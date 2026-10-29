Când ar putea începe o nouă rundă de negocieri trilaterale între Ucraina, SUA și Rusia? „Depinde de situația de pe câmpul de luptă”

O nouă rundă de negocieri trilaterale între Rusia, SUA și Ucraina privind încheierea războiului ar putea avea loc la Abu Dhabi, după 4 noiembrie. Data exactă nu a fost stabilită, iar reluarea discuțiilor va depinde de „situația de pe câmpul de luptă” și de evoluția generală a evenimentelor, a declarat Iuri Ușakov, consilier al președintelui rus Vladimir Putin.

„Deocamdată nu am transmis niciun semnal”, a declarat oficialul rus. El a adăugat că structura delegației ruse nu a fost definitivată, deși „nucleul există”.

Ușakov a exclus participarea reprezentanților europeni la viitoarea întâlnire. „Deocamdată nu se pune deloc problema, nimeni nu intenționează să-i invite la masa negocierilor”, a spus reprezentantul Kremlinului.

Pe de altă parte, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat pe 28 octombrie că negocierile trilaterale ar putea avea loc pe 10 noiembrie. Liderul de la Kiev și-a exprimat speranța că evoluțiile din Orientul Mijlociu nu vor împiedica desfășurarea discuțiilor.

Reluarea negocierilor în format trilateral a fost discutată pe 21 octombrie, la Sankt Petersburg, în cadrul întâlnirii dintre Vladimir Putin și trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff. După întrevedere, Ușakov a declarat că Moscova este pregătită să reia consultările în a doua decadă a lunii noiembrie. Printre subiectele principale s-ar număra crearea unui sistem de securitate pentru Rusia și Ucraina.

O rundă de negocieri fusese planificată anterior pentru perioada de după alegerile pentru Duma de Stat, de la sfârșitul lunii septembrie. Kremlinul a renunțat atunci la întâlnire, acuzând Kievul de atacuri în ziua votului, inclusiv asupra comisiilor electorale. Vladimir Putin declarase că Rusia era pregătită să reia discuțiile, dar că, în urma acțiunilor Ucrainei, urma să „se mai gândească bine”.

În SUA, alegerile intermediare pentru Congres sunt programate pentru 3 noiembrie. Potrivit Axios, după scrutin, Donald Trump ar putea relua atacurile de amploare asupra Iranului.