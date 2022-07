Azerbaidjanul își va dubla exporturile de gaze naturale spre UE. Președinta Comisiei Europene: „Va contribui semnificativ la securitatea aprovizionării Europei”

Comisia Europeană a semnat luni, 18 iulie, un memorandum de înțelegere cu Azerbaidjanul în vederea dublării importurilor de gaze naturale azere la cel puțin 20 de miliarde de metri cubi pe an până în 2027, transmite Reuters.

Potrivit oficialei, „acest lucru va ajuta la compensarea reducerilor în aprovizionarea cu gaz rusesc și va contribui semnificativ la securitatea aprovizionării Europei”.

Good meeting with @azpresident on energy and the state of 🇪🇺🇦🇿 relations.



Let's strengthen our economic relationship and bring our people closer together.



Connectivity will be crucial here.



🇪🇺 wants to work with 🇦🇿 and build connections with Central Asia and beyond. pic.twitter.com/fj8rdIdHsf