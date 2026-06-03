Aeroportul Internațional din Kuweit a fost lovit de drone iraniene. O persoană a murit, iar alte zeci sunt rănite în urma atacului

O persoană a fost ucisă și alte peste 60 au fost rănite în atacurile cu drone iraniene asupra aeroportului internațional din Kuweit, au declarat oficiali locali. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării din Kuweit a numit atacul de miercuri „agresiune iraniană criminală”, iar Ministerul de Externe a declarat că misiunile diplomatice au fost avariate, potrivit BBC.

Corpul Gărzilor Revoluției Islamice (IRGC) din Iran a revendicat atacul, spunând că acesta a fost o represalie pentru atacurile americane asupra unui petrolier iranian și a insulei Qeshm. Iranul a mai spus că acesta a vizat baze americane din Golf.

SUA a declarat anterior că a lansat atacuri de „autoapărare” asupra Iranului și a doborât sau interceptat rachete iraniene lansate asupra Kuweitului și Bahrainului. Ultima escaladare amenință un armistițiu instabil dintre SUA și Iran.

Persoana care a fost ucisă în atacul iranian asupra aeroportului din Kuweit a fost identificată ulterior ca fiind un cetățean indian. Într-un comunicat, Ministerul de Externe indian a condamnat atacul, spunând că mai mulți alți cetățeni indieni au fost răniți.

„Facem din nou apel la părți să înceteze astfel de atacuri”, se adaugă în comunicat.

În urma atacurilor, Ministerul de Externe al Kuweitului a ordonat celor doi diplomați iranieni să părăsească țara în termen de 24 de ore și l-a chemat pe însărcinat cu afaceri al Iranului.

Anterior, Comandamentul Central al SUA a declarat că atacurile sale nocturne asupra insulei Qeshm, în Strâmtoarea Ormuz, au fost „ca răspuns la tentativele de atac ale Iranului în Orientul Mijlociu” și au vizat o stație militară de control terestru iraniană.

De asemenea, a precizat că SUA a doborât trei drone de atac lansate de Iran împotriva „marinarilor civili care tranzitau în mod legitim apele regionale”.

Comandamentul Central al SUA a adăugat că Iranul a lansat două rachete asupra Kuweitului și trei asupra Bahrainului, toate acestea s-au rupt sau au fost interceptate. Iranul a declarat că a atacat baze și elicoptere americane într-o „țară regională” folosind rachete și drone ca represalii.

De asemenea, a mai declarat anterior că a lovit și „dezactivat” un petrolier gol care naviga spre Iran, ca parte a blocadei navale americane asupra Strâmtorii Ormuz, care a început pe 13 aprilie.

Președintele SUA, Donald Trump, le-a spus săptămâna aceasta criticilor săi să „se relaxeze”, spunând că Iranul „chiar își dorește să încheie o înțelegere, iar aceasta va fi una bună pentru SUA”. Mass-media americană a relatat anterior că Trump a solicitat modificări ale termenilor unui potențial acord de pace, după ce s-a întâlnit cu consilieri de rang înalt pentru a discuta extinderea cadrului unui armistițiu.