Cel puțin cinci persoane au fost rănite în Lvov în urma atacurilor cu rachete ale armatei ruse. Un depozit de combustibil, în flăcări

Cel puțin cinci persoane au fost rănite sâmbătă, 26 martie, în urma atacurilor cu rachete lansate de forțele rusești în orașul Lvov. Un depozit de combustibil a fost cuprins de flăcări, transmite unian.net.

Potrivit datelor preliminare, cinci persoane au fost rănite.

Mai multe explozii au fost auzite sâmbătă la Lvov, în vestul Ucrainei, nu departe de granița cu Polonia. Un nor de fum a fost văzut ridicându-se în partea de est a orașului.

