Gheața închide aeroporturile din Viena, Bratislava și Budapesta și perturbă zborurile la Praga

Condițiile de formare a poleiului au obligat, în dimineața zilei de marți, 13 ianuarie, personalul aeroportuar să sisteze operațiunile pe aeroporturile din Viena, Bratislava şi Budapesta. Zborurile de pe Aeroportul Vaclav Havel din Praga au fost limitate, a scris Reuters.

Aeroportul din Viena a anunțat că operațiunile urmau să fie reluate de la ora locală 11:00, după ce condițiile de formare a poleiului au condus la suspendarea temporară a zborurilor. Decolările vor fi reluate de la ora locală 11:00, iar aterizările vor fi reluate începând de la prânz, a declarat pentru Reuters un purtător de cuvânt al companiei.

Un strat gros de gheață a acoperit pistele din Viena, iar poleiul continua să se formeze după operațiunile de îndepărtare a acestuia. Zborurile au fost deviate către alte aeroporturi, au precizat reprezentanții aeroportului.

Aeroportul din Budapesta a fost închis temporar din cauza poleiului și a „înghețului extrem”, au anunțat reprezentanții săi într-un comunicat publicat marți pe pagina de Facebook a aeroportului.

Ploaia înghețată a determinat Aeroportul din Praga să funcționeze într-un „mod foarte limitat”, au anunţat reprezentanții acestuia într-un mesaj postat pe reţeaua X. Pe parcursul zilei sunt preconizate întârzieri, iar sosirile au fost restricționate pe perioada în care personalul lucrează la dezghețarea pistei principale, au adăugat reprezentanții aeroportului.

Aeroportul M. R. Stefanik din Bratislava a fost închis până la ora locală 11:15 din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile de pe pista de rulare, fiind anticipate întârzieri ale zborurilor în cursul dimineții, a transmis agenția TASR citând informațiile de pe site-ul aeroportului.