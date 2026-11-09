Neînțelegeri între aliații europeni, după discuția telefonică a premierului Norvegiei și președintelui Finlandei cu Putin – Politico

Conversația telefonică dintre președintele Finlandei, Alexander Stubb, prim-ministrul Norvegiei, Jonas Gar Store, și Vladimir Putin, care a avut loc pe 27 octombrie, a stârnit dezacorduri în rândul liderilor europeni. Potrivit Politico, aceștia nu reușesc să ajungă la un consens cu privire la dacă ar trebui reluate contactele directe cu Kremlinul.

Potrivit publicației, Stubb și Gar Store au coordonat discuția cu președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski. Aceștia doreau să-i transmită lui Putin poziția Ucrainei și să împiedice ca singurii participanți occidentali la dialogul direct cu Moscova să rămână președintele SUA, Donald Trump, și reprezentanții săi, Steve Whitcoff și Jared Kushner.

Inițiativa a fost criticată de Danemarca, Suedia și Lituania. Prim-ministrul danez, Mette Frederiksen, a declarat că țările europene ar trebui să acționeze împreună, nu să întreprindă demersuri diplomatice independente. În răspuns, Store a subliniat că nu intenționa să ceară permisiunea altor state.

După cum scrie Politico, o parte dintre politicienii europeni consideră necesar să poarte un dialog propriu cu Moscova. Alții se tem că astfel de contacte nu fac decât să favorizeze ieșirea lui Putin din izolarea internațională. În același timp, guvernele europene se îndoiesc din ce în ce mai mult că SUA vor ține seama de interesele Ucrainei și ale aliaților săi la încheierea unui acord de pace.

Liderii vest-europeni au evitat în mare parte contactul cu Putin de când Rusia a lansat războiul său la scară largă în Ucraina în februarie 2022.

Potrivit Reuters, care a citat surse, în timpul discuției cu Putin, Stubb și Store au subliniat necesitatea unei păci „juste” în Ucraina, în timp ce liderul rus ar fi afirmat că nu este dispus să facă compromisuri în privința preluării întregului Donbas.

Prim-ministrul Norvegiei a declarat pe 28 octombrie că apelul telefonic a avut scopul de a se asigura că liderul rus aude opiniile europene, precum și pe cele americane

„Nu cred că (Putin) își va schimba părerea, dar va auzi poziția noastră foarte clar. Sunt îngrijorat că unele dintre aceste mesaje nu ajung la el atunci când americanii vor vorbi cu el”, a spus prim-ministrul Norvegiei.

După discuție, care a durat circa 90 de minute, liderii Finlandei și Norvegiei au purtat o convorbire telefonică cu Vladimir Zelenski.