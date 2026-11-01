Coletele comandate de pe Temu, Shein sau AliExpress, mai scumpe din 1 noiembrie. Moldovenii vor achita TVA de 20% pentru comenzile cu o valoare de până la 150 de euro

De la 1 noiembrie, comenzile online din străinătate, cu o valoare de până la 150 de euro, sunt supuse unei taxe pe valoarea adăugată (TVA) de 20%. Măsura îi vizează pe moldovenii care cumpără produse de pe platforme internaționale precum Temu, Shein sau AliExpress. Noile reguli se aplică și coletelor comandate și plătite înainte de această dată, dacă acestea ajung să fie importate și vămuite după intrarea în vigoare a modificărilor.

Potrivit Serviciului Vamal, taxa va putea fi achitată fie în momentul plasării comenzii, direct pe site-ul comerciantului, fie atunci când coletul este livrat, prin intermediul operatorului poștal. Fiecare companie va decide cum va colecta TVA-ul. În același timp, cumpărătorii nu vor fi nevoiți să completeze declarații vamale, întrucât procedurile vor fi gestionate de operatorii poștali.

„Noi nu impunem reguli, deoarece fiecare business are metoda lui de a activa. TVA se va aplica pentru toate coletele care se devamează începând cu 1 noiembrie, indiferent când ele au fost comandate”, a declarat anterior ministra Finanțelor, Victoria Belous.

Astfel, o comandă de 1000 de lei va costa, în final, 1200 de lei, după aplicarea TVA-ului de 20%. În plus, începând cu 1 ianuarie 2027, pentru fiecare colet va fi percepută și o taxă de administrare de 12 lei.

Noile prevederi aduc schimbări și în cazul produselor returnate. Ministra Finanțelor, Victoria Belous, a explicat că, în prezent, cadrul legal nu permite rambursarea TVA-ului achitat pentru comenzile trimise înapoi comercianților.

„Deoarece însăși procesul costă activitatea unui vameș, compania și procesul de restituire a unei sume 100 sau 200 de lei din păcate va genera statului cheltuieli mult mai mari, iată de ce nu este prevăzut deocamdată acest mecanism”, a precizat ministra Finanțelor.

Totuși, nu toate coletele vor fi taxate. Pachetele fără caracter comercial, expediate de o persoană fizică alteia, cum ar fi cadourile, vor rămâne scutite de taxe, cu condiția ca valoarea acestora să nu depășească 150 de euro și să fie îndeplinite celelalte cerințe prevăzute de lege.

Guvernul susține că introducerea TVA-ului pentru aceste comenzi va contribui la crearea unor condiții de concurență mai echitabile între magazinele din Republica Moldova și platformele de comerț online din afara țării. Totodată, autoritățile mizează pe creșterea încasărilor la bugetul de stat.

Conform estimărilor oficiale, aplicarea noilor reguli ar urma să aducă anual aproximativ un miliard de lei în buget. Datele Serviciului Vamal arată că, doar pe parcursul anului 2025, în R. Moldova au fost livrate peste 11 milioane de colete din străinătate.