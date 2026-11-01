Conflict între președintele și premierul Poloniei pentru controlul Curții Constituționale. Comisia Europeană îl susține pe Donald Tusk

Comisia Europeană a reiterat că Parlamentul Poloniei are dreptul să numească noi judecători la Curtea Constituțională, exprimându-și astfel sprijinul pentru poziția premierului Donald Tusk, în contextul conflictului tot mai tensionat dintre guvern și președintele țării, Karol Nawrocki, transmite Politico.

Disputa dintre cei doi lideri privește încercările guvernului Tusk de a anula reformele din justiție introduse de partidul naționalist Lege și Justiție (PiS), aflat la guvernare între 2015 și 2023. Aceste reforme au fost criticate de instanțele europene din cauza problemelor legate de independența justiției.

Karol Nawrocki, ales președinte în 2025 cu sprijinul PiS, a refuzat să depună jurământul în fața unor judecători ai Curții Constituționale aleși de actuala majoritate parlamentară. În același timp, conducerea Curții, apropiată de PiS, i-a împiedicat pe aceștia să își exercite atribuțiile.

Comisia Europeană a anunțat că urmărește îndeaproape evoluția situației. Într-o declarație pentru POLITICO, comisarul european pentru democrație, justiție și statul de drept, Michael McGrath, a subliniat că instituția trebuie să funcționeze în conformitate cu legislația poloneză și europeană.

„Curtea Constituțională a Poloniei trebuie să poată funcționa în conformitate cu Constituția țării și cu jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene”, a declarat McGrath.

Oficialul european a adăugat că acest lucru este important pentru fiecare cetățean polonez și că autoritățile de la Varșovia au responsabilitatea de a asigura respectarea acestor principii.

Totodată, McGrath a amintit că, potrivit Comisiei de la Veneția, numirea noilor judecători intră în atribuțiile Seimului, camera inferioară a Parlamentului polonez.

Donald Tusk: „În anumite privințe nu poate exista compromis”

Sâmbătă seara, premierul Donald Tusk a declarat că nu intenționează să cedeze în disputa privind Curtea Constituțională. Premierul a comparat apelurile la reconciliere cu situația în care un hoț ar cere să păstreze jumătate din bunurile furate dintr-o geantă.

„Am așteptat prea mult pentru comoara unei Polonii independente și democratice ca acum să ne lăsăm intimidați și să dăm înapoi”, a declarat Tusk.

Șeful guvernului l-a criticat și pe președintele Karol Nawrocki, care și-a întrerupt călătoria spre Senegal și a ordonat întoarcerea avionului la Varșovia.

La scurt timp după miezul nopții de sâmbătă, Nawrocki a intrat cu forța în sediul Curții Constituționale, unde i-a confruntat pe judecătorii care contestă actuala conducere a instituției.

„Într-un stat de drept, un politician nu poate intra într-o instanță sau într-o curte constituțională pentru a da ordine ori pentru a intimida judecătorii, chiar dacă este președintele țării”, a declarat Tusk.

Premierul a promis că va lua măsuri pentru ca instanța constituțională să își poată desfășura activitatea independent și în condiții de siguranță.

Conducerea Curții Constituționale, suspendată

În declarația oferită publicației POLITICO, comisarul european Michael McGrath a evitat să susțină explicit decizia de vineri privind suspendarea președintelui Curții Constituționale, Bogdan Święczkowski, și a adjunctului său, Bartłomiej Sochański. Această măsură a declanșat cea mai recentă confruntare politică.

Judecătoarea Anna Korwin-Piotrowska, care a preluat conducerea Curții, a decis suspendarea celor doi după ce aceștia i-au împiedicat, timp de mai multe luni, pe judecătorii aleși de majoritatea parlamentară condusă de Tusk să își înceapă activitatea.

Președintele Karol Nawrocki a condamnat decizia, calificând-o drept o preluare ilegală a controlului asupra Curții Constituționale.

Sâmbătă, șeful statului a organizat discuții cu liderii parlamentari, însă reprezentanții Coaliției Civice, partidul premierului Tusk, și cei ai formațiunii Noua Stângă, parteneră la guvernare, au boicotat întâlnirea.

Între timp, Anna Korwin-Piotrowska a convocat pentru marți o adunare a judecătorilor Curții Constituționale, ceea ce ar putea provoca o nouă confruntare privind conducerea instituției.