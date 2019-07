Contracandidatul Laurei Codruţa Kovesi susține că nu se retrage din cursa pentru funcţia de procuror-șef european

Procurorul francez Jean-François Bohnert, contracanditatul Laurei Codruța Kövesi la șefia noului Parchet European, a declarat că nu s-a gândit, niciun moment, să se retragă din cursă. Informația a fost oferită chiar de francez, pentru Politico.eu.

Contactat de Politico, candidatul francez a declarat că a fost mâhnit să citească apeluri care îi cereau să fie un om de onoare și să facă pasul înapoi. Bohnert mai susține că nici nu a luat în calcul această variantă, iar procurorii din Germania au anunțat recent, într-o conferință de presă, că îi susțin candidatura în condițiile în care propriul candidat nu are nicio șansă.

El mai spune că Parchetul European nu vizează doar anchetarea politicienilor corupți, ci investigarea și aducerea în fața justiției a celor care comit infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene. Cu alte cuvinte, mare parte din munca viitorului parchet va consta în anchetarea celor responsabili de fraude cu fonduri europene.

RFI relata săptămâna trecută că procurorul francez Jean-François Bohnert va fi numit la șefia Parchetului financiar național, post pentru care a fost audiat, joi, 11 iulie, ceea ce înseamnă că acesta este, practic, retras din cursă de Franța. Emmanuel Macron l-a favorizat pentru șefia Parchetului Național Financiar, lăsând teoretic calea liberă pentru Laura Codruța Kovesi.

Jean-François Bohnert și Laura Codruța Kovesi sunt cei doi candidați pentru șefia Parchetului European, ei doi având fiecare susținerea unei instituții europene (Parlament European și Consiliu).

Negocierile din primăvară nu au putut produce un acord, cele două instituții au convenit să se reunească, din nou, în toamna acestui an.