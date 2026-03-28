Inundație pe strada Albișoara din capitală după o avarie la o țeavă de apeduct: „Furnizarea apei a fost sistată”

O avarie la o țeavă de apeduct s-a produs sâmbătă dimineață, 28 martie, pe strada Albișoara, zona Ismail din capitală, anunță Primăria municipiului Chișinău într-un comunicat.

Astfel, conform autorităților municipale, după constatarea defecțiunii, furnizarea apei a fost sistată.

„La această oră, apa a fost evacuată de pe stradă, muncitorii de la Apă-Canal Chișinău intervin pentru înlăturarea avariei, iar serviciile municipale intervin la curățarea străzii (…).

Vom reveni cu informații suplimentare pe măsura desfășurării lucrărilor”, se spune în comunicat.

Totodată, transportul public, după o scurtă sistare, revine la traseul obișnuit.