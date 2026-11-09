UE trimite doi oficiali de rang înalt la negocierile de pace privind Ucraina de la Abu Dhabi

Uniunea Europeană va trimite reprezentanți ai Comisiei Europene și ai Consiliului European la negocierile de pace privind Ucraina, care vor începe marți, 10 noiembrie, la Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite, relatează Politico.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a confirmat într-o postare pe platforma X că UE va avea reprezentanți la discuțiile dintre Ucraina, Rusia și SUA, menționând că „UE va fi prezentă alături de partenerii noștri”.

Pe lângă reprezentanții UE – Bjoern Seibert, șeful de cabinet al Ursulei von der Leyen, din partea Comisiei Europene, și Anna-Maria Boura, consiliera principală pentru politică externă a președintelui Consiliului European, António Costa –, la discuții vor participa și consilieri pentru securitate națională din Franța, Germania și Regatul Unit, potrivit unui oficial german și a doi diplomați europeni.

Nu este clar dacă reprezentanții europeni vor participa nemijlocit la negocieri.

Oficialul german a declarat pentru Politico că formatul negocierilor va fi „stabilit pe măsură ce discuțiile vor avansa”. Un oficial european, care a solicitat anonimatul pentru a putea discuta despre pregătirile sensibile, la fel ca și ceilalți interlocutori citați în acest articol, a afirmat că reprezentanții europeni nu vor fi prezenți în sala de negocieri.

Liderii UE au opinii divergente în privința modului în care reprezentanți ai UE ar trebui să fie reprezentată la aceste discuții.

Prim-ministra Italiei, Giorgia Meloni, i-a transmis săptămâna trecută o scrisoare lui António Costa, în care a criticat modificarea formatului negocierilor cu Rusia. Mesajul său a fost susținut de ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, care a pledat pentru implicarea unui grup mai larg de reprezentanți, inclusiv din partea instituțiilor UE, în negocierile de pace.

Reluarea negocierilor în format trilateral a fost discutată pe 21 octombrie, la Sankt Petersburg, în cadrul întâlnirii dintre Vladimir Putin și trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff. După întrevedere, Ușakov a declarat că Moscova este pregătită să reia consultările în a doua decadă a lunii noiembrie. Printre subiectele principale s-ar număra crearea unui sistem de securitate pentru Rusia și Ucraina.