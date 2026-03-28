La 90 de ani, este în litigiu judiciar cu statul pentru a-și recupera pensia pentru limită de vârstă. CSJ a contramandat procesul de 18 ori

De patru ani, Varvara Caraiman, de 90 de ani, este în procese de judecată cu Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS), având ca obiect recalcularea și achitarea pensiei pentru limită de vârstă. Deși are grad sever de dizabilitate și a obținut câștig de cauză în prima instanță și la Curtea de Apel Centru, executarea deciziilor acestor instanțe este suspendată, deoarece CNAS a contestat ultima hotărâre, refuzând astfel să achite pensia ce i s-ar cuveni nonagenarei. Pe de altă parte, Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a contramandat de 18 ori examinarea cauzei, principalul motiv fiind nevoia de timp pentru studierea suplimentară a cauzei de către judecători.

Cine este Varvara Caraiman? Este o femeie simplă, care a muncit din greu în R. Moldova până s-a îmbolnăvit și a avut nevoie de îngrijirile unuia dintre cei șapte copii ai săi, stabilit cu traiul peste hotare. Tatiana Croitoru, fiica Varvarei Caraiman, își amintește istoriile de viață ale mamei sale, cântecele, poeziile, poveștile depănate de ea. „A muncit în colhoz, la gospodăria de sere legumicole, unde trebuia să transporte pământul cu o roabă din lemn cu patru mânere – o femeie în față și alta în spate, așa cărau tone de pământ, până la istovire. Chiar și așa, muncind din greu, a născut și a crescut șapte copii”, povestește cu recunoștință Tatiana.

Cum a ajuns Varvara Caraiman să fie lipsită de pensia pentru limită de vârstă care, potrivit legii, este acordată pentru întreaga viață? În cererea depusă în instanța de judecată se amintește că la 12 mai 1985, CNAS i-a calculat pensia pentru limita de vârstă pentru un stagiu de cotizare de 26,6 ani. În continuare, până la 1 iulie 2010, reclamanta a beneficiat de pensie pentru limită de vârstă, iar la 21 iulie 2010, la vârsta de 75 ani, având mai multe probleme de sănătate și nevoie de îngrijiri speciale, a plecat la fiica sa, stabilită cu domiciliul permanent în străinătate. După plecarea Varvarei Caraiman peste hotare, la fiica sa, ea a fost lipsită de singurul mijloc financiar care îi putea asigura minimumul de subzistenţă.

Deci, timp de 11 ani, în perioada 2010–2021, statul a lipsit-o de dreptul la pensia pentru limită de vârstă pe motiv că nu are reședința în R. Moldova. Astfel, copiii au suportat toate cheltuielile pentru intervențiile chirurgicale, pentru tratament și pentru întreținere.

La 9 august 2021 a revenit acasă, în R. Moldova, unde a și depus cerere la CTAS, sect. Buiucani, cu solicitarea de a-i fi restabilită pensia şi de a primi pensia de care a fost lipsită timp de 11 ani. O cerere similară a fost depusă și la CNAS, instituția însă i-a refuzat recalcularea şi achitarea pensiei pentru perioada 01.08.2010 – 01.08.2021.

Au urmat îndelungi procese de judecată. Argumentul Varvarei Caraiman este simplu: pensia pentru limită de vârstă se consideră o recompensă pentru activitatea desfăşurată pe tot parcursul vieţii. Potrivit legii, pentru a beneficia de pensia pentru limită de vârstă, e necesar ca persoana să întrunească cumulativ două condiţii: atingerea vârstei de pensionare și atingerea stagiului de cotizare, perioadă în care asiguratul a achitat contribuţii sociale. Reclamanta a desfăşurat activitate de muncă şi a achitat contribuţii sociale pentru un stagiu de cotizare de 26,5 ani. Potrivit art. 32 alin. (1) din Legea 156, pensia pentru limită de vârstă se stabileşte pentru toată viaţa.

Motivarea CNAS

CNAS susține că, potrivit Legii privind sistemul public de pensii (14.10.1998), dreptul la pensie îl are persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta lege (să fie domiciliată în R. Moldova). În cazul în care beneficiarul de pensie revine şi îşi restabileşte domiciliul în R. Moldova, plata pensiei se reia din data stabilirii domiciliului în R. Moldova.

CNAS își menține poziția chiar dacă, la 8 mai 2018, Curtea Constituțională a stabilit că în R. Moldova, cadrul legal care nu permite acordarea dreptului la pensie pentru limită de vârstă în cazul stabilirii traiului peste hotarele R. Moldova este neconstituțional. De aici rezultă că reclamanta Varvara Caraiman, dar și alți cetățeni aflați în situații similare, au dreptul de a beneficia de pensie pentru limită de vârstă, indiferent de locul de trai permanent.

Hotărârile instanțelor de judecată

După îndelungi procese și deliberări, instanța de fond a stabilit obligarea CNAS și a CTAS Buiucani, mun. Chișinău, să recalculeze pensia pentru limită de vârstă a Varvarei Caraiman pentru perioada 01.08.2010 – 01.08.2021, perioadă în care, fiind la pensie, s-a aflat la fiica sa în străinătate, având nevoie de tratamente chirurgicale, inclusiv oncologice.

Ulterior, prin decizia Curții de Apel Centru din 14 iunie 2023, hotărârea primei instanțe a fost menținută. Totodată, s-a decis anularea deciziei CTAS Buiucani, mun. Chișinău, în privința Varvarei Caraiman și obligarea CNAS să emită un act administrativ individual privind recalcularea și achitarea pensiei pentru limită de vârstă pentru perioada 01.01.2011 – 07.09.2021, cu aplicarea indexării corespunzătoare.

La aproape un an de la decizia Curții de Apel, la 24 aprilie 2024, CSJ a admis recursul declarat de CNAS, casând decizia instanței de apel și dispunând rejudecarea cauzei.

Potrivit avocatului Varvarei Caraiman, Cătălin Avxentiev, în prezent, cauza se află din nou pe rolul CSJ. „Deși natura litigiului impune examinarea cu celeritate a unor astfel de cauze, procedura este marcată de întârzieri excesive. Potrivit datelor disponibile, examinarea admisibilității recursului a fost amânată de 18 ori, iar termenul nou stabilit pentru examinare este 1 aprilie 2026.” Potrivit apărării, această durată excesivă a procedurii este incompatibilă cu exigențele termenului rezonabil de examinare a cauzelor, în special în contextul unor litigii ce vizează drepturi sociale fundamentale. Cătălin Avxentiev mai amintește că, potrivit cadrului legal aplicabil, precum și standardelor dezvoltate în jurisprudența CtEDO, statul are obligația supremă de a asigura examinarea cauzelor într-un termen rezonabil, iar suprasolicitarea instanțelor, argument vehiculat de justiția din R. Moldova, nu poate justifica întârzierile.

18 ședințe anulate la CSJ

„Mai mult, recursul declarat de CNAS, în calitatea sa de autoritate publică, suspendă executarea hotărârilor judecătorești favorabile reclamantei, ceea ce face ca dreptul recunoscut în instanța de fond și cea de Apel să nu poată fi valorificat în mod efectiv”, mai spune avocatul, punctând că, în pofida faptului că Varvara Caraiman a obținut hotărâri judecătorești favorabile, aceasta nu beneficiază de pensia ce i se cuvine, aceasta reprezentând singura ei sursă de existență. Potrivit apărării, situația este agravată și de starea gravă de sănătate a reclamantei, care, la ai săi 90 de ani, suferă de multiple afecțiuni severe și necesită îngrijire permanentă.



„În aceste circumstanțe, a fost depusă o cerere de accelerare a procedurii, fiind invocate vârsta înaintată, starea de sănătate și durata excesivă a examinării cauzei, durată exprimată prin 18 ședințe anulate. Cererile de accelerare însă au fost respinse fără vreo argumentare pertinentă”, invocă avocatul.

ZdG a contactat CSJ pentru a afla cum este motivată contramandarea celor 18 ședințe în cazul Varvarei Caraiman. Direcţia monitorizare şi relaţii cu publicul ne-a informat că ultima ședință nu a avut loc din motivul imposibilității formării completului de judecată. Consultând agenda ședinţelor Colegiului Civil, Comercial şi Contencios al CSJ, am stabilit că același complet de judecată, format din magistrații Gheorghe Stratulat, Oxana Parfeni și Ion Munteanu, a amânat de 9 ori ședințele pe motiv că judecătorii au nevoie de timp pentru studierea suplimentară a cazului.

Avocatul Cătălin Avxentiev consideră că „această cauză este tergiversată intenționat, așteptându-se decesul reclamantei Caraiman, care are 90 de ani. Or, dacă reclamanta decedează, pensia nu poate fi achitată succesorilor sau moștenitorilor, aceasta fiind plată personală, care se achită doar beneficiarului în viață.”