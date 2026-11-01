Liderul suprem al Iranului amenință cu un răspuns militar „fără limite geografice” în cazul unor noi atacuri

Negociatorii iranieni au purtat sâmbătă discuții la Doha, capitala Qatarului, cu mediatorii din Qatar, pentru a găsi o soluție de încheiere a războiului din Golful Persic. Potrivit Reuters, diplomații încearcă să prevină reluarea luptelor după alegerile parlamentare din Statele Unite, programate pe 3 noiembrie. În același timp, liderul suprem al Iranului, ayatollahul Mojtaba Khamenei, a ordonat sâmbătă, 30 octombrie, forțelor armate să fie pregătite să răspundă oricărui atac.

Secretarul de stat american, Marco Rubio, a declarat sâmbătă, 30 octombrie, că președintele Donald Trump nu a decis încă dacă va ordona noi atacuri asupra Iranului, dar preferă rezolvarea conflictului pe cale diplomatică.

În ultimele săptămâni, Trump a amânat atacurile asupra Iranului înaintea alegerilor din Statele Unite ale Americii (SUA), care vor decide dacă Partidul Republican își va păstra majoritatea fragilă în cele două camere ale Congresului.

Discuțiile de sâmbătă de la Doha au avut loc după negocierile de vineri de la Teheran, dintre reprezentanții Iranului și Qatarului, care au durat peste 12 ore. Potrivit sursei Reuters, negocierile sunt coordonate prin contacte regulate cu Washingtonul.

Țările din regiune se așteaptă ca Trump să reia atacurile după alegeri. Iranul a avertizat în repetate rânduri că va răspunde oricărei noi ofensive prin lovituri asupra obiectivelor americane și israeliene din țările vecine.

Iranul își pregătește armata pentru eventuale atacuri

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Mojtaba Khamenei, a ordonat sâmbătă forțelor armate să fie pregătite să răspundă oricărui atac. Ulterior, armata iraniană a anunțat că ia măsuri pentru a-și îmbunătăți capacitatea de reacție.

„Orice amenințare, indiferent de amploare sau natură, trebuie întâmpinată cu un răspuns imediat, puternic și fără limite geografice”, a transmis Khamenei într-o declarație publicată pe canalul său oficial de Telegram.

Liderul iranian nu a mai apărut în public de când i-a succedat tatălui său, ucis la începutul războiului.

Khamenei a declarat că înalții comandanți militari i-au raportat un nivel ridicat de pregătire a trupelor de-a lungul coastei Golfului Persic, în zona Strâmtorii Ormuz și a Golfului Oman, precum și la granițele de nord-vest și sud-est ale Iranului.

Totodată, oficialul iranian responsabil de securitate, Mohsen Rezaei, a declarat că autoritățile de la Teheran discută posibilitatea renunțării la interdicția privind dezvoltarea armelor nucleare, în cazul reluării ostilităților. El a precizat însă că nu a fost luată nicio decizie în acest sens.

Rezaei a mai afirmat că negocierile privind programul nuclear iranian nu pot avea loc decât dacă Washingtonul acceptă cererile Teheranului.

SUA susțin că negocierile nu au fost întrerupte

Marco Rubio, care a găzduit la Atlanta o reuniune a miniștrilor de externe din statele G20, nu a precizat cât ar putea dura negocierile din Qatar. El a confirmat însă că între Washington și Teheran continuă atât contactele directe, cât și cele indirecte.

„Există mai multe negocieri. De fapt, discuțiile nu s-au oprit niciodată”, a declarat Rubio.

Potrivit secretarului de stat american, Donald Trump preferă o soluție diplomatică, dar este convins că Statele Unite au capacitatea de a interveni militar dacă va fi necesar.

Negocierile continuă, dar părțile nu au ajuns la un acord

Donald Trump, care a declanșat războiul împotriva Iranului alături de Israel în februarie, a sugerat în repetate rânduri că ar putea relua atacurile. Săptămâna trecută, înaintea alegerilor din Israel, el le-a cerut alegătorilor israelieni să îl mențină la putere pe premierul Benjamin Netanyahu, pentru ca cei doi lideri să poată „termina treaba”.

În același timp, Washingtonul a transmis semnale că este dispus să continue negocierile.

La începutul săptămânii, vicepreședintele american JD Vance, care a condus delegația SUA la rundele anterioare de negocieri cu Iranul, i-a trimis o scrisoare lui Mohsen Rezaei. Potrivit publicațiilor New York Times și Wall Street Journal, demersul urmărea să stabilească dacă există posibilitatea reluării discuțiilor.

Trump a minimalizat însă importanța scrisorii, afirmând că a aprobat-o doar pentru a discuta posibilitatea trimiterii mai multor produse medicale în Iran.

„Am spus că, dacă vrea să facă asta, este în regulă. În esență, este vorba despre introducerea unor produse pentru a ajuta oamenii bolnavi”, a explicat președintele american.

În cadrul negocierilor mediate de Qatar, reprezentanții acestei țări au prezentat Teheranului, în urmă cu o săptămână, un plan de șapte zile. Propunerea prevedea ca Statele Unite și Iranul să ia zilnic măsuri pentru restabilirea încrederii, înaintea unor negocieri de pace mai ample.

Totuși, un oficial iranian de rang înalt a declarat vineri, 29 octombrie, pentru Reuters că propunerea nu este considerată satisfăcătoare de Teheran.

La rândul său, Iranul propune încă din septembrie propriul plan de șapte zile, respins până acum de Donald Trump.

Planul iranian prevede ca Statele Unite să ridice blocada asupra porturilor iraniene, să deblocheze activele financiare înghețate și să accepte o rută de navigație prin Strâmtoarea Ormuz, susținută de Teheran. În schimb, Iranul ar redeschide această cale maritimă strategică.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi, a declarat sâmbătă, potrivit Al Jazeera, că Teheranul analizează scrisoarea transmisă de JD Vance. El a insistat că planul iranian este singura propunere aflată în discuție pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz.