Kiev și regiunea Kiev, precum și infrastructura unor aerodromuri militare din regiunile Dnipropetrovsk, Poltava, Cerkasî, Cernihiv și Kiev.