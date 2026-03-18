Iranul amenință obiectivele energetice din Golf după bombardarea de către Israel a părții iraniene a celui mai mare zăcământ de gaze naturale din lume

Imensul zăcământ de gaze Pars din Iran a fost lovit miercuri, 18 martie – escaladare majoră a conflictului dintre SUA și Israel, care a determinat Teheranul să anunțe că va riposta prin atacuri asupra unor ținte din sectorul petrolier și gazier din întreaga regiune a Golfului, relatează Reuters.

Prețurile petrolului au crescut brusc în urma atacului, într-un conflict care a blocat deja transporturile maritime din cea mai importantă regiune producătoare de energie din lume și care ar putea acum să provoace daune de durată infrastructurii acesteia. Prețul de referință al țițeiului Brent a crescut cu aproximativ 5%, depășind pragul de 108 dolari. Piețele bursiere au înregistrat o scădere.

Pars este sectorul iranian al celui mai mare zăcământ de gaze naturale din lume, pe care Iranul îl împarte cu Qatarul, de cealaltă parte a Golfului. Agenția de știri iraniană Fars a relatat că au fost lovite rezervoare de gaze și părți ale unei rafinării, că muncitorii au fost evacuați într-un loc sigur și că echipele de intervenție încercau să stingă un incendiu. Presa de stat a anunțat ulterior că incendiul a fost stins.

Atacul a fost larg mediatizat în presa israeliană ca fiind efectuat de Israel cu acordul SUA, deși niciuna dintre cele două țări nu și-a asumat imediat responsabilitatea. Armata israeliană nu a răspuns solicitărilor de comentarii ale Reuters.

Qatarul, un aliat apropiat al SUA care găzduiește cea mai mare bază aeriană americană din regiune, a dat vina pe Israel pentru atac, fără a menționa vreun rol al SUA. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe din Qatar a calificat incidentul drept o escaladare „periculoasă și iresponsabilă” care pune în pericol securitatea energetică globală. Emiratele Arabe Unite au condamnat, de asemenea, atacul.

Iranul a enumerat o serie de obiective regionale importante din sectorul petrolier și gazier aparținând Arabiei Saudite, Emiratelor Arabe Unite și Qatarului, despre care a afirmat că sunt acum „ținte directe și legitime” și că ar trebui evacuate imediat, înainte ca acesta să le lovească în următoarele ore.

Anterior, pe parcursul celor aproape trei săptămâni de război, Statele Unite și Israelul s-au abținut să atace instalațiile de producție energetică ale Iranului din Golf, evitând astfel represaliile iraniene împotriva industriilor petroliere și gaziere ale vecinilor săi.

Iranul a închis deja Strâmtoarea Hormuz, care gestionează 20% din aprovizionarea globală cu petrol și gaze naturale lichefiate, dar țările consumatoare speră că această întrerupere va fi de scurtă durată, atâta timp cât infrastructura de producție va fi cruțată.

Avertismentul Iranului a fost îndreptat către rafinăria Samref și complexul petrochimic Jubail din Arabia Saudită, câmpul de gaze Al Hosn din Emiratele Arabe Unite, precum și complexul petrochimic Mesaieed, Mesaieed Holding Company și rafinăria Ras Laffan din Qatar.

Armata israeliană a lovit, de asemenea, centrul Beirutului, distrugând blocuri de locuințe în cadrul unora dintre cele mai intense atacuri aeriene asupra capitalei libaneze din ultimele decenii, pe celălalt front al Israelului în războiul pe care l-a declanșat împreună cu SUA împotriva Iranului.

Israelul l-a ucis miercuri pe ministrul iranian al informațiilor, Esmail Khatib, la o zi după ce l-a ucis pe șeful securității, Ali Larijani.

„Nimeni din Iran nu are imunitate și toată lumea se află în vizor”, a declarat ministrul apărării, Israel Katz. El și premierul Benjamin Netanyahu au autorizat armata israeliană „să vizeze orice înalt oficial iranian pentru care apare o oportunitate operațională și de informații, fără a fi nevoie de aprobare suplimentară”, a spus Katz.

Iranul a ripostat la uciderea lui Larijani lansând rachete asupra Israelului, care, potrivit autorităților israeliene, au provocat moartea a două persoane în apropiere de Tel Aviv. Teheranul a declarat că a lansat rachete în cursul nopții asupra orașelor Tel Aviv, Haifa și Beersheba din Israel, precum și asupra bazelor militare americane din Bahrain, Irak, Iordania, Kuweit, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite.