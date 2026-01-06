Câștigătoarea premiului Nobel pentru pace și lidera opoziției venezuelene, María Corina Machado, a promis că se va întoarce acasă „cât mai curând posibil”

Lidera opoziției venezuelene, María Corina Machado, a promis că se va întoarce acasă „cât mai curând posibil” într-un interviu acordat ieri, 5 ianuarie, pentru Fox News. Machado, care se află sub interdicție de călătorie de un deceniu, fiind impusă de Maduro pentru „conspiraţie, incitare la ură şi terorism”, s-a ascuns timp mai mult de un an. Ultima sa apariție a fost la Oslo, Norvegia, în decembrie, pentru a accepta Premiul Nobel pentru Pace.

În urma capturării liderului destituit Nicolas Maduro, Trump a declarat că Machado „nu are sprijinul sau respectul” necesar pentru a conduce Venezuela și a afirmat în repetate rânduri că administrația sa se va afla la conducerea țării.

„Așa cum am spus întotdeauna, în fiecare zi iau o decizie în care sunt mai utilă pentru cauza noastră. De aceea am rămas ascunsă timp de peste 16 luni și de aceea am decis să ies la lumină, pentru că am crezut că în acest moment sunt mai utilă pentru cauza noastră, putând să vorbesc deschis de unde mă aflu acum. Dar voi pleca cât mai curând posibil acasă”, a declarat María Corina Machado.

Machado a spus că evoluțiile din ultimele 24 de ore sunt extrem de îngrijorătoare, referindu-se la ceea ce ea a descris ca fiind un decret prezidențial radical semnat de Maduro în aceeași zi în care a fost capturat și scos din țară de forțele americane. „Ceea ce vedem în ultimele 24 de ore este cu adevărat alarmant”, a spus ea.

Potrivit ei, cel puțin 14 jurnaliști au fost reținuți. Un decret de stare de urgență emis sâmbătă, dar publicat luni, ordonă poliției să „înceapă imediat căutarea și capturarea la nivel național a tuturor persoanelor implicate în promovarea sau susținerea atacului armat al Statelor Unite”, se arată în textul decretului, potrivit Reuters.

Ea a spus că situația trebuie monitorizată îndeaproape de Statele Unite și de poporul venezuelean, argumentând că tranziția de la Maduro trebuie să continue.

Machado a declarat că a vorbit ultima dată cu Trump pe 10 octombrie, când a fost anunțată câștigarea Premiului Nobel pentru Pace.

Stephen Miller, consilier principal la Casa Albă, a respins, de asemenea, apelurile adresate SUA de a o instala pe Machado în funcția de președinte. „Ar fi absurd și ridicol să o aducem brusc în țară și să o punem la conducere”, a declarat el luni, argumentând că armata venezueleană nu o va considera legitimă. În schimb, SUA colaborează cu Delcy Rodríguez, aliată a lui Maduro și președinte interimar, care s-a angajat să coopereze.

Machado, acum în vârstă de 58 de ani, și-a anunțat candidatura la președinție pentru alegerile prezidențiale organizate de Venezuela în 2024. Când i s-a interzis să candideze, l-a susținut pe candidatul alternativ al opoziției, Edmundo González Urrutia. Opoziția s-a mobilizat pe scară largă și a adunat o documentație sistematică care demonstra că ea fusese adevărata câștigătoare a alegerilor.

Comitetul Nobel norvegian a anunțat pe 10 octombrie, că laureatul din 2025 al Premiului Nobel pentru Pace este Maria Corina Machado „pentru munca ei neobosită de promovare a drepturilor democratice ale poporului venezuelean și pentru lupta ei de a obține o tranziție justă și pașnică de la dictatură la democrație”, a scris Hotnews.ro.

Deși Trump a afirmat în repetate rânduri că „merită” Premiul Nobel pentru Pace, observatorii experimentaţi au atenționat că este foarte puţin probabil ca să fie desemnat câştigător. Politicienii norvegieni au declarat că se pregătesc pentru posibile repercusiuni asupra relațiilor dintre SUA și Norvegia, în cazul în care distincția nu va fi acordată lui Donald Trump, a scris The Guardian.