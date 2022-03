Joe Biden, mesaj de solidaritate pentru Ucraina: Ucrainenii vor câștiga lupta pentru democrație

La finalul vizitei în Polonia, președintele SUA Joe Biden a susținut un discurs sâmbătă seara, 26 martie, în Varșovia, unde a transmis un mesaj de solidaritate cu poporul ucrainean. Potrivit lui Biden, precum a picat Cortina de Fier și Uniunea Sovietică a fost învinsă, la fel vor câștiga și ucrainenii „lupta pentru democrație”.

„Dictatorul care încearcă să reînvie un imperiu demult dispărut nu își va atinge obiectivele pentru că oamenii nu vor să trăiască în lumea lui. Oamenii liberi nu vor susține niciodată asta. (…) Putin a crezut că ucrainenii nu vor lupta pentru țara lor, dar armata rusă s-a confruntat cu curajul ucrainenilor. Putin a vrut să dezbine NATO, dar NATO este mai unită ca niciodată”, spune Biden.

Joe Biden a reafirmat că NATO este o alianță defensivă și că nu a urmărit niciodată anihilarea Rusiei: „Fără nicio justificare și fără nicio provocare, Rusia a ales războiul”.

De asemenea, liderul de la Casa Albă a declarat că este important ca întreaga lume să renunțe la resursele energetice ale Rusiei.

„Trebuie să renunțăm complet la resursele energetice ale Rusiei. Nu-i putem permite unui autocrat să șantajeze lumea”, a punctat Biden.

Totodată, președintele american s-a adresat și poporului rus.



„Vladimir Putin a adus Rusia înapoi în secolul al XIX-lea. Acesta este viitorul pe care îl meritați? (…) Refuz să cred că salutați uciderea copiilor și bunicilor nevinovați sau că accepți ca spitale, școli, maternități să fie bombardate”, a continuat liderul de la Casa Albă.

Președintele SUA, Joe Biden, a întreprins o vizită de două zile în Polonia, în contextul situației din Ucraina. Vineri seara, liderul de la Casa Albă s-a întâlnit cu militarii americani, staționați la Rzeszow, Polonia, pentru a întări flancul estic al NATO.

De asemenea, sâmbătă, Joe Biden s-a întâlnit cu președintele Poloniei, Andrzej Duda. După care, a vizitat și refugiații ucrainenei din Varșovia.

