R. Moldova trece în acest weekend la ORA de VARĂ: cum influențează schimbarea orei somnul și sănătatea

R. Moldova păstrează ora oficială corespunzătoare fusului orar UTC+2 și continuă aplicarea schimbării sezoniere a orei. Astfel, în noaptea de sâmbătă spre duminică, 28-29 martie, la ora 03:00, acele ceasornicului vor fi schimbate cu o oră, devenind ora 04:00.

„Menținerea acestui sistem permite alinierea la practica statelor membre ale Uniunea Europeană, un aspect important într-o societate modernă, în care activitățile economice, transportul, comunicațiile și serviciile digitale trebuie să fie sincronizate. Pentru cetățeni și mediul de afaceri nu intervin schimbări. Prin această decizie este asigurată continuitatea, stabilitatea și o bună coordonare cu spațiul european”, a anunțat anterior Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.

Cum influențează schimbarea orei somnul și sănătatea

Totuși, schimbarea orei este percepută diferit de fiecare persoană, iar efectele acesteia variază în funcție de cât de bine ne adaptăm la modificările de rutină. „Modificarea orei are un deosebit impact și asupra performanțelor cognitive, atenției, memoriei și vitezei de reacție”, a explicat anterior medicul neurolog, Liliana Nistrean, pentru ZdG.

Deși ajustarea unei singure ore poate părea nesemnificativă, Liliana Nistrean susține că somnul, metabolismul, stresul și ritmurile biologice sunt doar câteva dintre aspectele care pot fi afectate, iar recuperarea poate dura chiar și trei săptămâni.

„Schimbarea orei de vară duce la micșorarea orelor de somn, în special resimțită în primele zile după ajustare. Odată cu aceasta, scade calitatea somnului, durata acestuia, ceea ce indirect produce modificări ale dispoziției, irascibilitate, agitație – provocate de creșterea hormonilor de stres, cum ar fi cortizolul și adrenalina. De asemenea, schimbarea la ora de vară poate produce salturi de tensiune arterială, ceea ce este un factor de risc pentru un accident vascular cerebral, în special în perioada imediat următoare schimbării. Modificarea orei are un deosebit impact și asupra performanțelor cognitive, atenției, memoriei și vitezei de reacție”, a spus specialista.

Vârstnicii sunt adesea mai sensibili la modificările ritmului circadian, iar schimbarea orei poate provoca insomnii sau o calitate mai slabă a somnului, afectându-le starea generală de bine.

„Majoritatea dintre ei suferă de dereglări cronice de somn, dificultăți de adormire sau de menținere a somnului, având mai multe patologii cronice concomitente. La unele persoane în etate scade secreția de melatonină, hormonul somnului. Din aceste considerente, somnul este mai superficial și de durată mai scurtă, pe când altă grupă de persoane în etate suferă de hipersomnie, ceea ce la fel influențează negativ activitatea cotidiană și starea cognitivă”, a adăugat specialista. Potrivit acesteia, sunt câțiva pași care pot minimiza efectele negative ale schimbării orei:

1. Modificarea treptată a programului de somn – să vă culcați și să vă treziți cu 15 minute mai devreme câteva zile înainte de schimbarea orei.

2. Expunerea la lumina naturală – dimineața, la trezire, este necesar să priviți prin geam la soarele ce bate-n fereastră. Astfel, procesul de adaptare are loc mai rapid.

3. Evitarea consumului de cafea și alte stimulente, mai ales în zilele de după schimbarea orei.

4. Menținerea unui program regulat de somn – ajută la stabilizarea ritmului circadian

Ultima zi de duminică din luna martie va fi cea mai scurtă din acest an, având doar 23 de ore.