Liderul AUR George Simion, atacat cu cerneală în timpul manifestațiilor de Ziua Unirii. Poliția a inițiat dosar penal – VIDEO

Liderul AUR, George Simion, a fost stropit cu cerneală, luni, la Iaşi, în timpul manifestaţiei pe care partidul a organizat-o în centrul oraşului cu prilejul Zilei Unirii. În PIaţa Unirii s-au strâns atât susţinători, cât şi contestatari ai formaţiunii. Simion a continuat să interacţioneze cu oamenii după incident şi afirmă că vrea ca tânărul care l-a stropit să nu fie amendat. Poliţiştii din Iaşi au deschis, luni, dosar penal pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice pe numele tânărului care a aruncat cu cerneală în liderul AUR George Simion, transmite news.ro.

Copreşedintele AUR, George Simion, a continuat să interacţioneze cu oamenii după incident. El a mers printre susţinători, a dat mâna cu oamenii şi le-a transmis mesajele formaţiunii.

„Noi, românii, nu ne temem de nimeni în afară de bunul Dumnezeu. Noi nu ne temem, nu suntem cu bodyguarzi, cu SPP-işti, noi suntem cu poporul român”, a afirmat George Simion.

Copreşedintele AUR susţine că îşi doreşte ca tânărul care l-a stropit cu cerneală să nu fie amendat.

„Nu contează, am reuşit să avem sărbătoare pe 24 ianuarie, şi sunt cel mai fericit (…) Am comis o ilegalitate astăzi, am făcut Hora Unirii, sunt mai mult de o mie de persoane în Piaţă, să ne trimită amenda. A trecut pandemia”, a mai declarat Simion.

Incidentul s-a petrecut în Piaţa Unirii, unde un tânăr s-a apropiat de George Simion, în timp ce acestea discuta cu oamenii, şi l-a stropit cu cerneală. Tânărul a fost scos rapid de forţele de ordine din mulţime şi a fost audiat de poliţişti. El a fost îmbrâncit de reprezentanţii AUR.

În Piaţa Unirii s-au adunat luni peste 1.000 de oameni, atât membri şi simpatizanţi AUR, cât şi contestatari ai acestui partid, membri ai unor asociaţii civice ieşene. Aceştia din urmă aveau pancarte pe care se putea citi “AUR şi Şoşoacă nu reprezintă Iaşiul“,“AUR şi Simion, patrioţi de carton“ şi “Moldova spune nu extremismului“.

Reprezentanţii AUR au dansat Hora Unirii în Piaţa Unirii, dar atmosfera în centrul oraşului a fost tensionată, existând discuţii aprinse între simpatizanţii AUR şi contestatarii acestui partid.

Autorităţile nu au organizat manifestări oficiale la Iaşi de Ziua Unirii din cauza numărului în creştere a cazurilor de Covid.

Primarul Mihai Chirica şi preşedintele CJ Costel Alexe au depus în cursul dimineţii coroane de flori la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza din centrul Iaşiului.

