R. Moldova a înregistrat progrese în procesul de aderare la UE, dar are în continuare restanțe în reforme, constată Comisia Europeană. Concluziile pe fiecare cluster

Republica Moldova a continuat să înregistreze progrese pe calea aderării la Uniunea Europeană, însă persistă probleme legate de funcționarea instituțiilor democratice, reforma administrației publice și consolidarea statului de drept. Constatările se regăsesc în Raportul Comisiei Europene privind Republica Moldova pentru 2026, care evaluează perioada 1 septembrie 2025 – 1 septembrie 2026.

Potrivit documentului, după încheierea examinării bilaterale a legislației naționale în raport cu acquis-ul comunitar, în septembrie 2025, Comisia Europeană a considerat că toate cele șase clustere de negociere sunt pregătite pentru a fi deschise. În 2026, au fost deschise patru dintre acestea: clusterul 1 – „Valori fundamentale”, clusterul 6 – „Relații externe”, precum și clusterele 2 – „Piața internă” și 3 – „Competitivitate și creștere incluzivă”.

Comisia constată că instituțiile democratice din Republica Moldova sunt, în general, stabile, iar autoritățile au continuat reformele europene în pofida tentativelor persistente de ingerință străină și a atacurilor hibride. Totuși, raportul semnalează un nivel considerabil de polarizare politică și recomandă autorităților să sporească transparența măsurilor de combatere a dezinformării și a conținutului manipulator.

În ceea ce privește activitatea Parlamentului, Comisia menționează progresele înregistrate în transparența activității legislative, dar consideră că sunt necesare eforturi suplimentare pentru consolidarea responsabilității și integrității instituției. Printre recomandări se numără utilizarea mai eficientă a instrumentelor de control parlamentar și adoptarea unui cod de conduită și de etică pentru deputați.

Raportul mai arată că Republica Moldova a continuat să se confrunte cu presiuni din partea Rusiei și a reprezentanților acesteia, menite să destabilizeze țara. Comisia notează că, până în toamna anului 2026, numărul încălcărilor spațiului aerian național de către Rusia s-a mai mult decât dublat în comparație cu 2025.

Documentul evidențiază și progresele înregistrate în domenii precum energia, unde Republica Moldova a transpus o serie de norme europene și a lansat piețele pentru tranzacționarea energiei electrice. În același timp, sunt necesare investiții și accelerarea proiectelor de interconectare energetică și de infrastructură de transport.

Comisia Europeană subliniază că Republica Moldova și-a propus să încheie negocierile de aderare până în 2028 și să devină membră a Uniunii Europene în 2030. Raportul precizează că UE continuă să sprijine acest obiectiv, inclusiv prin Planul de creștere pentru Moldova, în valoare de 1,9 miliarde de euro.

Concluziile Comisiei Europene pentru fiecare cluster

Clusterul 1 – Valori fundamentale. Republica Moldova a înregistrat progrese în reforma justiției, combaterea corupției și reforma administrației publice. Cu toate acestea, rămân probleme legate de eficiența sistemului judiciar, investigarea și sancționarea corupției la nivel înalt, integritatea instituțiilor publice și consolidarea independenței organelor de drept.

Clusterul 2 – Piața internă. Moldova a făcut progrese în alinierea legislației la normele europene privind libera circulație a mărfurilor, serviciilor și capitalului, precum și în domeniul concurenței și al serviciilor financiare. Sunt necesare însă eforturi suplimentare pentru aplicarea consecventă a legislației și consolidarea capacităților instituțiilor responsabile.

Clusterul 3 – Competitivitate și creștere incluzivă. Comisia constată progrese în digitalizare, fiscalitate, educație și politici sociale, dar avertizează că economia rămâne vulnerabilă la șocuri externe. Deficitul de forță de muncă, investițiile străine reduse, economia informală și competitivitatea scăzută continuă să afecteze dezvoltarea economică.

Clusterul 4 – Agenda verde și conectivitate durabilă. Republica Moldova a înregistrat progrese importante în domeniul energetic, inclusiv prin alinierea legislației la normele europene și dezvoltarea piețelor de energie electrică. În schimb, infrastructura de transport și interconectările energetice necesită investiții și accelerarea proiectelor, iar în domeniul mediului persistă restanțe privind gestionarea deșeurilor, apei și biodiversității.

Clusterul 5 – Resurse, agricultură și coeziune. Comisia apreciază progresele în alinierea politicilor agricole și de siguranță alimentară la standardele europene, precum și consolidarea structurilor responsabile de politica regională. Totuși, sunt necesare capacități administrative mai bune, sisteme de control și monitorizare funcționale și progrese suplimentare în pregătirea pentru gestionarea fondurilor europene.

Clusterul 6 – Relații externe. Moldova are un nivel bun de pregătire în domeniul politicii externe, de securitate și apărare și a înregistrat progrese foarte bune în cooperarea cu UE și alinierea la politica externă și de securitate comună a Uniunii. Comisia recomandă continuarea alinierii la deciziile europene, aplicarea sancțiunilor și consolidarea capacităților naționale de gestionare a crizelor.